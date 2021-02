Les bombardiers américains B-1 arrivent en Norvège pour la première fois

Le télégraphe

L’Arabie saoudite autorise les femmes à rejoindre l’armée

L’Arabie saoudite autorise les femmes à rejoindre son armée, a annoncé dimanche le ministère de la Défense du Royaume, dans ses derniers efforts pour améliorer son image à l’étranger. Les grades militaires, du soldat au sergent, sont désormais accessibles aux femmes de l’armée saoudienne, de la défense aérienne royale saoudienne, de la marine et de la force de missiles stratégiques et des services médicaux des forces armées. Les femmes entre 21 et 40 ans qui ont un casier judiciaire vierge, qui ne sont pas mariées à des citoyens non saoudiens et qui ont au moins un diplôme d’études secondaires peuvent s’inscrire dans les forces. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’initiative «Vision 2030» du prince héritier Mohammed ben Salmane – les efforts du prince de 35 ans pour moderniser le royaume, attirer les investissements étrangers et améliorer sa réputation. Malgré les réformes sur la conduite, l’emploi et la liberté de mouvement ces dernières années, les droits des femmes restent une critique majeure du Royaume. «Bien que ces mesures soient importantes, de nombreux militants qui ont plaidé pour ces réformes restent emprisonnés, réduits au silence ou en exil», lit-on dans un rapport de Human Rights Watch après la libération de l’éminente militante des droits des femmes Loujain al-Hathloul la semaine dernière. «Ces annonces de réforme peuvent également servir à détourner l’attention de la répression continue.» Lina al-Hathloul, la sœur cadette de Loujain, a également envoyé une lettre à l’une des jockeys vedettes du Royaume-Uni, Hollie Doyle, l’exhortant à boycotter la Coupe d’Arabie pour les violations des droits des femmes. «Les autorités et leurs chers conseillers en relations publiques veulent utiliser des événements comme la Coupe saoudienne pour montrer au monde que le pays a changé – mais loin de ces événements glamour, la brutalité continue», lit-on dans la lettre, rapportée pour la première fois par The Independent. Des militantes des droits des femmes telles que Samar Badawi, Nassima al-Sadah et Mayaa al-Zahrani restent dans les prisons saoudiennes en raison de leur activisme, a ajouté Lina. Des organisations de défense des droits humains ont déclaré que Loujain al-Hathloul avait été victime de harcèlement sexuel et de torture pendant son séjour dans la prison saoudienne pour avoir fait campagne pour la fin du système de tutelle masculine et l’interdiction de la conduite des femmes. Malgré l’entrée en vigueur des réformes permettant aux femmes de conduire des semaines après l’arrestation de Loujain, elle est restée en prison jusqu’à la semaine dernière.