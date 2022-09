Les bombardements se poursuivent près de la centrale nucléaire ukrainienne, malgré les risques

La ville de Nikopol, située sur la rive opposée du Dniepr à la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a été la cible de tirs de roquettes et d’artillerie lourde, a déclaré le gouverneur régional Valentyn Reznichenko.

Le péril potentiel a conduit l’agence de surveillance atomique de l’ONU à exhorter la Russie et l’Ukraine à établir une « zone de protection et de sûreté nucléaire » autour de la centrale.

On craint que les combats ne déclenchent une catastrophe de l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl en 1986. La centrale a été construite à l’époque soviétique et est l’une des 10 plus grandes au monde.

L’armée russe a organisé des exercices militaires à grande échelle qui ont commencé la semaine dernière et se sont terminés mercredi dans l’est du pays, impliquant des forces chinoises. Cela a été considéré comme une autre manifestation de liens de plus en plus étroits entre Moscou et Pékin au milieu des tensions avec l’Occident à propos de l’action militaire en Ukraine.