Les bombes documentaires de Nick et Aaron Carter

Cela les rend plus grands que nature.

L’ancien Backstreet Boy Nick Carter, 44 ans, et son frère pop star Aaron Carter – décédé à 34 ans en 2022 de causes accidentelles liées à la drogue – font l’objet d’une nouvelle série documentaire.

Appelée « Fallen Idols : Nick and Aaron Carter » et diffusée en première le lundi 27 mai (sur ID et Max), la série en quatre parties explore l’ascension des célèbres frères, leur relation, les luttes d’Aaron contre la toxicomanie et la santé mentale, et le allégations d’agression sexuelle contre Nick de la part de Melissa Schuman, Ashley Repp et Shannon « Shay » Ruth.

Une note à l’écran indique que Nick a refusé de participer au documentaire et qu’il « a nié les allégations et remet en question la crédibilité de ses accusateurs ».

Voici les plus grandes révélations.

Le SMS de Nick

Après que Shuman, 39 ans, se rappelle en larmes à l’écran comment Nick l’aurait violée en 2003, elle dit qu’à la suite de ces événements déchirants, elle a reçu un message texte de Nick qui disait : « Pourquoi m’as-tu obligé à faire ça ?

« Ce SMS m’a fait flipper », a-t-elle déclaré à l’écran.

« J’ai confié à mon manager que j’allais aller voir la police et signaler le crime. Il m’a dit, ‘[Nick] a l’avocat le plus puissant du pays », la prévenant que cela détruirait sa carrière.

Dans une déclaration à l’écran, l’ancien manager de Schuman a nié que Schuman lui ait parlé du viol présumé.

Schuman a également déclaré qu’elle avait été tellement harcelée et harcelée par les fans de Nick en ligne qu’elle avait appelé une hotline anti-suicide.

Dans un déclaration à la page six en 2017, Nick a déclaré : « Je suis choqué et attristé par les accusations de Mme Schuman. Melissa ne m’a jamais dit que nous étions ensemble ou à aucun moment, car tout ce que nous faisions n’était pas consensuel. Nous avons ensuite enregistré une chanson et joué ensemble, et j’ai toujours été respectueux et solidaire envers Melissa, tant personnellement que professionnellement. C’est la première fois que j’entends parler de ces accusations, près de deux décennies plus tard. Il est contraire à ma nature et à tout ce qui me tient à cœur de causer intentionnellement de l’inconfort ou du mal à quelqu’un.

Nick aurait frappé Paris Hilton

Nick et Hilton, 43 ans, ont eu une relation amoureuse en 2004.

À l’écran du documentaire, le journaliste Scaachi Koul a déclaré : « Il s’agit d’une histoire de 2004 dans laquelle Paris Hilton aurait dit à ses amis que son ex-petit-ami Nick l’avait frappée. Il y a des photos d’elle avec une lèvre enflée et des bleus sur les bras. Elle a ajouté : « Nick Carter dit qu’il ne l’a pas fait. Il n’y a pas de véritable suite et généralement les histoires se terminent avec le point de vue de Nick.

Hilton n’a jamais accusé publiquement Nick, mais il a nié les allégations, déclarant à MTV News en 2004« S’ils ont besoin de l’attention des médias, laissez-les faire leur travail. Ma famille, mes amis et mes fans savent que ce n’est pas mon personnage et que je ne ferais jamais de mal à quelqu’un que je chéris ni ne ferais quoi que ce soit de semblable aux choses malveillantes qu’ils prétendent.

Le Post a contacté Hilton pour commentaires.

L’ex-petite amie de Nick soutient ses accusateurs

Kaya Jones, 39 ans, ancienne membre des Pussycat Dolls qui entretenait une relation amoureuse avec Nick, est apparue dans le document pour dire qu’elle considérait la situation avec Schuman comme étant : « Une jeune femme essaie de parler et quelqu’un qui pensait qu’il avait plus de pouvoir. et les autorités essaient de la faire taire.

Elle a ajouté : « Il sait ce que je sais. Il sait pourquoi je l’ai quitté. Alors, est-ce que je crois que quelque chose d’horrible est arrivé à cette fille ? Oui, oui, je le fais.

Elle se souvient avoir rencontré le chanteur de « Backstreet’s Back » en 2004 et avoir emménagé avec lui après seulement quatre jours ensemble.

«C’était une relation très rapide», a-t-elle déclaré. « Je pensais que j’allais l’épouser. »

Elle a déclaré que Nick n’avait « jamais été physiquement violent » avec elle, mais « il frappait les murs. Il pourrait se mettre très en colère. Nick était très doué pour vous déranger la tête. Il aimait tout contrôler. Donc, si quelqu’un m’appelait, il devenait vraiment jaloux. Il a cassé mon téléphone une fois, comme une crise de colère, comme un enfant.

Aaron a soutenu les accusateurs de Nick

Ashley Repp était amie avec la sœur de Nick, Angel Carter, 36 ans.

Elle a dit qu’elle avait 15 ans et que Nick en avait 23 lorsqu’il l’aurait agressée au domicile de la famille Carter en Floride.

«Aaron et moi avions le même âge. Il était au courant des incidents avec Nick et il a toujours été très gentil », a-t-elle déclaré.

« Nous avons fini par avoir une relation amoureuse, mais nous avons finalement décidé qu’il valait mieux que nous soyons simplement de bons amis. »

Après un deuxième cas au cours duquel Nick l’aurait violée devant ses amis, « Aaron pouvait dire que quelque chose n’allait pas chez moi », a-t-elle déclaré aux caméras. «Aaron a été très gentil avec moi. Il n’avait pas de bonnes relations avec son frère à cette époque parce qu’il disait qu’il s’agissait d’autres événements similaires avec son frère et ses jeunes filles.

L’avocat de Nick a nié les allégations de Repp.

Leur mère a dressé les frères les uns contre les autres

Jen, une amie de la famille Carter, a affirmé dans le document que la mère de Nick et Aaron, Jane, compareraient leur succès et retourneraient Aaron contre Nick. Cela a conduit Aaron à former une « puce massive » sur son épaule, alors que Nick n’avait « aucune idée » de ce qui se passait en arrière-plan.

La série documentaire note que Jane a refusé de commenter lorsqu’ils l’ont contacté.

Les parents d’Aaron auraient ignoré ses problèmes

Dans le documentaire, le directeur de la tournée d’Aaron a parlé d’un incident survenu en 2001, lorsque la pop star a découvert que sa famille était partie en vacances sans lui. En réponse, Aaron a ramassé un couteau et l’a mis sur le côté de son cou.

« Aaron me disait qu’il s’introduisait dans le coffre-fort de Bob pour obtenir du Xanax », a déclaré Jen, une amie de la famille, faisant référence au défunt père d’Aaron et Nick, Robert Carter, décédé en 2017.

«Je n’ai pas été surpris. Je trouvais ces bombes aérosols dans l’enceinte et j’ai découvert qu’Aaron les utilisait pour se défoncer », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était suffisamment inquiète pour alerter la mère d’Aaron, mais « rien n’a changé ».

Le cousin d’Aaron, John Spaulding, a également affirmé avoir vu Aaron « souffler de la peinture » avec son père, ajoutant : « Je ne sais pas comment Bob a pu faire ça avec son fils. »

Aaron pensait que Nick le cyberattaquait et a embauché un détective privé

Aaron, qui luttait contre la sobriété, a acheté « environ cinq fusils », selon son ex, Lina Valentina, et aurait pensé à tuer les enfants de Nick et de sa femme Lauren Kitt. Il allait mieux en 2021. Cette année-là, il a accueilli son fils, Prince, avec Mélanie Martin.

Mais il a été victime d’« horribles brimades » et de cyberattaques dans lesquelles il pensait que Nick était impliqué.

«J’ai été embauché par Aaron. Il m’a dit qu’il avait été victime de harcèlement. Il voulait de l’aide pour que cela s’arrête. Une grande partie venait de [a social media user named] Ganvel, qui se fait appeler l’ennemi juré d’Aaron », a déclaré à l’écran Jennifer Huffman, la détective privée.

« Aaron croyait que sa famille était derrière tout ça. »

Aaron aurait inhalé un dépoussiérant pour ordinateur

L’assistante d’Aaron, Gwen, a déclaré à l’écran : « Nous essayions tous simplement de lui apporter l’aide dont il avait besoin. Mais il inhalait du plumeau informatique et la durée de cette action qui vous faisait planer était très longue. Une minute peut-être. Au moment où les forces de l’ordre l’ont contacté, il semblait aller bien.

« Fallen Idols : Nick and Aaron Carter » sera présenté en première sur deux soirs, le lundi 27 mai et le mardi 28 mai de 21 h à 23 h sur ID et en streaming sur Max.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la hotline contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.