Les bonnes motivations sont essentielles pour les résolutions du Nouvel An, selon un professeur de l’Université de Victoria

L’année touche rapidement à sa fin, et à l’approche de la nouvelle année, de nombreuses personnes commencent à réfléchir aux résolutions du Nouvel An.

Peut-être que vous voulez aller plus au gymnase ou réduire votre consommation de café ou d’alcool. Peu importe ce que c’est, ou si nous avons essayé de donner suite à la même résolution au cours des années précédentes, nous semblons tous vouloir prendre une résolution pour changer pour le mieux au début de l’année.

Mais peu importe à quel point nous nous disons que cette année sera différente, beaucoup de gens n’atteindront pas leurs objectifs. Alors pourquoi continuons-nous d’essayer, et pourquoi faisons-nous tant d’histoires pour prendre une résolution que nous ne réussirons probablement pas ?

Selon Frederick Grouzet, professeur de psychologie à l’Université de Victoria, la réponse à cette question relève en partie de la société et de la nature humaine.

“C’est quelque chose de si naturel en tant qu’être humain, chaque fois qu’il y a un repère temporel, de réfléchir à la façon dont les choses peuvent être faites différemment”, a déclaré Grouzet. « Il y a différentes raisons pour lesquelles nous le faisons. Ce pourrait être la nécessité d’une remise à zéro, non pas d’effacer le passé, mais d’en profiter pour recommencer, et il y a aussi une influence culturelle. A cette période de l’année, tout le monde parle de résolutions du nouvel an, il y en a partout, ce qui encourage les gens à les prendre.

Selon Grouzet, cette pression sociale pour prendre une résolution peut également réduire les chances que quelqu’un réussisse dans ce qu’il a entrepris de faire.

Bien qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne parviennent pas à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, la motivation est le facteur le plus important pour prédire le succès. Avoir la bonne motivation pour faire quelque chose plutôt que la mauvaise peut faire toute la différence.

Grouzet a déclaré qu’il est très important que les personnes qui prennent des résolutions soient motivées à les prendre et à les réussir parce qu’elles veulent le faire et qu’elles veulent réussir. Trop souvent, les gens prennent une résolution parce que d’autres personnes les y encouragent ou parce qu’ils veulent faire quelque chose pour quelqu’un d’autre.

Lorsque vous le faites pour quelqu’un d’autre, ou même parce que vous sentez que la société vous pousse à le faire, il est d’autant plus difficile de surmonter des défis inattendus comme le mauvais temps qui vous empêche d’aller courir aussi souvent que vous le souhaitez, ou une fermeture inattendue du gymnase. Si vous le faites pour vos propres raisons, il devient plus facile de surmonter ces défis et d’atteindre votre objectif.

Si vous voulez réussir dans vos résolutions, qu’elles soient prises pour le nouvel an ou à tout autre moment, Grouzet a déclaré qu’il y a trois étapes principales à garder à l’esprit.

« La première étape consiste à s’assurer que nous faisons les choses pour les bonnes raisons, pour des raisons personnelles. Avant de prendre une résolution, choisissez soigneusement vos raisons, surtout si c’est quelque chose qui est suggéré par des amis ou la famille. Si vous le faites juste pour leur plaire, cela ne fonctionnera pas.

« La deuxième étape est d’avoir un plan étape par étape pour s’assurer que nous ne commençons pas trop fort. Commencez facilement et ayez confiance en vous que vous pouvez réussir. La troisième étape consiste à anticiper les obstacles et à avoir un plan de secours. Par exemple, si la salle de gym est fermée, ayez des exercices à faire à la maison.

@JSamanski

justin.samanski-langille@goldstreamgazette.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Grand VictoriaNouvel AnUVic

Kamila Nowak, directrice et instructrice du studio de yoga The Lab Westshore, pratique certaines poses le jeudi 15 décembre. Le studio s’attend à une nouvelle année chargée alors que les gens prennent des résolutions pour le nouvel an, mais le professeur de psychologie de l’UVic, Frederick Grouzet, met en garde les gens pour s’assurer qu’ils trouvent personnel motivation pour une résolution, plutôt qu’une motivation externe, s’ils veulent réussir. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse)