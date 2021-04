Samedi matin, l’Inde a enregistré un autre record de cas de Covid-19 en 24 heures avec 2 346 692 nouveaux cas de Covid et 1 341 décès. Le nombre de cas actifs atteignant 16,79,740, l’infrastructure sanitaire du pays commence à montrer des signes de tension. Avec des milliers de patients ayant besoin d’une assistance médicale immédiate, des hôpitaux, des réservoirs d’oxygène, du plasma d’anciens patients de Covid-19 et du médicament Remdisivir dans des villes de l’Inde, notamment Mumbai, Delhi et Pune, les médias sociaux sont utilisés par beaucoup pour demander de l’aide. Et plusieurs bons samaritains sont venus depuis pour apporter aide et assistance à ceux qui en ont besoin.

Depuis le début de la semaine, de nombreux médias sociaux, y compris des acteurs, des politiciens, des comédiens, des influenceurs et même des utilisateurs ordinaires des médias sociaux, utilisent les plateformes pour sensibiliser à la disponibilité du plasma, connecter les patients avec les donneurs, organiser les doses de Remdesivir pour les patients, les mettre en contact avec les services d’urgence tels que les ambulances et plus encore.

Beaucoup, dont l’acteur Sonu Sood et le comédien Appurv Gupta, se sont tournés vers Twitter pour aider ceux qui en avaient besoin. Sood a posté vendredi que son téléphone avait été inondé d’appels de toute l’Inde avec des patients à la recherche de lits d’hôpital, de médicaments, d’injections et qu’il se sentait «impuissant» car il n’avait pas été en mesure de répondre à toutes les exigences.

Depuis le matin, je n’ai pas gardé mon téléphone éteint, des milliers d’appels de toute l’Inde pour des lits d’hôpital, des médicaments, des injections et toujours pas en mesure de fournir à beaucoup d’entre eux, je me sens tellement impuissant.La situation est effrayante, veuillez rester à la maison , portez un masque et évitez les infections. – sonu sood (@SonuSood) 16 avril 2021

Pour tout problème lié à l’oxygène dans la chance, n’hésitez pas à taguer je ferai de mon mieux pour organiser – Riniti Chatterjee (@ Chatterj1Asking) 16 avril 2021

8657311088 c’est le numéro sans frais de CIPLA, fabricant de Remdesivir. Les personnes dans le besoin peuvent contacter directement et la société fournit les injections directement à l’hôpital sans aucun revendeur, etc. Enregistrez le numéro, partagez-le avec les personnes dans le besoin autour de vous. – Saral Patel (@SaralPatel) 16 avril 2021

Si vous avez besoin de lits d’hôpital, de plasma ou d’une autre aide liée au COVID, veuillez m’identifier pour amplifier – Swati Chaturvedi (@bainjal) 16 avril 2021

Mon DM est ouvert ..Si vous êtes Covid récupérez la pateint du mois de janvier et que vous êtes prêt à faire don de votre plasma, SVP, DM moi..cela peut sauver la vie des nécessiteux..Delhi les gens s’il vous plaît s’avancer..Voyons la portée des médias sociaux .— Dr Monika Langeh (@drmonika_langeh) 16 avril 2021

Le nombre total de cas est de 1 45 26 609, le total des recouvrements est de 1 26,71 220 et le nombre total de décès est de 1 75 649.

New Delhi verra son premier couvre-feu Covid le week-end alors même que la ville a connu un autre pic record en nombre. Alors que le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a appelé cela la quatrième vague, Delhi a enregistré vendredi 19 486 nouveaux cas de Covid-19 et 141 décès dus à la maladie. Le Maharashtra a quant à lui enregistré 63729 cas de coronavirus frais dépassant la barre des 37 lakh, tandis que 398 autres patients ont succombé à l’infection, a déclaré un responsable du département de la santé.

Au milieu de la crise de Covid, le gouverneur du Bihar tiendra vendredi une réunion sur la situation dans l’État. À Odisha, le temple Jagannath de Puri sera fermé le week-end.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici