Les bombes des mégalopoles de Francis Ford Coppola au box-office

Megalopolis, la fable romaine racontée comme une science-fiction américaine moderne écrite, réalisée et produite par Francis Ford Coppola et mettant en vedette Adam Driver, a fait ses débuts au box-office.

Comme le rapporte VariétéMegalopolis a fait ses débuts avec un maigre 4 millions de dollars au box-office américain. Il ne s’agit que d’une fraction des plus gros films de l’année, puisque Deadpool & Wolverine a rapporté 211 millions de dollars au niveau national et Inside Out 2, 155 millions de dollars. Même le remake largement critiqué de The Crow a rapporté plus à 4,6 millions de dollars, tout comme le désastreux film Borderlands, qui n’a rapporté que 8,8 millions de dollars aux États-Unis et au Canada lors de son week-end d’ouverture.

Le chiffre est encore plus frappant à côté du budget de 120 millions de dollars de Megalopolis et, même s’il reste encore plusieurs semaines au film en salles, il se chiffrera presque certainement à des dizaines de millions de dollars.

Images fixes de la bande-annonce de Megalopolis de Francis Ford Coppola

« Le film est une vision ambitieuse et personnelle. Parfois, un film comme celui-ci déjoue les pronostics et rapporte beaucoup d’argent », a déclaré à Variety l’analyste David A. Gross du cabinet de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research. « Ceci ne fonctionne pas. Le résultat va être une grosse déduction fiscale. »

Il s’est classé sixième au classement général, derrière The Wild Robot en première position avec 35 $, Beetlejuice Beetlejuice en deuxième position avec 16 millions de dollars, Transformers One en troisième avec 9,3 millions de dollars, le film d’action en langue Indiana Telugu Devara: Part 1 en quatrième position avec 6,7 millions de dollars et Speak. No Evil arrive cinquième avec 4,3 millions de dollars.

Le mois dernier, une bande-annonce de Megalopolis a été mise hors ligne après que les citations des critiques se sont révélées fausses. Il a été présenté en première au Festival de Cannes plus tôt cette année avec des critiques mitigées, même si nous lui avons attribué une note de 9/10, avec Siddhant Adlakha écrivant : « La mégalopole est, pour le meilleur et pour le pire, une vision profondément personnelle, dont les métaphores verbeuses finissent par céder la place aux mâchoires. -abandonner les transformations. »

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant d’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.