Les bombes qui pleuvent sur Gaza depuis Israël sont plus qu’effrayantes, plus que folles | Conflit israélo-palestinien

Ville de Gaza – Lors de la troisième nuit de bombardements incessants à Gaza, nous sommes tous restés éveillés tard chez mes parents : moi, mon bébé, mes sœurs, mes frères, mes nièces, mes neveux et mes parents, blottis les uns contre les autres dans le noir, écoutant les bruits de notre ville. bombardés et notre peuple anéanti.

Finalement, nous nous sommes couchés, épuisés, et non pas parce que les choses se sont calmées.

Nous avions passé des heures à jouer avec les enfants plus âgés, à dessiner, à jouer à des jeux, en leur disant que les bruits étaient des feux d’artifice. Je ne pense pas qu’ils nous aient cru.

En gémissant un peu, mon bébé s’est finalement endormi dans un sommeil épuisé, se réveillant en sursaut à chaque forte détonation et cri.

Moins d’une demi-heure après avoir fermé les yeux, nous avons été réveillés par un bruit terrifiant.

J’ai immédiatement pris le bébé dans mes bras, sans vraiment réfléchir. Mon corps savait que nous devions sortir, et tout le monde aussi. Nous courions tous.

En quelques secondes, l’air était si épais de poussière et de puanteur de poudre à canon que c’en était insupportable.

Nous entendions nos voisins crier et pleurer, nous ne savions pas ce qu’ils disaient.

Nous ne pouvions rien voir non plus, les yeux pleins de poussière, de débris et de choc.

Celui-ci était tellement plus proche que tous ceux que nous avions jamais connus, le bourdonnement dans nos oreilles semblait résonner dans nos yeux.

À quel point était-ce proche ? Quelle maison a été touchée ?

En trébuchant dans la rue, nous avons regardé dans la direction vers laquelle nos voisins couraient. Le bâtiment qui avait été touché était un immeuble de quatre étages situé juste à côté de la maison de mes parents, à quelques mètres de là.

Nous avons vu des décombres dans la rue, mais pas grand-chose d’autre car la police nous a demandé de rentrer rapidement dans la maison. Ils ne savaient pas s’il s’agissait d’un missile « d’avertissement » ou de l’attaque principale.

S’il s’agissait d’un missile « d’avertissement », cela signifiait qu’en 15 minutes environ, un missile plus gros et plus maléfique atterrirait sur la même maison et la anéantirait.

Les voisins d’en face ont pris dans leurs bras les familles qui s’étaient enfuies du bâtiment en ruine et les ont emmenées chez elles, et ma famille est revenue en troupe et s’est rassemblée au rez-de-chaussée.

Nous nous sommes regardés en silence, certains yeux brillaient de larmes. Nos nerfs étaient si tendus que je m’attendais à moitié à les entendre crier dans mon corps. Y aurait-il une autre attaque ?

Nous avons entendu le bruit des ambulances. Qui avait été blessé ?

Comment pouvait-il exister, n’importe où dans le monde, un missile plus gros que celui-ci, me demandai-je. Comment les humains étaient-ils censés endurer quelque chose d’aussi horrible ?

Après que suffisamment de temps se soit écoulé et que la poussière dans la maison se soit un peu retombée, nous avons entendu des gens bouger dehors et avons décidé de nous aventurer dehors.

Dans la rue, des dizaines de personnes s’étaient rassemblées autour du bâtiment détruit, les habitants hébétés regardaient les décombres qui avaient remplacé leur maison, leur histoire, leurs souvenirs, leurs lits eux-mêmes – tous disparus.

Nous sommes rentrés à l’intérieur. Il n’y avait vraiment rien que nous puissions faire dehors, alors nous sommes retournés voir notre maison et nos affaires incrustées de poussière.

Des dizaines de messages et d’appels d’amis et de parents ont commencé à arriver pour nous demander si tout allait bien.

Ma sœur a dit avec ironie : « Nous avons fait la une des journaux aujourd’hui. » Elle a toujours été connue pour son humour noir.

Incapable de parler, je me suis laissé tomber sur le canapé le plus proche en tenant mon bébé. D’une manière ou d’une autre, par miracle, il avait dormi pendant tout cela et j’ai remercié Dieu de ne pas s’être réveillé avec ces bruits.

Les enfants qui étaient réveillés nous regardaient avec de grands yeux écarquillés et des visages pâles. Quatre de mes neveux ont moins de quatre ans, et en regardant le visage de leurs mères, j’ai compris que nous étions tous également impuissants à les protéger de ce traumatisme.

Le bruit des bombes continue, comme pendant le reste de la nuit.

C’est en quelque sorte devenu normal, quand il y a une pause, je me retrouve à attendre la suivante.

Jour et nuit, la maison tremble sous les projectiles qui frappent, détruisant des vies.

Cela ne peut être décrit que comme un bombardement génocidaire incessant.

Au-delà d’effrayant et de fou.