Les bombes de science-fiction de Netflix avec les critiques et le public, un budget de 100 millions de dollars semble gaspillé à l’écran

Atlasle dernier film d’action de science-fiction de Netflix, a fait ses débuts avec des critiques peu élogieuses sur Rotten Tomatoes, obtenant un maigre score d’approbation de 17 %.

Les critiques ont considéré le film comme un autre d’une série de productions décevantes et à gros budget du géant du streaming, établissant des parallèles avec les efforts précédents de Netflix tels que Lune rebelle, Le projet Adamet Armée des morts.

Dans Atlas, Lopez incarne Atlas Shepherd, un analyste de données bloqué sur une planète extraterrestre au milieu d’une guerre contre des robots IA malveillants. Le film, réalisé par Brad Peyton et écrit par Leo Sardarian et Aron Eli Coleite, a été critiqué pour son scénario terne, sa forte dépendance à l’égard de CGI et sa narration clichée.

Avec un budget supposé de 100 millions de dollars, Atlas fait partie des films originaux les plus chers de Netflix, aux côtés d’autres qui n’ont pas non plus réussi à impressionner les critiques sur Rotten Tomatoes.