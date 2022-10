Les bonus des banquiers ont augmenté deux fois plus vite que les salaires depuis le krach de 2008

Les bonus des banquiers de la City de Londres ont augmenté à plus de deux fois la vitesse des salaires des travailleurs depuis le krach financier de 2008, selon une nouvelle étude.

Le TUC a déclaré que son analyse montrait que la prime moyenne du banquier équivalait à près des deux tiers du salaire moyen d’un travailleur au Royaume-Uni.

Les primes dans le secteur de la finance et des assurances valent désormais, en moyenne, environ 20 000 £ par an – leur plus haut niveau jamais enregistré, a déclaré la principale organisation syndicale.

Les primes moyennes de la ville ont doublé en termes de liquidités au cours de la période depuis le dernier krach bancaire – ce qui est 2,6 fois plus rapide que les salaires ont augmenté, selon l’analyse des chiffres du gouvernement.

Selon le plafond actuel des primes, la prime d’un employé ne peut pas dépasser 100 % de son salaire annuel – ou 200 % s’il y a approbation des actionnaires.

Mais les plans dévoilés par Liz Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng dans le mini-budget supprimeront le plafond des paiements de bonus.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré que les ministres “retenaient le salaire de millions de travailleurs clés, tout en remplissant les poches des financiers de la ville”.

Elle a déclaré: “Il n’y a tout simplement aucune justification pour lever le plafond des bonus des banquiers – en particulier lorsque les infirmières et les assistants d’enseignement doivent utiliser les banques alimentaires pour s’en sortir.”

Le syndicat a déclaré qu’il était temps pour le gouvernement d’accepter des augmentations de salaire plus importantes pour les travaux du secteur public plutôt que d’essayer d’aider le « 1 % » supérieur de la société.

“Cela signifie augmenter le salaire minimum à 15 £ de l’heure dès que possible, financer des augmentations de salaire décentes pour tous les travailleurs du secteur public et introduire des accords salariaux équitables pour des industries entières”, a déclaré Mme O’Grady.

Le dirigeant du TUC a ajouté : « La City est déjà le terrain de jeu d’un millionnaire. Il n’a pas besoin d’un autre coup de main des conservateurs. Les ministres devraient réprimer cette culture de primes cupides en plaçant les travailleurs dans les conseils de rémunération des entreprises et en introduisant des ratios de rémunération maximaux.

De nouvelles grèves ou de nouveaux scrutins pour des actions revendicatives sont apparemment annoncés chaque semaine alors que les travailleurs de tout le pays exigent des augmentations de salaire pour faire face à la hausse rapide de l’inflation et à la crise du coût de la vie.

Le nouvel « hiver du mécontentement » survient au milieu de la détérioration des relations industrielles et des accusations des responsables syndicaux selon lesquelles le gouvernement fait peu ou rien pour aider les travailleurs aux prises avec des factures de plus en plus lourdes.

Les infirmières et les enseignants sont soumis à un vote sur l’opportunité de faire grève au cours des prochains mois, tandis que les postiers organiseront de nombreux débrayages à l’approche de la période chargée de Noël.