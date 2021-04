Un acheteur passe devant des étagères dans l’allée des produits en papier d’un magasin à Burbank, Californie, le 19 novembre 2020. Robyn Beck | AFP | Getty Images

Dans une saison de bénéfices typique, les règles du jeu pour les investisseurs peuvent être relativement simples: une hausse des bénéfices et une forte croissance des ventes d’une année à l’autre signalent le succès. Cette formule ne fonctionnera pas dans les trimestres à venir. Certaines entreprises, dont Walmart et Dollar General, ont commencé à faire des comparaisons difficiles d’une année à l’autre. Cela signifie que la croissance des ventes et les gains du commerce électronique peuvent sembler décevants par rapport à la flambée des chiffres au plus fort de la pandémie. D’un autre côté, d’autres comme les détaillants de vêtements comme Macy’s et Kohl’s, les grandes compagnies aériennes comme Delta Air Lines et les chaînes hôtelières comme Wyndham sont sur le point de connaître une croissance qui semblera époustouflante par rapport à une époque où les centres commerciaux étaient fermés et parcouraient un terrain proche. arrêt. Une fois de plus, les investisseurs navigueront dans des eaux inexplorées en raison de la pandémie. Ils devront souligner l’importance des performances trimestrielles des entreprises, car la façon dont les gens vivaient, travaillaient et dépensaient de l’argent il y a un an fausse les chiffres. Et ils devront filtrer les facteurs qui pourraient mieux refléter des périodes inhabituelles plutôt qu’une demande durable, comme les virées shopping alimentées par des contrôles de relance et une réouverture de l’économie. « Bienvenue dans le monde à l’envers », a déclaré Jharonne Martis, directrice des études consommateurs chez Refinitiv. « Nous n’avons jamais eu de période comparable. Ce qui est bien ne veut pas dire que c’est bon. Et ce qui est négatif pourrait en fait signifier qu’ils [the companies] a bien fait. »

Les clients achètent dans la section viande de Kroger Marketplace à Versailles, Kentucky, États-Unis, le mardi 24 novembre 2020. Scotty Perry | Bloomberg | Getty Images

Différentes approches

Les investisseurs sont impatients de voir comment les entreprises s’en sortent dans la reprise. La question est: par rapport à quoi? Certains bénéficiaires de la pandémie, tels que Dollar General et Kroger partagent une nouvelle métrique: une pile de deux ans, qui combine des ventes comparables de l’année dernière et de cette année. Les ventes comparables, également appelées ventes des magasins comparables, sont un terme de l’industrie qui mesure la croissance d’une année à l’autre, à l’exclusion des emplacements nouvellement ouverts ou en cours de rénovation. Dollar General, par exemple, a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables plus élevée que d’habitude pendant la pandémie, mais s’attend à ce qu’une partie de cette croissance disparaisse à mesure que les consommateurs peuvent dépenser leur argent plus librement. Par exemple, certains acheteurs sont allés dans ses magasins et ont rempli de plus gros paniers parce que des problèmes de sécurité les avaient poussés à faire un arrêt ou que des concurrents étaient temporairement fermés.

Le directeur financier John Garratt a déclaré lors d’un appel sur les résultats que le discounter prévoyait une baisse des ventes des magasins comparables de 4% à 6% d’une année sur l’autre. En regardant sur deux ans, cependant, cette même performance semble meilleure: Dollar General a déclaré qu’il prévoyait une croissance d’environ 10% à 12% des ventes des magasins comparables sur une base cumulative de deux ans. Les compagnies aériennes ont essayé une approche différente, en fournissant un mélange de comparaisons à la fois avec 2019 et 2020 dans les rapports sur les résultats, en fonction du point de données. Delta Air Lines a attribué son approche à «l’impact drastique et sans précédent de la pandémie». « Une comparaison de nos résultats de 2021 à 2019 permet de comprendre le plein impact de la pandémie COVID-19 et les progrès de notre reprise », a déclaré la compagnie aérienne. La pandémie a dévasté l’industrie du voyage peut-être plus que toute autre et les compagnies aériennes américaines ont perdu plus de 35 milliards de dollars combinés en 2020. Le nombre de passagers a chuté de plus de 60% à environ 370 millions de personnes, le nombre le plus bas depuis 1984 et les compagnies aériennes ont réduit leurs opérations en réponse. . La demande de voyages aériens a rebondi des profondeurs de la pandémie alors que plus de personnes sont vaccinées, que les gouvernements lèvent les restrictions de voyage et que de plus en plus d’attractions touristiques sont ouvertes, mais elle est encore loin des niveaux d’avant la pandémie, car les gens continuent en grande partie à sauter les affaires et les longs trajets voyages internationaux. La Transportation Security Administration a examiné en moyenne 1,4 million de personnes entre avril et mercredi. C’est plus de 13 fois les 103000 personnes examinées il y a un an, lorsque les États-Unis ont fermé pour la première fois, mais c’est en baisse de 35% par rapport à la même période de 2019.

Savanthi Syth, analyste aérienne chez Raymond James, a déclaré qu’elle comparait les résultats et les prévisions à 2019, mais qu’elle reviendrait aux comparaisons d’une année à l’autre l’année prochaine. Dans une note de recherche, elle a déclaré que comparer cette année à 2019 « vous donne une idée de la comparaison entre 2021 et« normal ». » Coca-Cola et CarMax se sont également comparés aux chiffres pré-pandémiques. Coke a souligné lors de son appel aux résultats cette semaine que son volume unitaire global en mars avait rebondi aux niveaux de 2019, alors même que la demande totale du premier trimestre était toujours inférieure aux niveaux observés avant la crise sanitaire alors que l’Europe et l’Amérique du Nord se remettaient. Le PDG de CarMax, Bill Nash‌‍, a déclaré que «l’année très volatile» du détaillant de voitures d’occasion reflète les restrictions gouvernementales et non la demande des consommateurs. C’est pourquoi il a déclaré lors d’un appel aux résultats plus tôt ce mois-ci que 2019 était un meilleur point de référence. Par exemple, a-t-il déclaré, les sites de CarMax en Californie ont nettement sous-performé le reste de la société, car l’exigence de l’État de réduire le taux d’occupation du trafic piétonnier – et, finalement, les ventes.

‘Lisser ça’

Alors que les entreprises sortaient de la crise financière mondiale en 2010, les taux de croissance étaient inhabituellement élevés, a déclaré John Butters, analyste principal des résultats chez FactSet. Tout comme ils l’ont fait à l’époque, a-t-il dit, les investisseurs devront « maintenir le taux de croissance dans son contexte ». « Les bénéfices s’améliorent, mais vous comparez à une base très faible et c’est pourquoi certains de ces chiffres sont beaucoup plus importants que ce que nous voyons habituellement », a-t-il déclaré. Après la pandémie, cependant, il y aura des groupes distincts: les entreprises qui voient un fort rebond après des ventes extrêmement déprimées et les entreprises qui voient la croissance des ventes se stabiliser ou baisser lorsque les vents favorables de la pandémie s’estompent, et peut-être un troisième groupe: ceux qui peuvent maintenir leur élan.

Martis de Refinitiv a cité deux exemples qui capturent cette «dynamique à l’envers». Selon Refinitiv, le taux de croissance du chiffre d’affaires de Delta devrait plus que quadrupler au deuxième trimestre fiscal par rapport à l’année précédente. Cependant, son chiffre d’affaires estimé pour le trimestre est de 6,22 milliards de dollars, soit moins de la moitié des 12,54 milliards de dollars déclarés au cours du même trimestre en 2019 avant la pandémie. D’autre part, le taux de croissance des revenus de Walmart devrait baisser de 2,2% d’une année sur l’autre au cours du premier trimestre fiscal – une baisse qui signalerait généralement une faiblesse et susciterait des inquiétudes. Pourtant, son chiffre d’affaires estimé à 131,66 milliards de dollars devrait être supérieur à son chiffre d’affaires pré-pandémique de 123,93 milliards de dollars au cours du même trimestre en 2019. Pourtant, Refinitiv ne prévoit pas d’utiliser des piles de deux ans, a déclaré Martis. « Cela masque en quelque sorte les changements dramatiques que nous constatons dans les changements de pourcentage. Cela les aplanis », a-t-elle déclaré. « Mais cela ne le rend vraiment pas comparable aux temps précédents. » Martis et Butters ont tous deux déclaré que leurs sociétés de données financières essaieraient plutôt d’expliquer ce que signifient les chiffres – et comment faire des sauts ou des baisses raides avec un grain de sel. Elle a dit qu’elle voyait 2021 comme une année de transition. Elle a dit qu’elle prévoyait que les habitudes de consommation évolueraient plutôt que de revenir en arrière, à mesure que les gens se feront vacciner progressivement, se sentiront à l’aise d’essayer à nouveau des vêtements dans les cabines d’essayage ou constateront la nécessité d’acheter de nouvelles paires de chaussures ou de tenues de travail. Il faudra peut-être jusqu’au début de l’année prochaine pour que les entreprises et les investisseurs voient des tendances plus prévisibles, a-t-elle déclaré. « 2021, c’est presque comme appuyer sur un bouton de réinitialisation », a-t-elle déclaré.

‘Votre pire ennemi’

Pour beaucoup, les comparaisons de pandémie les plus choquantes n’entreront en vigueur qu’au deuxième trimestre, a déclaré Matt Miskin, co-stratège en chef des investissements John Hancock Investment Management. Le premier trimestre civil n’a capturé qu’une semaine ou deux de comportements au foyer. Au départ, a-t-il déclaré, les comparaisons donneront une belle apparence à certaines entreprises qui ont connu une énorme baisse pendant la pandémie – pour les mordre éventuellement à mesure que les habitudes de dépenses s’installent dans une sorte de normalité. Pour les entreprises au foyer, cela frappera en premier. Cela pourrait frapper à nouveau pour ceux qui voient une frénésie de dépenses en 2021 qui se refroidit en 2022. « Les comps vont passer de votre meilleur ami à votre pire ennemi, » dit-il. D’autres points de données seront également révélateurs, a déclaré Martis de Refinitiv. Parmi eux, dit-elle est Croissance du commerce électronique. Elle regardera comment les détaillants s’accrochent aux gains récents. Elle a dit qu’elle prêterait également attention aux marges des entreprises pour voir combien d’argent chacune peut gagner. Cela révélera si des remises étaient nécessaires pour déplacer la marchandise et si les détaillants ont appris à jongler efficacement avec les entreprises physiques et en ligne.

