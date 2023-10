Les bons du Trésor américain avant le discours du président de la Fed, Powell

Les rendements du Trésor américain ont augmenté jeudi, le Trésor à 10 ans atteignant un nouveau sommet pluriannuel alors que les investisseurs attendaient les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

À 5 h 42 HE, le rendement du Trésorerie à 10 ans était en hausse de 6 points de base à 4,962%. Il avait atteint 4,971% plus tôt dans la séance, s’échangeant à des niveaux observés pour la dernière fois en 2007 après avoir franchi pour la première fois la barre des 4,9% mercredi. Le Trésorerie sur 2 ans le rendement était pour la dernière fois supérieur de plus de 2 points de base à 5,246 %, oscillant aux niveaux observés pour la dernière fois en 2006.

Les rendements et les prix ont une relation inversée et un point de base équivaut à 0,01 %.