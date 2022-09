Les bombardements se poursuivent près de la centrale nucléaire ukrainienne, malgré les risques

KYIV, Ukraine (AP) – La Russie a renouvelé ses bombardements dans la zone de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, a déclaré mercredi un responsable local, un jour après que l’agence de surveillance atomique de l’ONU a fait pression pour que les parties belligérantes y créent une zone de sécurité pour se protéger contre une éventuelle catastrophe.

La ville de Nikopol, située sur la rive opposée du Dniepr à la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a été la cible de tirs de roquettes et d’artillerie lourde, a déclaré le gouverneur régional Valentyn Reznichenko.

Les rapports de bombardements à proximité, qui n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante, ont provoqué une alarme internationale. Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a averti mardi le Conseil de sécurité de l’ONU que “quelque chose de très, très catastrophique pourrait se produire” à Zaporizhzhia.

“Il y a des incendies, des pannes d’électricité et d’autres choses à (l’usine) qui nous obligent à préparer la population locale aux conséquences du danger nucléaire”, a déclaré Reznichenko.

Le péril potentiel a conduit l’agence de surveillance atomique de l’ONU à exhorter la Russie et l’Ukraine à établir une « zone de protection et de sûreté nucléaire » autour de la centrale.

On craint que les combats ne déclenchent une catastrophe de l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl en 1986. La centrale a été construite à l’époque soviétique et est l’une des 10 plus grandes au monde.

Ni les responsables de Moscou ni de Kiev ne s’engageraient immédiatement dans l’idée d’une zone de sécurité, affirmant que plus de détails sur la proposition étaient nécessaires.

Le président russe Vladimir Poutine a défié les pressions pour arrêter la guerre, déclarant mercredi que Moscou poursuivra son offensive militaire en Ukraine jusqu’à ce qu’elle atteigne ses objectifs. Il s’est également moqué des tentatives occidentales d’arrêter la Russie avec des sanctions.

La ville orientale de Sloviansk a essuyé des tirs russes mercredi matin, endommageant une école et un autre bâtiment, selon le chef de l’administration municipale Vadym Lyakh. Il a précisé que le nombre de blessés n’était pas encore connu.

Trois civils ont été tués dans des bombardements russes dans la région de Donetsk, a indiqué le bureau présidentiel ukrainien. La ville de Kharkiv a été touchée par des roquettes à deux reprises au cours de la nuit.

Mais les forces ukrainiennes ont pris le contrôle d’un nombre indéterminé de villes dans la région de Kherson, selon Nataliya Humenyuk, porte-parole du commandement militaire du sud. Elle a dit que les détails viendraient plus tard de la direction militaire.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il y avait eu de violents combats sur trois fronts : dans le nord, près de Kharkiv ; à l’est dans le Donbass ; et au sud dans l’oblast de Kherson.

Au milieu d’une contre-attaque ukrainienne à l’est, “de multiples menaces simultanées réparties sur 500 kilomètres (310 miles) mettront à l’épreuve la capacité de la Russie à coordonner la conception opérationnelle et à réaffecter les ressources entre plusieurs groupes de forces”, a déclaré mercredi le ministère.

L’armée russe a organisé des exercices militaires à grande échelle qui ont commencé la semaine dernière et se sont terminés mercredi dans l’est du pays, impliquant des forces chinoises. Cela a été considéré comme une autre manifestation de liens de plus en plus étroits entre Moscou et Pékin au milieu des tensions avec l’Occident à propos de l’action militaire en Ukraine.

___

Suivez la couverture de la guerre par l’AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Yuras Karmanau, Associated Press