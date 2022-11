Les boosters bivalents sont meilleurs contre les souches COVID récentes : Pfizer

7 novembre 2022 – Si vous faites partie des quelque 92 % d’Américains qui n’ont pas encore reçu de rappel bivalent COVID-19, voici quelques nouvelles à prendre en compte. Le vaccin mis à jour de Pfizer/BioNTech déclenche une réponse immunitaire plus forte qu’une quatrième dose de leur vaccin original, selon la société.

Ces preuves soutiennent l’obtention de ce rappel spécifique à Omicron avant une éventuelle poussée de COVID-19 cet hiver.

Le vaccin bivalent offre la meilleure protection chez les personnes de plus de 55 ans. Un mois après avoir reçu un rappel, les personnes de ce groupe d’âge avaient quatre fois plus d’anticorps neutralisants contre les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5 que les autres qui avaient reçu le vaccin original en tant que booster.

Les chercheurs ont comparé les niveaux d’anticorps neutralisants avant et après le rappel dans différents groupes d’âge. Ils ont constaté que les niveaux ont augmenté de 13 fois chez les 36 personnes de l’étude âgées de plus de 55 ans et de près de 10 fois chez les 38 personnes âgées de 18 à 55 ans. En revanche, les niveaux ont augmenté de trois fois dans le groupe de 40 personnes qui ont reçu le vaccin original comme booster.