Les bombes de Christine Brown de Sister Wives à propos de Robyn : Citations – Hollywood Life

Saison 18 de Sœurs épouses est déjà rempli d’une tonne de bombes, mais le drame n’implique pas seulement le patriarche de la famille, Kody Brun. L’ex-femme de l’homme d’affaires Christine Brun a exprimé beaucoup de ses griefs tout au long de la saison qui a suivi sa séparation avec Kody. Parmi certaines de ses révélations les plus importantes, figurait la femme restante de Kody, Robyn Brun.

Les fans de la populaire émission de télé-réalité ont vu la relation entre Robyn et Christine se transformer en une relation beaucoup plus glaciale au fil des ans. Dans la saison 17, le Cuisiner avec juste Christine la star a qualifié Robyn de « femme préférée » au-dessus des désormais ex-épouses de Kody Janelle Brun, Meri Brun et Christine, déclenchant un tollé dans la famille polygame.

Maintenant que la saison 18 se déroule sur TLC, les téléspectateurs regardent davantage le drame de Christine et Robyn. Lors de l’épisode diffusé dimanche 17 septembre, Christine n’a pas hésité à partager ses opinions sans filtre sur Robyn.

Continuez à lire pour apprendre tout ce que Christine a dit à propos de Robyn.

Robyn aurait nié la préférence de Kody pour elle

« [When our family lived] à Vegas, nous avons tous suivi des séances de conseil ensemble – tous les adultes », a expliqué Christine. « Lors des séances de thérapie, j’ai été très direct et j’ai dit spécifiquement que le problème était [Kody] préfère Robyn et préfère être dans la maison de Robyn plus que partout ailleurs.

La star de télé-réalité a ensuite affirmé que Robyn « le nierait simplement, et elle dirait simplement : « Il n’est pas là ». Et il disait : « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis également chez toi. Et je me suis dit : « Non, ce n’est pas le cas. Non, ce n’est pas le cas.’

Pourquoi Christine ne fait pas confiance à Robyn

« Elle savait que Kody était chez elle plus que chez n’importe qui d’autre », a affirmé Christine. «Je ne vais pas faire confiance à quelqu’un qui dit vouloir une famille, mais il est d’accord avec le fait que Kody ne soit que chez lui. Ce n’est pas une famille. C’est la monogamie.

Christine « aurait rejeté » Robyn comme amie

Robyn a expliqué lors de son propre confessionnal qu’elle avait le cœur brisé par les sentiments de Christine à son égard.

« J’ai l’impression que nous avions vraiment le potentiel d’avoir une excellente relation », a déclaré Robyn en luttant pour retenir ses larmes. « Et je n’ai tout simplement jamais compris pourquoi nous ne pouvions pas. Je ne sais tout simplement pas comment accepter ce chagrin.

Cependant, Christine a tenu bon et a expliqué pourquoi elle aurait finalement « rejeté » le « rameau d’olivier » de Robyn.

« Si cela la dérangeait de ne pas avoir de relation avec moi, elle aurait dû dire : « Hé, pourquoi n’avons-nous pas de relation ? Pouvons-nous être amis ?’ », a noté Christine lors de l’épisode. « Mais je veux que tu saches que j’aurais rejeté son amitié de toute façon pour être complètement honnête avec toi. »