Les bombardements scolaires renforcent les craintes parmi les Hazaras d’Afghanistan, depuis longtemps une cible pour les militants, au milieu de la sortie des États-Unis

Méfiant à l’égard du gouvernement et des talibans, de nombreux groupes minoritaires afghans, en particulier les Hazaras, considéraient la présence de forces étrangères comme protectrice. Suite à l’invasion américaine de l’Afghanistan, de nombreuses milices Hazara se sont dissoutes, espérant que le nouvel ordre leur apporterait la sécurité. Mais maintenant, alors que les troupes américaines et de l’OTAN partent dans un contexte d’insécurité croissante dans le pays, de nombreux Hazaras décrivent se sentir abandonnés, craignant un retour à une persécution généralisée et une augmentation des attaques comme les bombardements de samedi.