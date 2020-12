Tout le monde pourrait profiter de bonnes nouvelles ces jours-ci, et John Krasinski est là pour livrer.

Le dimanche 20 décembre Le bureau star a partagé un nouvel ajout à sa série YouTube à domicile Quelques bonnes nouvelles qui avait quelques camées de célébrités.

L’acteur a ouvert le spectacle, qu’il a commencé pendant l’auto-quarantaine au milieu de l’épidémie de coronavirus, avec un peu de fan art: certains super, un couple de « destructeurs d’ego » et une représentation hilarante de lui dans un chapeau de Père Noël et un masque de ski » clairement par effraction. «

Il a ensuite montré une autre image bien dessinée de lui-même, comme John l’a expliqué: «Et si mon ego n’avait pas pris assez de coups brutaux, c’était en fait de l’art par Rebecca qui a scellé l’accord et a fait monter mon insécurité avec cette photo dont on pourrait supposer que c’est moi qui héberge cet épisode de vacances. «

Le père de deux enfants a regardé de plus près le dessin et a ajouté: « Mais après un examen plus approfondi de ce visage déroutant, j’ai pensé que c’était peut-être le signe pas si subtil d’Internet qu’il préférerait de loin que cette émission soit animée par un seul. Justin Timberlake. « Hilarement, le gagnant du Grammy est apparu à l’écran et a hoché la tête, » Je vais le faire. « Ce à quoi John ignora gracieusement.