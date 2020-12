Sur sa sobriété

À un moment donné, l’interview est passée au sujet de la sobriété de Cyrus. Comme les fans se souviendront, Cyrus a parlé de vivre une vie sobre plus tôt cette année.

«C’est la prise de décision», a répondu Cyrus lorsqu’on lui a demandé à quel point il était difficile de devenir sobre. « Quand je veux faire quelque chose, je le fais et il n’y a aucun doute à ce sujet. Donc, ce n’était pas aussi difficile que cela peut l’être pour beaucoup de gens. »

Cependant, elle a noté que «les moments les plus difficiles ont été dans cette pandémie».

«Je suis toujours honnête», a déclaré Cyrus. « Et beaucoup de gens, leur sobriété a éclaté pendant cette période. J’étais l’un d’entre eux. Heureusement, je n’ai pas recommencé à me droguer, mais je buvais pendant la pandémie. »

Cyrus a rappelé comment elle avait lancé sa propre émission Instagram Live au début du verrouillage, mais comment cela « s’est vite dissipé ». Comme elle l’a expliqué, « La dopamine – se lever tous les jours, voir le nombre de téléspectateurs augmenter – elle ne le faisait plus pour moi. »

Cependant, Cyrus a déclaré qu’elle « n’aime pas vraiment appeler cela une rechute ». «J’appelle ça, j’ai régressé», expliqua-t-elle, «parce que, pour moi, c’est vraiment boire – ça n’a pas été mon démon. Mais ça ne me fait pas aller plus loin. Si quelque chose, c’est juste me fait ne pas atteindre mon plein potentiel, ce qui est inacceptable pour moi. Par exemple, je n’accepterai personne ou quoi que ce soit qui m’amène à ne pas atteindre mon plein potentiel. »

Cyrus a dit: « Je ne me considère pas comme un alcoolique. » Cependant, elle a dit que ne pas vivre une vie sobre a eu un impact sur ses relations.

«Cela affecte vraiment, vraiment mes relations», dit-elle. «Je ne suis pas la meilleure partenaire; je ne suis pas la meilleure fille; je ne suis pas la meilleure sœur. Je peux être un peu incertaine. Donc, si c’est un alcoolique – si nous ne le mesurons pas en fonction de la quantité de boisson mais comment nous agissons en tant qu’être humain – alors je dirais que l’alcool est un problème pour moi parce que je ne suis pas à mon meilleur. «