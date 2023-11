Les « bombes » de mise en accusation de James Comer continuent de pétiller

Bonjour et bienvenue sur Press Pass, Le rempartLe bulletin d’information bihebdomadaire sur le Congrès, les campagnes et le fonctionnement de Washington. Noël approche et Hanoukka est encore plus proche, alors pensez à offrir un abonnement à Bulwark+ à un être cher ou même à vous-même. C’est le cadeau le plus tendance de la saison.

L'édition d'aujourd'hui examine les récentes accusations portées par le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, qui continue de se dépasser dans l'enquête de destitution en cours contre le président Joe Biden.

Représentant James Comer. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

La Chambre a repris ses travaux habituels, ce qui signifie davantage de résolutions de censure et pas grand-chose d’autre. L’enquête de destitution du président Joe Biden a également repris. Au cas où vous n’auriez pas vu les gros titres, le Comité de surveillance de la Chambre des représentants a publié deux « bombes » ces dernières semaines. Certains républicains et médias conservateurs ont volontiers repris ces postulations comme preuve de perfidie.

Les deux informations comprenaient des copies de chèques pour des paiements directs à Biden : un pour 40 000 $ en 2017 et un autre pour 200 000 $ en 2018. Dans un vidéo À propos de la première somme, Comer a suggéré que l’argent que Hunter Biden avait gagné auprès d’une société énergétique chinoise s’était retrouvé, après plusieurs mois et de nombreuses transactions intermédiaires, sur le compte bancaire de son père. Une superposition graphique accompagnant la vidéo raconte une histoire encore plus simple : le drapeau de la Chine communiste apparaît à côté d’une image du président Biden, avec une flèche entre eux indiquant « 40 000 $ » passant de l’un à l’autre. L’insinuation de Comer est évidente : le Parti communiste chinois remplit les poches de Biden :

(Image via le comité de surveillance de la Chambre)

Résumant les allégations, Comer a déclaré qu’en acceptant les 40 000 dollars, Biden « s’est exposé à un futur chantage et a placé les intérêts de l’Amérique derrière son propre désir d’argent ».

Mais cette histoire n’est pas aussi simple que Comer voudrait que tout le monde le croie : une ligne de dominos tombant de culpabilité et d’actes répréhensibles. Il s’appuie sur beaucoup d’insinuations et de récits créatifs pour aligner toutes les parties de son allégation, et il confond également le trafic d’influence légale avec des contreparties illicites. Décomposons-le en termes simples.

Chaque chèque adressé à Biden par son frère James Biden indique clairement dans la ligne de note qu’il s’agissait de remboursements de prêts. James et Sara Biden n’ont pas été particulièrement bons avec leur argent. Selon un note Selon les informations publiées par le personnel de Comer, en août 2017, le couple n’avait que 46,88 dollars sur son compte bancaire personnel. Dans le même temps, Joe et Jill Biden roulaient dans l’argent post-vice-présidence à hauteur d’environ 15 millions de dollars, qu’ils avaient gagnés grâce à des contrats de publication et à diverses allocutions au cours des premières années de l’administration de Donald Trump. (Tout cela est attesté dans dossiers fiscaux Biden a été libéré après sa candidature à la présidence.) Il est logique que Biden prête de l’argent à son frère pendant une période difficile. Même venu admet “Il est certainement plausible” que chaque chèque “était effectivement un remboursement de prêt à Joe”.

De plus, les deux transactions ont eu lieu en 2017 et 2018, alors que Biden n’était ni en fonction ni candidat à un poste. Si les dirigeants de la société énergétique chinoise qui ont approuvé les transferts d’argent à Hunter Biden avaient supposé que Joe Biden finirait par trouver un moyen de rembourser la faveur – ce dont, encore une fois, il n’y a aucune preuve qu’il leur ait parlé – ils auraient également dû croire que Biden a) se présenterait à la présidence, b) remporterait l’investiture démocrate et c) battrait un président sortant – un président qui n’avait pas encore été destitué, dont le parti présidait les deux chambres du Congrès et qui siégeait sur une économie pompant comme un piston. (La pandémie était encore loin à ce moment-là.) Biden a fini par faire toutes ces choses, bien sûr, mais au moment des transactions de 2017, ce pari aurait été presque aussi risqué que de miser de l’argent sur les généraux pour vaincre le gouvernement. Globe-trotters.

En résumé, ces paiements de James Biden à Joe Biden ne constituent pas une preuve de destitution. Tout observateur impartial des faits serait d’accord, à la fois en raison de la date à laquelle les transactions ont eu lieu et du fait que les chèques étaient clairement des remboursements de prêts à taux zéro. S’ils étaient vraiment une preuve irréfutable, ne serait-ce qu’aux yeux des Républicains, ce serait cela : la Chambre avancerait rapidement sur des accusations formelles de destitution contre Biden. Mais cela ne se produit pas, car les preuves d’une destitution n’existent tout simplement pas.

Comer a suggéré qu’il n’y aurait peut-être plus d’audiences dans le cadre de l’enquête de destitution après la première. floppé et je l’ai atterri dans la niche.

“Je ne sais pas si je veux tenir d’autres audiences, pour être honnête avec vous”, Comer dit journalistes le mois dernier.

Les audiences de mise en accusation avaient pour but de créer un spectacle. Mais lorsque les accusateurs arrivent les mains vides, ils deviennent le spectacle, amplifiant leurs problèmes internes et leurs motivations partisanes. Lors de la première audience, même les témoins républicains ont rejeté l’enquête, la qualifiant d’impétueuse.

Pourtant, de nombreux républicains de la Chambre des représentants sont impatients de destituer Biden, y compris le nouveau président, Mike Johnson. « Je crois que nous arriverons très bientôt à un point de décision à ce sujet », a-t-il déclaré la semaine dernière, ajoutant :

J’ai été très cohérent, intellectuellement cohérent, et j’ai insisté sur le fait que nous devons suivre une procédure régulière et que nous devons respecter la loi. Cela signifie respecter nos obligations en vertu de la Constitution et mener les enquêtes appropriées de la bonne manière et au bon rythme, afin que les preuves arrivent et que nous suivions les preuves là où elles nous mènent. Vous suivez la vérité là où elle mène.

Les affirmations de Johnson selon lesquelles il s’engage à respecter une procédure régulière et à disposer de preuves suffisantes ne cadrent pas avec les accusations lancées par le Comité de surveillance, les commentaires enflammés de nombreuses personnes au sein de sa propre conférence et le demandes de Trump, qui veut juste des représailles.

Une dernière réflexion sur le gâchis de la destitution : il est intéressant de noter les similitudes entre les accusations largement non étayées de Comer à propos des Biden et les allégations bien documentées de malversations contre certains membres de la propre famille de Trump.

Par exemple, en 2017, Ivanka Trump marques chinoises sécurisées le même jour, son père a rencontré le président chinois Xi Jinping. Il y a aussi le cas du mari d’Ivanka, Jared Kushner, dont la société de capital-investissement obtenu un investissement de 2 milliards de dollars du fonds souverain saoudien six mois après le départ de son beau-père de la Maison Blanche. Contrairement à Hunter Biden, Kushner et Ivanka Trump ont tous deux travaillé à la Maison Blanche. Cependant, le Comité de surveillance, sous sa forme actuelle, n’a montré aucun intérêt à enquêter sur ces accords.

J’ai récemment reçu un exemplaire du nouveau livre de Martin Pengelly, Fraternité : quand West Point Rugby est entré en guerreet je voulais le recommander à tous nos lecteurs de Le rempart.

Pengelly, journaliste du Gardien, détaille la vie des joueurs de rugby de l’Académie militaire américaine de la promotion 2002. Il raconte où les joueurs ont été déployés, qui ont combattu et qui ne l’ont pas fait, et comment certaines de leurs vies se sont terminées tragiquement. L’avant-propos est rédigé par le lieutenant-général à la retraite HR McMaster.

J’ai joué au rugby à l’Arizona State University il y a plus de dix ans et je trouve cette période de l’histoire militaire américaine à la fois fascinante et critiquée, en particulier en ce qui concerne les individus courageux qui ont choisi de servir. Inutile de dire que le livre a attiré mon intérêt et ne l’a pas lâché.

Même si vous n’êtes pas familier avec le rugby et comment on le joue, fraternité vous aidera à comprendre rapidement à quel point la camaraderie et la structure du sport sont pertinentes pour les aspects les plus importants de la vie. Le livre est maintenant disponible, alors procurez-vous-en un exemplaire via Amazone ou dans votre librairie locale.