Les bombardiers à eau vieillissent mais la demande augmente: des experts

MONTRÉAL –

Les experts en aviation affirment que le Canada perd de l’expertise dans la fabrication de bombardiers à eau, au moment même où la demande augmente.

Le Canadair CL-415, un bombardier à eau spécialement conçu à cet effet, a été produit pour la dernière fois en 2015. Cet avion et son prédécesseur, le CL-215, sont les seuls bombardiers à eau utilisés au Québec et jouent un rôle majeur dans les flottes des autres provinces. .

Lundi, des bombardiers à eau du Montana ont été déployés au Québec pour soutenir les pompiers de la province et sa flotte de 14 CL-415 et CL-215. Le Québec connaît sa pire saison des incendies jamais enregistrée, après une saison des incendies record en Nouvelle-Écosse.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine que les provinces disposent de suffisamment d’équipement pour combattre les incendies qui font rage dans plusieurs régions du pays. Si nécessaire, a-t-il dit, Ottawa essaierait d’acquérir de l’équipement supplémentaire d’autres pays.

« Mais nous devons savoir où (l’équipement) est et comment nous pouvons y accéder très rapidement », a-t-il déclaré.

Mais trouver des avions rapidement peut être compliqué car d’autres pays luttent également contre les incendies, a déclaré John Gradek, coordonnateur du programme de gestion de l’aviation de l’Université McGill.

« L’hémisphère nord est dans la saison des incendies », a-t-il déclaré dans une interview. « Nous aurons du mal à trouver un pays qui puisse nous prêter des avions. »

Gradek a déclaré qu’il pensait que les provinces auraient dû acheter plus d’avions ravitailleurs. « Au Canada, nous avons 55 avions Canadair – une combinaison de CL-215 et de CL-415 », a-t-il dit, ajoutant que « compte tenu du nombre d’incendies actuellement dans le pays, c’est absolument insuffisant ».

Certains de ces avions ont été construits il y a 50 ans, a-t-il dit.

« Nous ne construisons plus ces avions au Canada ΓǪ nous essayons de modifier, d’entretenir et de mettre à jour les composants de ces avions », a-t-il déclaré.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a fait allusion aux défis de maintenance lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine, debout devant un CL-215 qui a été cloué au sol pour des réparations.

« Quand nous voyons un CL-215 que nous ne pouvons pas utiliser à cause de problèmes de maintenance, vous devez vous demander, avons-nous besoin de plus de mécaniciens ? La réponse est probablement oui. Avons-nous besoin d’acheter de nouveaux avions supplémentaires ? Je pense que c’est plus la façon dont nous devons le voir », a-t-il déclaré.

En 2016, Bombardier, qui a acquis Canadair dans les années 1980, a vendu son programme de bombardiers à eau à Viking Air, basé en Colombie-Britannique.

Viking Air, qui prévoit de construire une usine dans l’Ouest canadien, pourrait commencer à produire de nouveaux bombardiers à eau en 2027, mais ces avions ne seront probablement pas utilisés pour éteindre les incendies de forêt au Canada, a déclaré Gradek.

« La compagnie aura la capacité de construire 10 avions par an », a-t-il dit, ajoutant que les 25 premiers sont déjà destinés à l’Indonésie, la France, l’Espagne et d’autres pays européens,

Il a déclaré que si une province canadienne commandait un nouveau CL-415, la construction ne commencerait probablement pas avant 2030.

« Les Européens veulent la nouvelle génération du Canadair CL-415 et sont prêts à faire des achats importants », a-t-il déclaré, ajoutant que la première génération de l’avion était reconnue pour ses performances dans le monde entier.

Si la saison des incendies de 2023 est un indicateur de ce qui s’en vient, les pays auront de plus en plus besoin de ce type d’avion.

Il a dit qu’il aimerait voir le gouvernement fédéral soutenir Viking Air, « non seulement pour qu’il puisse commencer à produire le CL-415, mais aussi pour augmenter la capacité de production prévue ».

Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile à l’Université du Québec à Montréal, a déclaré qu’il craignait que l’expertise ne se perde, en particulier au Québec, depuis que Bombardier a mis fin à la production des bombardiers à eau Canadair.

« Nous avons vu les effets du changement climatique dans le monde entier, nous aurions donc pu nous mettre en position non seulement de produire mais aussi de maintenir et de préserver stratégiquement notre capacité à construire ces avions, qui nécessitent une expertise particulière », a déclaré la direction. professeur.

Se référant au CL-215, Ebrahimi a déclaré : « Ce sont des avions que nous produisons et nous ne pouvons pas les réparer ? Que s’est-il passé là-bas ? Où est passée l’expertise entre-temps ? »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 juin 2023.