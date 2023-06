Les restrictions légales sur les armes controversées compliquent les transferts vers Kiev, a déclaré un haut responsable américain

Le Pentagone a déclaré que l’Ukraine bénéficierait des armes à sous-munitions fournies par les États-Unis, affirmant qu’elles seraient efficaces contre les fortifications russes alors que Kiev poursuit sa contre-offensive.

Lors d’une audience du sous-comité des affaires étrangères de la Chambre jeudi, la députée du Pentagone, Laura Cooper, a été interrogée sur la question de savoir si des bombes à fragmentation de 155 millimètres pourraient aider l’Ukraine à compenser l’impact de la Russie. « Avantage quantitatif en main-d’œuvre, armure et artillerie. »

« Nos analystes militaires ont confirmé que les DPICM seraient utiles, en particulier contre les positions russes enfouies sur le champ de bataille », Cooper a déclaré, se référant aux armes à sous-munitions par leur nom officiel, Munitions conventionnelles améliorées à double usage.

Elle a ajouté que la Maison Blanche n’a pas été en mesure de répondre aux demandes répétées de Kiev pour les bombes en raison de « restrictions existantes du Congrès » et « préoccupations concernant l’unité alliée. »

Les bombes à sous-munitions transportent des sous-munitions explosives plus petites qui sont larguées en vol et dispersées dans une zone cible, généralement utilisées contre le personnel et les véhicules légèrement blindés. Cependant, en raison de leur tendance à laisser derrière eux des » ratés » non explosés – qui peuvent rester vivants dans d’anciennes zones de conflit pendant des décennies – plus de 120 pays ont accepté d’interdire l’arme, y compris la plupart des membres de l’OTAN.

Bien que Washington n’ait pas adhéré à la Convention internationale sur les armes à sous-munitions, le Congrès a adopté une loi en 2009 interdisant l’exportation de toutes les bombes à sous-munitions avec un taux de « ratés » de plus de 1 %, ce qui s’applique à la plupart des stocks américains. Bien que la mesure interdise effectivement tous les transferts étrangers de l’arme, le président Joe Biden peut lever la restriction à tout moment.

Plusieurs législateurs républicains ont exhorté la Maison Blanche à faire exactement cela, avec un groupe de membres du Congrès et de sénateurs du GOP disant à Biden en mars d’ignorer « Vagues inquiétudes quant à la réaction des alliés et des partenaires et craintes infondées d’une ‘escalade' ». Les démocrates se sont moins exprimés sur la question, mais certains membres éminents du parti ont déclaré que les armes ne devaient pas être exclues.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils n’étaient pas « considérer activement » envoyer des bombes à fragmentation à Kiev, mais le président Biden a fait marche arrière à plusieurs reprises après avoir refusé de fournir certains systèmes, tels que le char de combat principal M1 Abrams et la plate-forme de défense antimissile Patriot.

Moscou a averti que la fourniture d’armes étrangères à Kiev ne ferait que prolonger le conflit tout en ne dissuadant guère ses objectifs militaires. Répondant aux appels antérieurs aux armes à sous-munitions, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que cette décision marquerait une escalade majeure de la part de Washington et ne servirait qu’à saper la sécurité du bloc de l’OTAN.