Les bombardiers russes lancent un barrage de missiles de croisière dans les derniers jeux de guerre de Poutine après des affrontements avec l’Occident

La RUSSIE a déclenché un barrage de missiles de croisière dans l’Arctique lors des derniers jeux de guerre des forces nucléaires de Vladimir Poutine.

Les exercices impliquaient à la fois des bombardiers stratégiques Tu-160 et Tu-95MS dans des exercices majeurs à travers la région.



Un bombardier stratégique russe Tu-95MS se met en marche pour participer à des jeux de guerre dans l'Arctique[/caption]



Une vidéo montre des flammes jaillissant d'un canon arrière près d'Irkoutsk[/caption]

La Russie a déployé ses muscles militaires dans une démonstration de force après les récents affrontements avec un destroyer de la Royal Navy et les jeux de guerre de l’OTAN dans la mer Noire.

Les bombardiers ont tiré des roquettes guidées de haute technologie depuis l’altitude et ont réussi à atteindre des cibles au sol, ont annoncé aujourd’hui les forces aérospatiales russes.

« Au cours de l’exercice de vol tactique, les équipages des bombardiers stratégiques Tu-160 et Tu-95MS ont effectué des lancements de missiles de croisière aéroportés sur des cibles terrestres sur un champ de tir dans la région arctique », indique un communiqué.

Les avions ont décollé d’un aérodrome de la région de Saratov et ont parcouru une distance de plus de 4 000 km (2 485 miles).

Les images publiées par le ministère de la Défense ne montrent pas les missiles de croisière qui frappent l’Arctique.

Mais il met en évidence un Tu-95MS tirant depuis des canons à air comprimé sur des cibles dans la région d’Irkoutsk en Sibérie.



Les bombardiers nucléaires Tu-160 White Swan ont également participé aux lancements de missiles[/caption]



Les exercices ont été une démonstration de force après les récents affrontements avec les forces de l'OTAN[/caption]

Le Tu-160 – connu sous le nom de White Swan – est un bombardier nucléaire stratégique supersonique à voilure variable, portant le nom de Blackjack de l’OTAN.

C’est l’avion de combat le plus lourd au monde et le bombardier le plus rapide utilisé aujourd’hui. Il est entré en service en 1987.

Le Tu-95 à hélices contrarotatives est connu de l’OTAN sous le nom de « Bear » et a volé pour la première fois en 1952.

La Russie a l’intention de le maintenir en vol jusqu’en 2040.

Les forces nucléaires stratégiques de la Russie effectueraient cette année plus d’un exercice militaire tous les deux jours.

Leurs derniers exercices – qui doivent se poursuivre jusqu’à demain – surviennent deux semaines après un incident international majeur lorsqu’un pilote russe a affirmé avoir largué des bombes sur le chemin du HMS Defender au large des côtes de Crimée.

Des soi-disant « coups d’avertissement » ont également été tirés par des patrouilleurs côtiers du FSB alors que les tensions entre l’Est et l’Ouest atteignent leur plus haut niveau depuis la guerre froide.

Cette semaine, la Russie a affirmé que deux chasseurs Su-30 avaient intercepté un avion espion P-8 Poseidon de la marine américaine et l’avaient empêché d’entrer dans son espace aérien.

‘PROVOCATION’

La Russie a également déployé des bombardiers à longue portée Tu-22M3 au-dessus de la mer Noire alors qu’elle mettait en garde l’Occident contre la répétition de la « provocation » du HMS Defender naviguant près de la Crimée annexée.

Les avions de guerre supersoniques géants ont bourdonné dans la mer pendant cinq heures escortés par des chasseurs Su-30 alors que les forces de l’OTAN se joignaient à l’Ukraine pour les exercices militaires annuels Sea Breeze.

Le porte-parole de Poutine a riposté à un commentaire du ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, selon lequel les navires de guerre de la Royal Navy continueraient d’emprunter les routes maritimes internationales au sud de l’Ukraine.

La Russie prétend que le HMS Defender est entré dans ses eaux territoriales autour de la Crimée, mais l’Occident n’a pas la juridiction du Kremlin sur la région contestée.

« Chaque fois que la frontière d’État de la Russie est violée, les mesures nécessaires seront prises », a averti le porte-parole Dmitri Peskov.

« Les gardes-frontières prendront les mesures stipulées par toutes les instructions en cas de violation des frontières de l’État et certainement, tous les outils diplomatiques seront également utilisés. »

Il a également averti : « Ils ne devraient tout simplement pas violer la frontière d’État de la Russie, ni le faire de manière absolument provocatrice. »





La Russie a déjà suggéré qu’elle coulerait un navire de la Royal Navy faisant de même à l’avenir.

Et le président Poutine s’est moqué de l’idée qui déclencherait un conflit plus large, se vantant que l’OTAN « sait très bien qu’elle ne peut pas gagner dans cette guerre ».

La semaine dernière, le Japon a averti que la Russie pourrait lancer une attaque de style Pearl Harbor contre les États-Unis après des jeux de guerre près d’Hawaï.