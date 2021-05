La crise de Covid-19 en a des milliers, en particulier ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui dépendent du travail quotidien ou de l’aumône pour leur subsistance. Mais un groupe de bons samaritains à Kumbakonam, une petite ville du district de Thanjavur, a trouvé un moyen de s’assurer que personne n’a faim dans la petite ville.

Pour aider ceux qui ont faim mais qui n’ont aucun moyen de gagner leur vie au milieu de la pandémie, le groupe de jeunes du Tamil Nadu a installé ensemble un «Anbu Suvar» ou un «mur de la gentillesse» pour nourrir les nécessiteux pendant le verrouillage. Situé dans la rue Sarankabani Koil Sannidhi à Kumbakonam, le mur comprend 100 paquets d’un certain nombre de variétés de riz, notamment du riz sambar, du riz au citron, du riz à la tomate et du riz caillé.

Les étagères contiennent également d’autres éléments essentiels comme des paquets de biscuits et des bouteilles d’eau emballées. Ceux qui ont besoin de nourriture peuvent y aller et prendre eux-mêmes de la nourriture. Le service d’approvisionnement alimentaire gratuit se poursuivra pendant toute la durée du verrouillage, ont déclaré les organisateurs.

L’initiative au Tamil Nadu n’est pas la première à avoir vu le jour au milieu de la deuxième vague du verrouillage de Covid-19 où des gens ont été vus en train d’aider les autres avec de la nourriture. Une équipe de 27 volontaires de la Youth Welfare Association, une organisation à but non lucratif de Delhi, par exemple, a commencé à fournir des plats cuisinés à la maison aux patients Covid dans différentes localités du sud de Delhi en avril. L’objectif était de fournir des repas chauds et faits maison aux patients souffrant de coronavirus. Des initiatives similaires ont été observées dans d’autres endroits comme le Karnataka et le Maharashtra.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici