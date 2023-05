Les bookmakers décomposent NBA, NHL Playoffs, gros paris

Patrick EVERSON Analyste des paris sportifs FOX

À quelques mois de la saison de football, rien de tel qu’un bon match 7 pour faire couler le jus des paris sportifs. Heureusement – ​​ou peut-être devrions-nous dire avec espoir – les Boston Celtics et Miami Heat sont prêts à livrer exactement cela lundi soir pour couronner le week-end du Memorial Day.

Ce n’est pas la seule chose qui se passe dans l’espace des paris sportifs, cependant.

La moitié du champ de la finale de la Coupe Stanley est établie, avec les Panthers de la Floride qui attendent les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas dans la Conférence de l’Ouest. Et même fin mai, les paris NFL font toujours partie du paysage.

Alors servons un assortiment de pépites sur les séries éliminatoires de la NBA et de la LNH, ainsi que des détails sur la façon dont votre capacité à faire des choix dans la NFL pourrait vous rapporter 14 millions de dollars cet automne.

Boston rebondit

Lundi soir dernier, le Heat, huitième tête de série, était en tête de la série 3-0 contre les Celtics lors de la finale de la Conférence de l’Est. Une semaine plus tard, Boston a la série à égalité à 3, et nous obtenons un énorme match 7 lundi soir à Beantown.

Le vainqueur avance pour rencontrer les Denver Nuggets, faisant leur première apparition en finale de la NBA. Boston est un favori à domicile de 7,5 points contre Miami (y compris à Pari FOX), mais Scott Shelton de BetMGM Nevada a déclaré que l’action sur le Strip se dirigeait vers l’outsider Heat.

« Immédiatement, ils ont sauté sur le Heat ici. Nous sommes passés de 8,5 à 7,5 », a déclaré Shelton, notant que l’argent a atterri à Miami lorsque la ligne a été augmentée pour la première fois samedi soir après la victoire du match 6 de Boston pour égaliser la série. « Le nombre de billets est de près de six contre un sur le Heat, et l’argent est de près de sept contre un sur le Heat. »

Le total a également été affiché tout de suite.

« Il y a eu un jeu vif immédiatement du côté des moins », a déclaré Shelton dimanche soir. « Nous avons ouvert à 206,5, et il a été pilonné dès son ouverture samedi soir. Nous sommes maintenant à 203,5. »

Shelton a déclaré qu’il n’y avait pas encore de gros paris sur le match 7, mais il prévoit qu’un ou deux gros joueurs pèseront avant le coup d’envoi de 20h30 HE. Quoi qu’il en soit, grâce aux paris à terme sur le championnat de la Conférence de l’Est, les Heat sont un handicap notable à Vegas.

« Pour gagner l’Est, nous sommes un perdant à six chiffres contre le Heat », a déclaré Shelton, tout en notant qu’il y a un revers à cette perte potentielle. « Nous nous rattraperions en quelque sorte, cependant, si le Heat devait tout gagner contre les Nuggets, par opposition aux Celtics qui gagnent tout. »

Vue d’ensemble, cependant, LeBron James & Co. étant hors de l’image est tout ce dont BetMGM Nevada avait besoin.

« Une fois que les Lakers sont sortis, c’était comme si nous étions sur un tour libre », a déclaré Shelton. « Si les Lakers avaient remporté le championnat, cela aurait été l’une des plus grosses pertes de futurs livres de l’histoire de BetMGM Nevada. »

Nikola Jokić est-il actuellement le meilleur joueur du monde ? L’ancienne star des Nuggets, Alex English, rejoint Colin Cowherd sur The Herd pour discuter des dernières nouvelles de la NBA.

Pensée avant-gardiste

Rex Beyers a travaillé pour certains des paris sportifs les plus respectés de l’industrie, notamment The SuperBook et South Point à Vegas. Beyers est maintenant à la tête des paris chez PlayUp USA, qui opère dans le New Jersey, le Colorado et l’Iowa.

Avec les Nuggets déjà dans la finale de la NBA, Beyers a discuté des cotes de la série pour un affrontement potentiel Celtics-Nuggets et un affrontement Heat-Nuggets.

« Je note les Nuggets plus haut que tout le monde, et j’ai tout le temps », a déclaré Beyers à propos de sa position tout au long des séries éliminatoires. « Je pense que Denver est l’équipe supérieure. »

Cependant, Boston aurait l’avantage du terrain contre Denver en finale, pour ce que ça vaut. Beyers estime que cet avantage est presque négligeable, bien que les Celtes ouvriraient probablement en tant que favoris.

« Le terrain à domicile ne signifie pas grand-chose dans la NBA d’aujourd’hui, et je pense vraiment que Boston ne peut pas être un vrai favori. Les Celtics vont être un petit favori de la série, mais ils ne devraient pas être à -140 ou plus haut, ce que je pense qu’ils pourraient être », a déclaré Beyers. « Je pense qu’il devrait être beaucoup plus proche d’un choix (-110). Je serai le prix le moins cher sur Boston. Je m’assurerai que mon premier pari pris soit sur Boston. »

Beyers a également souligné que Denver est superbe à domicile, avec une fiche de 34-7 en saison régulière et de 8-0 jusqu’à présent en séries éliminatoires.

« Je pense que les Nuggets gagnent les trois à domicile. Tout ce que Denver a à faire en théorie, c’est d’en gagner un sur la route. Et je pense qu’ils peuvent en gagner deux sur la route », a-t-il déclaré. « Rien ne me surprendrait, à part la victoire de Boston. Je ne vois pas les Celtics battre Denver quatre fois, que les matchs aient lieu à Boston, Denver ou sur Mars. »

Bien sûr, le Heat aura quelque chose à dire sur le match des finales NBA. Si Miami reprend ses séries éliminatoires de Cendrillon en remportant le match 7 à Boston, Beyers ferait de Denver un favori important de la finale de la NBA.

« Si c’est Heat-Nuggets, je dirais Denver -550/Miami +425 », a déclaré Beyers. « Tout ce qui est un peu plus bas ou un peu plus haut ne me surprendrait pas, mais je ne vois pas grand chose à partir de cela. »

Montres et attentes en Floride

Pendant ce temps, dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, une autre tête de série n ° 8 du Sunshine State est déjà dans la série de championnats. Les Panthers ont balayé les Hurricanes de la Caroline lors de la finale de la Conférence de l’Est.

Les Panthers se reposent donc déjà depuis cinq jours, et le premier match de la Finale de la Coupe Stanley n’aura lieu que samedi. Cela signifie que la Floride sera bien reposée une fois que les Golden Knights et les Stars auront réglé leurs affaires lors de la finale de la Conférence de l’Ouest. Peu importe qui gagne dans l’Ouest, Vegas ou Dallas auront l’avantage à domicile contre la Floride.

S’il s’agit d’une finale de la Panthers-Knights Cup, alors Beyers – qui travaille à Las Vegas – aura un besoin très différent de la plupart des bookmakers de Sin City.

« Nous sommes en mauvaise posture pour la Floride », a déclaré Beyers, faisant allusion au marché à terme de la Coupe Stanley à PlayUp. « Nous avons de l’argent sur la Floride à 45-1, 35-1 et 30-1. Je suis le seul bookmaker à Vegas qui va encourager les Knights. Nous avons besoin des Knights pour un tas. Nous sommes un petit gagnant aux Chevaliers, et nous perdons plus que nous ne devrions en Floride. »

De même, le livre a besoin des Stars s’ils avancent pour affronter les Panthers.

« Si c’était n’importe qui d’autre que la Floride, nous serions en faveur de cette équipe », a déclaré Beyers.

Quelle est la garantie ?

Au cours des dernières semaines, Circa Sports a taquiné ses concours annuels de choix de la NFL avec des publicités demandant: « Quelle est la garantie? »

La garantie étant de savoir combien le propriétaire du casino de Vegas et parieur sportif passionné Derek Stevens mettra en place dans ces deux concours : Circa Millions, dans lequel les concurrents font cinq choix NFL contre l’écart de points chaque semaine de la saison régulière ; et Circa Survivor, dans lequel les concurrents font un choix par semaine, mais ne peuvent pas utiliser la même équipe deux fois.

Pour la saison 2023-24 de la NFL, cette garantie est de 14 millions de dollars – 8 millions de dollars pour Circa Survivor et 6 millions de dollars pour Circa Million. Il en coûte 1 000 $ pour participer à chaque concours, mais si vous pensez que c’est apparemment un pari de 1 000 $ qui couvre toute la saison, beaucoup de gens trouvent cela assez attrayant.

« C’est certainement une partie de l’attrait quand on y pense. C’est moins de 60 dollars par semaine », a déclaré Stevens. « Vous obtenez une quantité énorme de valeur de divertissement. Vous pouvez jouer de n’importe où. Tout cela joue. Vous obtenez une quantité énorme d’action pour le coût. Et l’avantage si vous devenez chaud est incroyable. »

En effet, Circa Million garantit 1 million de dollars au gagnant – le concurrent avec le meilleur record contre la propagation sur toute la saison – et les 100 meilleurs finisseurs en espèces. De plus, il y a des paiements trimestriels et même un prix de 100 000 $ pour le candidat qui affiche le pire record. Et tout l’argent des frais d’inscription revient aux candidats. Circa Sports ne gagne pas un centime.

Circa Survivor, comme son nom l’indique, est un pool gagnant-gagnant. Le vainqueur de la saison dernière a débloqué 3 millions de dollars. Dans les deux concours, comme Stevens l’a mentionné, il n’est pas nécessaire de vivre au Nevada pour concourir. Il vous suffit de vous rendre au centre-ville de Las Vegas avant le début de la saison de la NFL pour participer et demander à un mandataire basé à Vegas de soumettre vos choix chaque semaine.

L’aspect le plus intéressant des deux concours est sans doute que, tandis que de nombreux parieurs récréatifs s’impliquent, les professionnels s’engagent également. D’une manière générale, les parieurs avertis n’aiment pas que leur argent soit immobilisé pendant des mois d’affilée. Mais la valeur perçue dans ces types de concours en vaut la peine.

« Nos deux concours s’adressent à la fois aux joueurs novices et aux joueurs pointus », a déclaré Stevens. « Le fait que nous ne prélevions aucune commission (sur les frais d’inscription) sur l’un ou l’autre de nos concours de football permet des scénarios de valeur attendue positive, ce qui attire les professionnels. La simplicité le rend attrayant pour les débutants.

« C’est une situation vraiment unique qui les rend attrayants pour les deux, et cela indique une base de consommateurs croissante. »

J’aime les gros paris et je ne peux pas mentir

OK, je n’ai qu’un seul pari à mentionner dans cet espace, et ce n’est même pas un gros. Mais c’était un très bon paiement, et cela parle aux parieurs sportifs les plus courants.

DraftKings Sportsbook a proposé un pari sur les séries éliminatoires de la NBA sur la question de savoir si les finales de la Conférence de l’Est auraient un match décidé par un panier gagnant. Dans le match 6 de samedi, c’est exactement ce qui s’est passé.

Alors que Boston menait 103-102 et qu’il ne restait que trois secondes, Marcus Smart a pris une passe dans les limites de Derrick White et a lancé un désespoir à 3 points. Le tir de Smart a raté, mais White a écrasé les planches et a basculé dans le rebond à l’expiration du temps.

Ainsi, les Celtics ont gagné 104-103, et quiconque a sauté sur cet accessoire – qui a payé +4000 (pari 10 $ pour gagner 410 $ au total) – a bien encaissé à DraftKings. Le plus gros pari reconnu par DK n’était que de 100 $.

Pourtant, un gain de 4 000 $ est un très bon retour sur un investissement de 100 $. Puissions-nous tous voir un tel retour sur investissement sur n’importe quel pari de toute notre vie.

Profitez de Heat-Celtics Game 7 et de Knights-Stars Game 6, et rappelez-vous : ne pariez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Restez raisonnable, les gens.

Patrick Everson est analyste des paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. Il est un journaliste distingué dans l’espace national des paris sportifs. Il est basé à Las Vegas, où il aime jouer au golf sous une chaleur de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas.

