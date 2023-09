Les Bombers ouvrent la saison NCAA avec le choc OT contre les Knights

L’Université Jose Rizal (JRU) a commencé sa campagne pour la nouvelle saison du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA de la même manière qu’elle a terminé l’édition de l’année dernière : avec une victoire sur le champion en titre Letran.

Agem Miranda et Marwin Dionisio ont connu un succès retentissant dans la période supplémentaire et ont terminé avec 17 points chacun alors que les Heavy Bombers ont surpris les erratiques Knights, 85-79, dimanche au Mall of Asia Area de Pasay City.

JRU a mis fin à la campagne difficile de la saison dernière avec une victoire de 87-71 contre Letran, mais c’est une rencontre antérieure au cours de la saison dernière qui a occupé l’esprit des Bombers tout au long du match.

« Au quatrième quart-temps, nous pensions avoir gagné, mais c’était le [game followed the same] cours de la saison dernière. Nous avions mené trois points et ils ont coulé un triple, donc quand cela s’est produit plus tôt, j’ai été choqué », a déclaré Miranda.

«J’ai dit ‘c’est reparti’, mais une fois que nous avons obtenu du temps supplémentaire, j’ai pensé que cela ne se reproduirait plus. Ce qui va se passer maintenant doit être totalement différent. Nous devrions toujours gagner maintenant.

L’année dernière, Letran a remporté le match d’ouverture entre les deux équipes dans le temps additionnel, 101-97.

Dimanche, JRU menait 73-70, avant que Deo Cuajao ne réussisse un triple égalisateur qui a forcé la prolongation avec 3,2 ticks à jouer, tout comme le tir de Kurt Reyson a forcé la prolongation lors de leur premier match la saison dernière.

Cette fois, les Heavy Bombers sont restés dans le coup dans le temps additionnel, commençant la période supplémentaire avec un triple de Dionisio qui a permis à JRU de dicter le tempo jusqu’au buzzer.

Les Knights étaient à l’intérieur d’un point en fin de match, mais Joshua Guiab a coulé un poignard de milieu de gamme pour une avance de 82-79 à 37 secondes de la fin.

Miranda a ensuite effectué trois de ses quatre lancers francs suivants pour sceller l’accord.

« Cette fois, ça devrait être différent, ce devrait être nous qui réussissons maintenant… Je voulais intervenir pour diriger notre équipe et c’est précisément ce qui s’est passé ici », a déclaré Miranda.

Reyson a réalisé un jeu complet de 18 marqueurs, six planches et quatre dix sous, mais il a également réalisé sept revirements dans le processus pour Letran, qui a réalisé 29 revirements dans le jeu. INQ