Les boomerangs YSU seraient prometteurs | Actualités, Sports, Emplois

Rien ne vaut un week-end de retrouvailles. En tant qu’ancien élève ridiculement fier de Bowling Green, j’aime toujours retourner sur le campus pour retrouver de vieux amis, visiter nos anciens terrains de jeu et assister à un match de football et parfois de hockey.

Et même si je ne suis pas allé à Youngstown State, j’ai des émotions similaires à l’égard de YSU (j’étais très fier lorsque Dean Licata, ancien école de commerce, m’a nommé ancien élève honoraire de l’école de commerce lors d’un happy hour de YSU à New York il y a quelques années). Le retour de YSU aura lieu dans quelques semaines, et même si l’accent sera mis sur l’équipe de football et le groupe, c’est peut-être le moment approprié pour discuter de deux hommes qui, je pense, pourraient être un bon choix pour revenir à YSU en tant que prochain président. Ni l’un ni l’autre ne sait que j’écris ceci, mais je me sens obligé parce que l’avenir de l’université est l’avenir de toute la vallée de Mahoning.

Lorsque je travaillais dans le développement économique dans la vallée il y a plus de 10 ans, l’une de mes relations préférées était avec le nouveau collège STEM et son doyen de l’époque, le Dr Martin Abraham. Je n’avais jamais vu un doyen, surtout dans les disciplines STEM, aussi engagé envers ses étudiants, leur éducation, leur bien-être et leur avenir. Et en ce qui concerne l’avenir, le Dr Abraham avait une vision pas comme les autres. À la fin des années 2000, YSU a organisé chaque année un forum sur l’énergie durable qui a réuni des entreprises et des leaders d’opinion du monde entier dans la vallée de Mahoning.

À l’époque où aucun dirigeant politique ne voulait discuter des véhicules électriques et pensait que les véhicules au GNC étaient l’avenir, le Dr Abraham et moi avons travaillé pour envoyer trois étudiants de l’YSU et même un étudiant d’Akron en Corée du Sud pour effectuer des stages d’été dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.

Lorsque l’industrie du schiste est arrivée dans la vallée, il a immédiatement travaillé à mobiliser les ressources existantes pour créer un institut à YSU chargé de s’intéresser aux ressources en eau et aux opportunités de carrière des étudiants.

Après avoir quitté la Valley, le Dr Abraham est devenu doyen de l’YSU, puis a quitté l’YSU pour finalement devenir président par intérim de l’ouest de l’Illinois, où il a de nouveau été aimé par ses étudiants. Martin et moi n’étions pas toujours d’accord et nous avons eu notre lot de discussions animées. Mais quand nous avons trouvé un terrain d’entente, c’était magique. Parce qu’il croyait en l’avenir de la Vallée et aux étudiants de YSU.

Dans le même esprit, à la même époque, YSU avait son propre musicien, qui apportait non seulement de la joie à l’université en tant que doyen du Collège des Beaux-Arts et des Arts du spectacle, mais aussi sa connaissance du monde du fonctionnement interne du monde universitaire pour élever l’université. et sa relation avec la communauté. Bryan DePoy et moi avons été coprésidents du comité des arts de Mahoning et Trumbull pendant plusieurs années. Ce fut un privilège de travailler avec Dean DePoy. Il a fait de moi une meilleure personne simplement en observant sa calme maturité lorsqu’il s’agissait de rassembler des personnes aux opinions divergentes.

La vallée de Mahoning regorge d’institutions artistiques pour une communauté de sa taille, et il a pris les mesures nécessaires pour les protéger et les développer, même s’il aurait tout simplement pu protéger les intérêts de son université. Et au sein de YSU, il a reconnu que le collège STEM est le premier parmi ses pairs pour son importance dans l’économie de la vallée, et bientôt STEM a eu du STEAM, avec une programmation pour les arts interconnectée avec le collège STEM. Bryan a également quitté YSU pour des rôles plus importants, notamment une carrière réussie en tant que doyen du Lake Erie College voisin.

La vallée de Mahoning n’est pas toujours l’endroit le plus facile à parcourir pour un étranger. Il y avait parfois une pensée bien ancrée qui interdisait les nouvelles idées et, dans certains cercles, une certaine méfiance à l’égard des personnes qui arrivaient dans la Vallée avec des idées de meilleures pratiques provenant d’autres villes et institutions. Heureusement, cet état d’esprit s’est considérablement amélioré, mais c’est néanmoins une question à considérer.

À mon retour à Youngstown, des amis m’ont traité en plaisantant de boomerang, mais j’ai toujours été fier que mes expériences aient été mieux accueillies en raison de mon héritage de Youngstown.

Il y a une dizaine d’années, YSU avait un président qui n’a pas duré très longtemps. Et juste au moment où les choses semblaient les plus sombres, est arrivé un gentleman qui comprenait l’ADN de l’université et de la vallée comme aucun autre. Peut-être que cette magie pourra se répercuter un peu plus sur le prochain candidat. Je ne sais pas si l’un ou l’autre des hommes est intéressé ou s’il postulera, mais peut-être qu’avec un peu de proactivité, ces deux hommes que j’appelle amis se lanceraient dans le ring.

Eric Planey est originaire de Mahoning Valley et PDG de SolaBlock, une société de technologie solaire située dans le Massachusetts et à New York.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception