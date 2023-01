Les bombardements russes font 10 morts et 20 blessés parmi les civils ukrainiens, selon Zelensky

Un nouveau barrage de bombardements russes a tué au moins 10 civils ukrainiens et en a blessé 20 autres en une journée, a déclaré vendredi le bureau du président ukrainien alors que le pays s’efforçait de se remettre d’une précédente vague de frappes de missiles et d’attaques de drones russes.

Les responsables régionaux ont déclaré que les villes et villages de l’est et du sud qui sont à portée de l’artillerie russe ont le plus souffert. Six personnes sont mortes dans la région de Donetsk, deux à Kherson et deux dans la région de Kharkiv. Un jour plus tôt, des missiles et des drones automoteurs tirés par les forces russes avaient touché plus profondément le territoire ukrainien, tuant au moins 11 personnes.

Les bombardements ont suivi l’annonce par les États-Unis et l’Allemagne de plans d’envoi de chars puissants pour aider l’Ukraine à se défendre. D’autres pays occidentaux ont déclaré qu’ils partageraient également des chars modernes de leurs stocks.

Moscou s’est hérissé de cette décision et a accusé les nations occidentales d’entrer dans un nouveau niveau de confrontation avec la Russie.

L’UKRAINE DÉCLENCHE DES ALARMES À L’ÉCHELLE DU PAYS AU MILIEU DES GRÈVES DE DRONE RUSSES ; L’ENTRAÎNEMENT SUR LES CHARS DE L’OUEST COMMENCE

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que l’armée russe avait utilisé des munitions au phosphore à combustion féroce dans son bombardement du village de Zvanivka, à environ 20 kilomètres au nord de Bakhmut, une ville qui est devenue le centre d’une impasse exténuante ces derniers mois. Le bombardement a également endommagé des immeubles d’habitation et deux écoles dans la ville voisine de Vuhledar, a déclaré Kyrylenko.

Le gouverneur de la région voisine de Louhansk, Serhii Haidai, a déclaré que des bombardements ukrainiens avaient touché deux bases russes dans les villes occupées de Kreminna et Rubizhne, tuant et blessant “des dizaines” de soldats russes. Son affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Plus au sud, les troupes russes ont repris le bombardement de la ville de Nikopol, de l’autre côté du fleuve Dniepr depuis la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia, endommageant des immeubles d’appartements, des gazoducs, des lignes électriques et une boulangerie, ont indiqué des responsables.

Séparément vendredi, les autorités russes ont pris de nouvelles mesures dans leur effort de plusieurs mois et largement critiqué pour greffer quatre provinces ukrainiennes sur le territoire déjà vaste de la Russie. Ils ont déclaré que les provinces illégalement annexées passeraient du fuseau horaire qui couvre Kyiv à celui de Moscou.

Le changement dans les régions du sud et de l’est de l’Ukraine que la Russie a déclarées comme faisant partie de son territoire il y a quatre mois – Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson – aura lieu “dans un avenir proche”, a déclaré le ministère russe de l’Industrie et du Commerce. Cette décision s’inscrit dans le cadre de ce que le ministère a appelé la “synchronisation progressive” de la législation russe après “l’admission des quatre sujets”.

L’annonce hautement orchestrée par le président russe Vladimir Poutine des annexions illégales est intervenue malgré la condamnation internationale généralisée et le fait que la Russie ne contrôlait pas entièrement les zones qu’elle annexait. La Russie prétend contrôler presque tout Louhansk et environ la moitié de Donetsk.

Moins d’un mois et demi après les annexions, la Russie a perdu le contrôle de la ville de Kherson et de larges pans du territoire environnant à la suite d’une contre-offensive ukrainienne. Kherson était la seule capitale régionale saisie par la Russie depuis le début de son invasion le 24 février, et sa perte a porté un coup dur au Kremlin.

Les déploiements occidentaux prévus de chars modernes pour l’Ukraine sont restés dans de nombreux esprits vendredi.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré à la chaîne canadienne CTV que son pays était prêt à envoyer 60 chars modernes, dont la moitié du modèle PT-91, qui a été construit en Pologne de 1994 à 2001 en tant que version modernisée du T-72M1 de l’ère soviétique. Il a déclaré que ces livraisons viendraient s’ajouter aux plans de la Pologne d’envoyer 14 de ses Leopard 2, après que Berlin ait approuvé l’envoi par d’autres alliés des chars de fabrication allemande en Ukraine.

LA RUSSIE RÉAGIT AUX NOUS, L’ALLEMAGNE LIVRAISONS DE RÉSERVOIRS À L’UKRAINE : “IMPLICATION DIRECTE DANS LE CONFLIT”

Vendredi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la fourniture de chars occidentaux à l’Ukraine ne changerait pas la situation en faveur de Kyiv, mais “amenerait plutôt les pays occidentaux à un nouveau niveau de confrontation avec notre pays et notre peuple”.

Le gouvernement allemand a insisté vendredi sur le fait qu’il ne se voyait pas en conflit direct avec la Russie, après que Moscou s’est emparé des commentaires du haut diplomate allemand cette semaine qui suggéraient le contraire.

Lors d’un débat mardi avec des législateurs à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la ministre des Affaires étrangères Annelena Baerbock a déclaré qu’il était important pour les pays européens d’éviter un “jeu du blâme” lorsqu’il s’agit de discuter du soutien à l’Ukraine “parce que nous menons une guerre contre Russie et non les uns contre les autres.”

Interrogée sur ces commentaires, la porte-parole du gouvernement allemand, Christiane Hoffmann, a fait référence à une ligne tracée par le chancelier allemand Olaf Scholz et a déclaré aux journalistes à Berlin vendredi que “le chancelier a toujours souligné que l’OTAN et l’Allemagne ne sont pas parties à cette guerre d’attaque de la Russie contre Ukraine.”

“Nous soutenons l’Ukraine, mais nous ne sommes pas parties à la guerre”, a-t-elle ajouté.

Dans d’autres développements :

– Des responsables allemands ont déclaré que le pays avait été la cible d’une série de cyberattaques d’origine apparemment russe cette semaine suite à la décision de fournir des chars modernes à l’Ukraine. Une porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que les soi-disant attaques par déni de service, dans lesquelles des sites Web ou des réseaux entiers sont bombardés de demandes dans le but de les rendre inaccessibles, ont été observées mercredi et jeudi, et “ont été largement repoussées ou n’ont eu aucune impact sérieux.”

– Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat, a déclaré que la Russie avait utilisé jeudi ses derniers missiles hypersoniques Kinzhal pour frapper des installations énergétiques dans les régions de Kyiv et de Zaporizhzhia. Il a déclaré que l’Ukraine manquait de défense contre le Kinzhal, ajoutant que la Russie disposait de peu de missiles de ce type et les utilisait principalement contre des cibles prioritaires.

Ihnat a déclaré dans des remarques télévisées que la Russie a également utilisé des missiles Kh-55 – des missiles à lancement aérien conçus pour transporter des ogives nucléaires – avec des ogives factices pour distraire les défenses aériennes de l’Ukraine.

– Les médias publics russes affirment que l’organisme de surveillance des communications de l’État a restreint l’accès aux sites Web de la CIA et du FBI pour avoir prétendument diffusé des documents “contenant des informations socialement significatives inexactes” et “discrédité” les forces armées russes. Le gouvernement russe a rendu illégal le discrédit de ses troupes ou la diffusion de “fausses informations” sur l’armée.