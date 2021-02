Des dizaines de millions de consommateurs européens attendent toujours les remboursements des compagnies aériennes. Beaucoup de ces voyageurs ont accepté un bon après l’annulation de leurs vols à partir de mars 2020, mais avec de nombreuses restrictions en vigueur à travers l’Europe, les voyages internationaux restent problématiques. Alors, ces voyageurs pourraient-ils désormais avoir droit à de l’argent liquide à la place?

Simon Calder est le rédacteur en chef de The Independent à Londres:

« Je pense que jusqu’à 100 millions de billets ont été achetés pour des vols en provenance ou à l’intérieur de l’Europe qui ont ensuite été annulés en raison de la pandémie de coronavirus. Cela représente peut-être 7 milliards d’euros en valeur. »

«Dès qu’une compagnie aérienne annule le vol en Europe, elle est censée offrir aux passagers un remboursement intégral en espèces dans la semaine. Mais cela ne s’est pas produit et de nombreux passagers ont accepté les bons à la place. Comme les annulations ont commencé il y a aussi longtemps que mars, un le bon valable un an pourrait bientôt arriver à expiration, avec quelques occasions de l’utiliser pour un voyage significatif et en fait légal », poursuit Calder.

« Et apparemment, avec le soutien de leurs gouvernements respectifs, Air France et KLM des Pays-Bas ont dit aux passagers annulés au début de la crise, en gros, nous insistons pour que vous preniez un bon, mais si vous ne l’avez pas échangé dans un an, nous vous donnerons vous un remboursement en espèces ».

Regardez l’interview complète d’Euronews dans le player ci-dessus.