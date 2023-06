Les bons samaritains entrent en action après avoir poignardé à l’extérieur du centre commercial de Kelowna

Deux bons samaritains ont aidé une femme qui a été poignardée devant le centre commercial Orchard Park le mercredi 14 juin.

Avant 10 heures du matin mercredi, un officier en patrouille a été signalé par un passant pour les informer d’un coup de couteau dans la boucle de bus à l’extérieur du centre commercial. Lorsque l’agent est arrivé sur les lieux, deux personnes retenaient un homme qui avait poignardé une femme à l’arrêt de bus. Ils avaient été témoins des coups de couteau et sont passés à l’action en l’éloignant de la victime et en la retenant.

L’agent a arrêté le suspect et a rapidement prodigué les premiers soins à la victime jusqu’à l’arrivée des secours. La victime a subi plusieurs blessures et a été transportée d’urgence à l’hôpital général de Kelowna où elle a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence. On s’attend à ce qu’elle se rétablisse complètement.

Selon la GRC, le suspect et la victime se connaissaient. Il n’y a aucune menace pour la sécurité publique.

Le suspect fait face à plusieurs chefs d’accusation, notamment voies de fait graves, voies de fait avec une arme et possession d’une arme dans un dessein dangereux. Il a été emmené en prison et reste en garde à vue.

« Il s’agissait d’une attaque violente et troublante contre une personne qui vaquait à ses activités quotidiennes », a déclaré l’agent des relations avec les médias de la GRC de Kelowna, le gend. Mike Della-Paolera. « Les actions rapides des deux témoins et les premiers soins fournis par les policiers présents ont été des facteurs déterminants dans l’issue de cet incident. »

