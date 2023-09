Les bombardements russes dans l’est de l’Ukraine font 16 morts, selon le Premier ministre

Au moins 16 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées mercredi lorsque des bombardements russes ont frappé un marché dans une ville de l’est de l’Ukraine, ont indiqué des responsables.

L’attaque meurtrière a eu lieu alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken était en visite à Kiev et devait annoncer un nouveau financement américain de plus d’un milliard de dollars.

Les journalistes d’Associated Press présents sur le site de l’attaque à Kostiantynivka ont vu des corps couverts au sol et des secouristes éteignant les incendies sur les étals du marché, avec des voitures noircies et mutilées à proximité.

Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré qu’au moins 16 personnes avaient été tuées. Au moins 28 personnes ont été blessées, selon le ministre de l’Intérieur Ihor Klymenko.

Les services d’urgence ont éteint l’incendie qui a endommagé environ 30 pavillons du marché en plein air, a déclaré Klymenko.

Les sauveteurs s’efforcent d’éteindre un incendie suite à une attaque russe dans la région de Kiev mercredi. (Service d’urgence ukrainien/Associated Press)

La visite de Blinken visait également à évaluer la contre-offensive ukrainienne vieille de trois mois et à signaler le soutien continu des États-Unis alors que certains alliés occidentaux expriment leurs inquiétudes quant à la lenteur des progrès de Kiev dans l’expulsion des forces russes après 18 mois de guerre, selon des responsables américains.

« Nous voulons nous assurer que l’Ukraine a ce dont elle a besoin, non seulement pour réussir sa contre-offensive, mais aussi ce dont elle a besoin à long terme, pour garantir qu’elle dispose d’une force de dissuasion forte », a déclaré Blinken. « Nous sommes également déterminés à continuer de travailler avec nos partenaires alors qu’ils bâtissent et reconstruisent une économie forte et une démocratie forte. »

Engagement de financement

Blinken était sur le point de promettre plus d’un milliard de dollars de nouveaux financements américains, a déclaré un haut responsable du département d’État, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de discuter de l’annonce avant qu’elle ne soit faite.

L’argent serait destiné à « une gamme » d’investissements, a déclaré le responsable, sans plus de détails.

D’autres questions, notamment le soutien à l’économie ukrainienne déchirée par la guerre, devaient être discutées, s’appuyant sur l’annonce faite en juin par Blinken à Londres d’une aide de 1,3 milliard de dollars pour aider Kiev à se reconstruire, en mettant l’accent sur la modernisation de son réseau énergétique, qui a été bombardé par la Russie l’hiver dernier. .

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’aide américaine à l’Ukraine « ne peut pas influencer le cours de l’opération militaire spéciale » – l’euphémisme de Moscou pour désigner la guerre.

Blinken est arrivé à Kiev pour une visite de nuit quelques heures après que la Russie a lancé une attaque de missile sur la ville. Il devait rencontrer le président Volodymyr Zelenskyy et d’autres hauts responsables pour discuter de la contre-offensive en cours et des efforts de reconstruction.

Lors du voyage en train vers Kiev, Blinken a rencontré la Première ministre danoise Mette Frederiksen, également en visite officielle, pour discuter de la guerre. Blinken l’a remerciée pour le leadership du Danemark dans une coalition formant des pilotes ukrainiens sur des F-16 et pour avoir promis de faire don des avions de combat à l’Ukraine, selon le porte-parole du département d’État Matthew Miller.

Des responsables de Washington ont déclaré qu’il y aurait des discussions sur des routes d’exportation alternatives pour les céréales ukrainiennes après la sortie de la Russie de l’Initiative céréalière de la mer Noire et ses fréquents bombardements des installations portuaires de la région d’Odessa, d’où la plupart des céréales sont transportées à l’étranger.

Ces alternatives pourraient inclure de nouvelles routes terrestres ou des navires longeant les côtes pour rester à l’écart des eaux internationales où ils pourraient être ciblés par la marine russe.

Missiles de croisière

Dans la nuit, la Russie a tiré des missiles de croisière sur Kiev lors de sa première attaque aérienne contre la capitale depuis le 30 août, selon Serhii Popko, chef de l’administration militaire régionale de Kiev.

Les débris d’un missile abattu ont frappé une entreprise à Kiev, provoquant un incendie et des dégâts. Aucune victime n’a été signalée.

Dans la région d’Odessa, une personne a été tuée dans une attaque de missiles et de drones russes contre le port d’Izmail, qui a endommagé des silos à grains, des bâtiments administratifs et des entreprises agricoles, ont indiqué les autorités.