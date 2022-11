Les bons d’école privée ouvrent des options de foi pour les enfants de couleur

MILWAUKEE (AP) – Lors d’une pause dans le couloir entre l’église luthérienne St. Marcus et son école attenante, Annii Kinepoway, élève de huitième année, n’a pas hésité à expliquer ce qu’elle a appris à aimer le mieux ici – le bon Dieu et les bonnes notes.

« J’aime savoir qu’il y a quelqu’un à qui vous pouvez demander de l’aide si vous en avez besoin. Quelqu’un est là et vous regarde », a-t-elle déclaré à propos de sa foi nouvellement retrouvée, tout en portant fièrement la cravate indiquant ses honneurs académiques.

La mère d’Annii ne pouvait se permettre cette opportunité éducative qu’en raison des programmes de choix d’école, que 94% des 1 160 élèves de St. Marcus à Milwaukee utilisent également.

“Cela a changé nos vies pour le mieux”, a déclaré Wishkub Kinepoway, une mère célibataire amérindienne et afro-américaine. “Elle dit:” J’aime vraiment St. Marcus parce que je n’ai pas à prétendre que je ne suis pas intelligent. “”

Le choix de l’école est l’une des nombreuses questions d’éducation qui sont devenues un champ de bataille partisan, amenant les parents aux urnes cet automne. Une question centrale est de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, l’argent des contribuables devrait payer les frais de scolarité des écoles privées, au lieu de financer uniquement les écoles publiques. Les critiques disent que de tels programmes affaiblissent les écoles publiques, dont les coûts restent élevés même si les étudiants sont transférés, emportant avec eux une partie du financement de l’État.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les tensions. Les écoles publiques ont souvent été fermées plus longtemps que les écoles privées, et l’apprentissage en ligne prolongé a été lié à d’importantes pertes d’apprentissage.

Mais de nombreux parents à faible revenu dans des quartiers comme le nord à prédominance afro-américaine de Milwaukee ou le côté sud latino-américain affirment que les programmes de bons – introduits ici il y a trois décennies – sont le seul moyen pour leurs enfants de fréquenter des institutions confessionnelles. Ils disent que ces écoles enseignent la structure et les valeurs d’une manière que les écoles publiques sont souvent trop dépassées pour le faire.

“C’est une énorme différence parce que c’est un soutien dans la foi et dans les valeurs”, a déclaré Lorena Ramirez, dont les quatre enfants fréquentent St. Anthony, à distance de marche de la maison du côté sud de Milwaukee. “Je cherchais une école qui pourrait m’aider.”

St. Anthony est l’une des plus grandes écoles catholiques du pays – 1 500 étudiants sur cinq campus qui sont à 99% latinos et presque entièrement couverts par des fonds publics, a déclaré sa présidente, Rosana Mateo. Il a été fondé par des immigrants allemands il y a 150 ans, tout comme St. Marcus.

Jusque dans les années 1960, les écoles paroissiales urbaines pouvaient compter sur le financement de paroisses florissantes et sur une masse salariale bon marché, puisque les religieuses enseignaient souvent gratuitement. Sans ces soutiens, les écoles ont commencé à facturer des frais de scolarité substantiels, atteignant désormais 8 000 à 9 000 dollars par année scolaire, ce qui est inabordable pour la plupart des familles de la classe ouvrière.

“Nos élèves les plus nécessiteux devraient avoir la possibilité d’aller dans des écoles privées”, a déclaré Mateo, ancien surintendant adjoint des écoles publiques de Milwaukee.

L’expansion et la politisation des programmes de bons, cependant, “ne ciblent plus les enfants vraiment pauvres” mais plutôt “aident de manière disproportionnée les étudiants blancs de la classe moyenne”, a déclaré Gary Orfield, professeur d’éducation et codirecteur du Civil Rights Project au Université de Californie, Los Angeles. Ses recherches ont révélé que les étudiants de couleur ont des résultats aux tests et des taux de réussite inférieurs lorsqu’ils fréquentent des écoles privées de faible qualité, car la plupart des programmes de bons ne permettent pas le transport vers des écoles plus performantes.

Bien que les écoles urbaines confessionnelles ne surpassent pas nécessairement toutes les écoles publiques en matière de résultats aux tests, leurs élèves bénéficient de meilleurs résultats civiques, des taux de diplomation universitaire à la réduction de la consommation de drogue, a déclaré Patrick Wolf, professeur d’éducation à l’Université de l’Arkansas.

“Ils contribuent plus à la communauté que simplement éduquer les enfants”, a déclaré Wolf.

À Omaha, dans le Nebraska – un État que Wolf appelle un «désert de choix d’école» – trois écoles catholiques menacées de fermeture ont formé une fondation.

Ils ont collecté des millions de dollars pour servir près de 600 enfants, dont 93% sont des étudiants de couleur et tous ont besoin d’une aide financière, a déclaré le révérend Dave Korth, président de la fondation et pasteur de l’une des paroisses concernées.

Des fonds publics fiables assureraient la pérennité des écoles pour les parents qui les choisissent « pas à cause de questions politiques brûlantes. Ils veulent simplement que leurs enfants soient placés dans des environnements confessionnels parce qu’ils croient qu’ils seront de meilleurs citoyens », a déclaré Korth.

L’Arizona est à l’autre extrémité du spectre des choix scolaires – contre une forte opposition, son gouverneur a signé l’une des expansions du système de bons les plus larges du pays, permettant à chaque parent d’utiliser des fonds publics pour des frais de scolarité privés ou d’autres frais d’éducation.

L’un de ces parents est Jill Voss, qui utilise l’aide aux frais de scolarité pour envoyer ses trois enfants à la Phoenix Christian School PreK-8, où elle est directrice sportive et professeur d’éducation physique. Elle est une ancienne élève, tout comme ses parents et ses grands-parents, qui étaient parmi les premiers élèves lorsque l’école a ouvert ses portes en 1959.

“La raison pour laquelle nous avons choisi Phoenix Christian était en grande partie à cause de notre famille et du simple fait de savoir que mes enfants recevaient une bonne base chrétienne pour leur scolarité”, a déclaré Voss. “L’église et avoir une famille d’église est important pour nous.”

Diamond Figueroa, une élève de sixième qui fréquente Phoenix Christian grâce à une aide financière, tout comme 98% de ses camarades de classe, a déclaré qu’elle n’était pas toujours à l’aise à l’école publique, même si plus d’élèves y étaient également hispaniques.

“Tout le monde ici est tellement plus gentil et accueillant”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai pas peur de poser des questions.”

Ce sont des valeurs spirituelles générales plutôt que des pratiques confessionnelles spécifiques que les parents et les éducateurs trouvent utiles pour prévenir les bagarres et autres comportements agressifs qui ont récemment infesté les écoles.

“Disons qu’il y a une dispute entre deux enfants prêts à en découdre”, a déclaré Ernie DiDomizio, le directeur de l’école Sainte-Catherine, citant un exemple de ce matin où les élèves se disputaient des baskets. L’école catholique de Milwaukee compte 130 élèves, la plupart afro-américains et tous inscrits dans le cadre de programmes de choix. « À ce moment-là, nous avons prié pour la grâce et l’acceptation. Dans les écoles publiques, vous ne pouvez pas faire cela.

Pour les immigrants récents, en particulier d’Amérique latine, où les traditions catholiques sont plus visibles dans la vie publique, les écoles confessionnelles aident à maintenir les liens culturels.

Apprendre les danses folkloriques mexicaines à St. Anthony, par exemple, aide ses enfants à se sentir plus à l’aise avec la culture de leur famille, a déclaré Ramirez. Les écoles publiques où elle a d’abord envoyé son aîné « n’enseignent pas grand-chose sur les cultures. Ici, il y en a de toutes sortes et personne n’est discriminé.

L’une des camarades de classe de cinquième année de sa fille, Evelyn Ramirez, aime la leçon de saint Antoine selon laquelle Dieu “a créé le monde avec de bonnes personnes et pas seulement avec des gens méchants”.

Les écoles catholiques ont historiquement joué un rôle majeur dans l’intégration des immigrants hispaniques dans la culture américaine, en particulier lorsque les écoles publiques étaient séparées, a déclaré Felipe Hinojosa, professeur de politique et de religion latino-américaines à la Texas A&M University.

Les divisions raciales continues de nombreux quartiers urbains affectent les performances scolaires. St. Marcus est la seule école – sur 14 dans la région qui sont à 80% à faible revenu et 80% afro-américaines – où plus de 20% des élèves maîtrisent la lecture, a déclaré le surintendant de St. Marcus, Henry Tyson.

“Les parents envoient leurs enfants à St. Marcus parce qu’ils sont frustrés par les écoles où leurs enfants échouent”, a déclaré Tyson. « Nous voulons que les enfants sachent qu’ils sont des enfants de Dieu rachetés. C’est transformateur pour leur sens de soi.

Lorsqu’elle s’est inscrite à St. Marcus l’année dernière, Annii n’était pas familière avec les prières et l’uniforme scolaire.

«Le premier jour… je suis resté là à regarder autour de moi, me sentant mal à l’aise et pas à ma place. … Maintenant, je peux faire ce que je veux dans ma relation avec Dieu », a-t-elle déclaré avant de se précipiter pour retourner en cours de mathématiques.

