Les bookmakers de la NFL révèlent un pari choquant selon lequel les Panthers ne gagneraient rien après un début brutal

Au cours des deux dernières semaines, les Panthers de la Caroline ont semblé être de loin la pire équipe de la NFL.

Selon FanDuel, la Caroline est à seulement 20/1 pour être peut-être la pire équipe de tous les temps et ne pas avoir remporté un seul match cette saison.

Les Panthers ont récemment mis sur le banc leur quart-arrière titulaire, Bryce Young, qui semblait être le pire joueur à ce poste cette saison.

Andy Dalton remplacera Young à l’avenir alors que les Panthers tenteront de reconstruire l’ancien produit de l’Alabama.

Les Panthers n’ont marqué qu’un seul touchdown en deux semaines et ont été dominés 73-13 cette saison.

Cependant, la parodie dans la NFL devrait régner en maître et aider les Panthers à éviter un nouveau désastre.

Une approche du verre à moitié plein dirait que l’entraîneur-chef de première année Dave Canales aurait peut-être gagné quelques cœurs dans le vestiaire en laissant Young de côté.







Dave Canales a décidé de procéder à un changement au poste de quart-arrière avant que la saison ne devienne incontrôlable. AP

Le recrutement rapide de Young et l’arrivée d’un professionnel comme Dalton devraient aider à rallier les troupes pour leur match sur route de la semaine 3 contre les Raiders.

Le calendrier de la Caroline n’est pas non plus propice à une saison sans victoire.

Calendrier restant des Panthers

Semaine équipe Semaine 3 @Les Raiders Semaine 4 Bengals Semaine 5 @ Les ours Semaine 6 Faucons Semaine 7 @ Commandants Semaine 8 @Broncos Semaine 9 Saints Semaine 10 Géants (à Munich) Semaine 11 AU REVOIR Semaine 12 Chefs Semaine 13 Les boucaniers Semaine 14 @Aigles Semaine 15 Les cow-boys Semaine 16 Cardinaux Semaine 17 @ Les Boucaniers Semaine 18 @Faucons

Les Panthers ne sont outsiders que de 5,5 points face aux Raiders ce week-end, avec Dalton titulaire face à Gardner Minshew.

La Caroline affrontera également la NFC Est, ce qui signifie qu’elle aura l’opportunité de jouer au Washington Commanders (20 octobre) et d’affronter les Giants à Munich (10 novembre).

Entre les Commanders et les Giants, il y a un match sur route contre les Broncos sans victoire, qui ont du mal avec le quart-arrière de première année Bo Nix.

Vous pariez sur la NFL ?

Si, d’une manière ou d’une autre, les Panthers ne remportent toujours pas de match après le 10 novembre, ils risquent de connaître une saison désastreuse au cours de laquelle ils pourraient très bien ne pas remporter de match.

La Caroline termine son calendrier en affrontant les Chiefs, les Buccaneers, les Eagles, les Cowboys, les Cardinals, les Buccaneers et les Falcons.

On pourrait estimer que les chances qu’ils ne remportent aucune victoire avec ces adversaires restants se situent autour de +300 ou moins.







Andy Dalton prendra la relève en tant que titulaire pour les Panthers. Getty Images

Pourtant, pour la première fois dans l’histoire de la NFL, aucun outsider à deux chiffres n’a été enregistré au cours des trois dernières semaines.

À cette tendance s’ajoute le fait que les favoris de six points ou plus ont un bilan de 0-8 contre l’écart et de 4-4 directement.

