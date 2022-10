Les bonbons contaminés ne feront pas de mal à vos enfants à l’Halloween. Les voitures le feront.

Comme c’est la coutume, des millions d’enfants aux États-Unis seront dans les rues cet Halloween pour des bonbons ou un sort, parés de costumes. De plus, comme c’est la coutume, les adultes s’inquiéteront des dangers pour la plupart mythiques auxquels les enfants peuvent être confrontés. Il était une fois des lames de rasoir dans des pommes ; cette année, c’est du fentanyl arc-en-ciel dans les bonbons. Mais alors que les craintes que les enfants reçoivent des friandises enrichies de narcotiques ne sont pas fondées, il existe un danger très réel auquel les enfants américains sont confrontés lors de cette soirée des plus sacrées : les voitures.

En effet, les piétons de moins de 18 ans sont trois fois plus susceptibles d’être heurtés et tués par une voiture à l’Halloween que n’importe quel autre jour de l’année. Ce risque devient 10 fois plus probable pour les enfants âgés de 4 à 8 ans, selon une étude de 2019 en JAMA Pédiatrie.

“Vous allez avoir un nombre accru d’enfants, y compris des enfants plus jeunes qui sont dans la rue”, a déclaré Lois Lee, professeur de pédiatrie et de médecine d’urgence à la Harvard Medical School. «En même temps, vous avez des adultes qui conduisent, et surtout cette année un lundi, les gens rentreront du travail en voiture. Si les enfants sont déguisés, ils peuvent porter des vêtements plus sombres… ce qui les rend plus difficiles à détecter.

La JAMA Pédiatrie Une étude de 2019 corrobore cela, notant qu’Halloween “peut augmenter le risque de circulation des piétons, car les célébrations ont lieu au crépuscule, les masques restreignent la vision périphérique, les costumes limitent la visibilité, la sécurité des traversées de rue est négligée et certains fêtards sont affaiblis par l’alcool”. C’est le genre de combinaison mortelle qui peut transformer une occasion amusante en un cauchemar mortel. Victimes adultes incluses, le risque de décès pour tous les piétons était de 43% plus élevé à Halloween par rapport à une soirée ordinaire.

Mais ce qui se passe à Halloween n’est pas un incident isolé. Après les blessures par arme à feu, les blessures par véhicule à moteur sont la deuxième cause de décès chez les enfants aux États-Unis. Et avec des décès de piétons (adultes et enfants) à leur plus haut niveau en 40 ans aux États-Unis, il vaut la peine de se demander pourquoi les enfants qui errent dans les rues sont si mortels par nature, et ce qui peut être fait à ce sujet.

“Parfois, lorsque vous parlez de ce problème, les gens vous repoussent et les gens disent : ‘Eh bien, bien sûr, vous avez plus d’enfants dans les rues, bien sûr, plus d’enfants vont mourir'”, Doug Gordon, écrivain et animateur de podcast qui plaide pour des rues et des villes plus sûres, m’a dit. “Mais cela accepte un niveau de danger de base que je pense que nous, en tant que société, avons en fait accepté les 364 autres jours de l’année.”

Il y a des raisons plus larges pour lesquelles les rues sont devenues encore plus dangereuses pour les piétons récemment. La première est que les conducteurs sont distraits – pas seulement par leurs téléphones, mais de plus en plus par les systèmes d’infodivertissement qui font partie des voitures plus récentes. Un problème plus urgent est la taille croissante des voitures aux États-Unis; Les SUV représentent la moitié de toutes les ventes de voitures aux États-Unis et sont beaucoup plus susceptibles de tuer des piétons dans des accidents que les véhicules plus petits. “La masse multipliée par la vitesse est la force”, a résumé Gordon. “Lorsque vous augmentez la masse de quelque chose, vous allez augmenter la force avec laquelle il interagit avec un petit enfant vulnérable.”

Mais la principale raison est peut-être que les rues et les villes américaines sont conçues pour les voitures, et non pour les personnes. Comme Charles Marohn – fondateur et président de Strong Towns et expert en urbanisme et en génie civil – l’a soutenu, les ingénieurs qui conçoivent les rues donnent la priorité à l’acheminement des voitures aussi rapidement du point A au point B par rapport à tout le reste. Une exemple récent: Un comité de sécurité routière de l’Utah n’a trouvé aucun moyen de rendre le passage à cinq voies menant à une école plus sûr pour les élèves, à part simplement supprimer complètement le passage pour piétons.

Mais il y a beaucoup à faire pour rendre les rues plus sûres, pour les futurs Halloweens et tous les autres jours de l’année. À court terme, les villes et villages peuvent s’appuyer sur des programmes de rues ouvertes mis en œuvre après le début de la pandémie de Covid-19, qui impliquent la fermeture de certaines rues à la circulation automobile pour permettre plus d’espace public. Notamment, la ville de New York a annoncé un plan «Trick or Streets» qui verrait 100 zones sans voiture en vigueur de 16h à 20h à Halloween cette année. Et la Grosse Pomme n’est pas seule, comme l’a rapporté Henry Grabar pour Slate : des villes moins denses et plus dépendantes de la voiture comme Saint-Pétersbourg, la Floride et Seattle fermeront également le centre-ville pour Halloween ou permettront aux résidents de demander des permis. qui peuvent fermer leurs quartiers à la circulation automobile.

À long terme, Gordon pense que les endroits aux États-Unis devraient pouvoir réussir ce que l’on appelle le test de la glace à l’eau, où un enfant devrait pouvoir marcher en toute sécurité jusqu’à un magasin, acheter une glace à l’eau et rentrer chez lui avant qu’il ne fonde. Essentiellement, chaque ville devrait être conçue pour être conviviale et accessible aux plus vulnérables de nos communautés. “Si vous commencez à penser dans ce sens, alors je pense que vous commencez à penser à l’infrastructure nécessaire pour rendre cela possible, où je me sentirais à l’aise de laisser mon enfant le faire”, a déclaré Gordon. “Halloween est comme une version géante du test de popsicle parce que ce n’est pas seulement votre enfant, c’est tous les enfants du quartier.”

Concevoir des rues plus sûres pour les enfants va au-delà de la sécurité – cela ferait un meilleur Halloween. “Avoir des trottoirs et un bon éclairage est une bonne mesure préventive, non seulement pour la prévention des blessures, mais aussi pour la santé en général”, m’a dit Lee, “parce que cela encourage tout le monde dans le quartier à marcher, faire de l’exercice et sortir, ce qui est mieux pour la santé de tous aussi.

Et si leur sécurité n’est pas une motivation suffisante, la conception de villes denses et propices à la marche pourrait même conduire à de plus gros transports de bonbons pour les enfants.

“Lorsque vous construisez une ville plus sûre, pour que les enfants puissent se promener seuls et ne pas craindre d’être heurtés par une voiture, ou que les parents craignent qu’ils ne soient heurtés par une voiture, c’est tout simplement mieux”, a déclaré Gordon. « C’est génial. Ils sont indépendants. C’est marrant. Et à Halloween, ils reçoivent beaucoup de bonbons.