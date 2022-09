Les boosters BA.5 omicron Covid pourraient arriver dès le week-end de la fête du Travail

Les injections de rappel Covid reformulées pour cibler les sous-variantes BA.4 et BA.5 omicron ont reçu jeudi l’autorisation des Centers for Disease Control and Prevention. Et les vaccins pourraient être disponibles dès ce week-end ou la semaine prochaine. Un comité indépendant sur les vaccins au sein de l’agence a voté 13 contre 1 en faveur des vaccins. Quelques heures plus tard, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a approuvé les rappels, permettant aux pharmacies de commencer à administrer les vaccins. “Si vous êtes éligible, il n’y a pas de mauvais moment pour obtenir votre rappel Covid-19 et je vous encourage fortement à le recevoir”, a déclaré Walensky dans un communiqué.

Voici ce qu’il faut savoir sur les nouveaux boosters Covid-19

À l’heure actuelle, 171 millions de doses de rappels omicron de Pfizer et Moderna ont été sécurisées par les États-Unis, et plus de 200 millions de personnes sont éligibles pour les vaccins, selon le CDC. Pourtant, la responsable du CDC, Sara Oliver, a déclaré jeudi au comité qu’il devrait y avoir suffisamment de vaccins pour les personnes qui souhaitent les recevoir. Avec une vague possible à l’automne, le CDC et la FDA espèrent que les injections d’omicron offriront une grande protection contre l’infection par Covid, les maladies bénignes et les conséquences graves.

Les boosters BA.4, BA.5 omicron pourraient arriver ce week-end

Les nouveaux rappels pourraient être disponibles dans certains endroits d’ici samedi, mais sur d’autres sites, ils pourraient arriver au début de la semaine prochaine, a déclaré Claire Hannan, directrice exécutive de l’Association of Immunization Managers. STAT.

L’éligibilité aux boosters Pfizer et Moderna omicron varie