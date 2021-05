Les bons samaritains de Bengaluru aident à incinérer et à enterrer Covid-19 morts même lorsque les familles ne le peuvent pas

Ce sont les moments où la peur domine le chagrin. Dire un dernier adieu à ses proches est devenu un luxe en raison de la pandémie de Covid-1. Mais un groupe d’une dizaine de volontaires à Bangalore a pris une pause dans son travail et ses affaires habituels pour aider les gens à incinérer leurs proches décédés de Covid-19.

Au départ, le groupe a commencé par faire don de kits EPI au personnel des crématoriums et des cimetières. Après avoir vu l’état déplorable des cadavres et des membres de la famille là-bas, ils ont décidé d’aider. Maintenant, ils reçoivent un appel presque chaque fois qu’un corps doit être enterré ou incinéré. Plusieurs hôpitaux ou même les 108 lignes d’assistance finissent par les appeler. Les volontaires, avec leurs kits EPI et leurs écrans faciaux, atteignent la morgue et récupèrent le corps. Ils aident les familles avec la paperasse et déplacent le corps vers un cimetière ou un crématorium selon le choix de la famille.

Dans plusieurs cas, même un membre de la famille de patients atteints de Covid-19 n’a pas pu s’approcher du corps des êtres chers de peur d’attraper Covid-19. Même quand ils le font, beaucoup se tiennent à distance pendant que ces volontaires terminent les rites finaux. Une majorité des membres de l’équipe étaient musulmans et ont continué leur travail bénévole malgré le mois de Roza qui s’est récemment terminé.

«Peut-être que dans environ 2-3 semaines, les effectifs diminueront et nous pourrons reprendre notre travail. Même le personnel du BBMP et presque tout le monde dans la région savent ce que nous faisons. Donc, ils nous appellent directement quand il y a un corps dans le centre de Bengaluru. Plusieurs membres de notre équipe ont commencé la même chose dans différentes parties de la ville où qu’ils vivent. En fin de compte, nous mourrons tous un jour. Au moins envoyer quelqu’un avec dignité, c’est ce que nous essayons de faire ici », dit Harun qui aide à incinérer au moins 10 corps chaque jour.

Ils restent jusqu’à ce que la dernière couche de terre soit tirée sur la tombe et que le corps soit poussé à l’intérieur du four électrique du crématorium.

Tout ce qu’ils demandent à la famille, c’est de quelle manière on veut que les rites finaux soient accomplis et coordonnés en conséquence. Ils ne parlent pas beaucoup car tout le monde dans l’équipe sait exactement quoi faire maintenant.

Inspirés par le groupe, un certain nombre de groupes religieux se sont manifestés pour partager le fardeau. Ainsi, chaque fois qu’il y a plus de corps que ce groupe peut prendre, ils demandent l’aide des équipes religieuses respectives. Ils s’appellent eux-mêmes Al Ansaar et un autre groupe similaire, Mercy Angels, aide également les morts covidés à passer pacifiquement à Bengaluru.

Tous ces volontaires se font contrôler pour le coronavirus à intervalles réguliers. Bien qu’ils utilisent l’équipement de protection nécessaire, les responsables de la santé leur ont conseillé de se faire tester. À la fin de la journée, lorsque nous rentrons chez nous et que nous dormons, nous sommes en paix en sachant que nous avons aidé au moins quelques âmes à se reposer paisiblement bien que leur douleur et leurs souffrances ici étaient quelque chose que nous ne pouvions pas changer.

