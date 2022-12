Les bombardements russes coupent l’alimentation de Kherson alors que Lavrov défend les frappes

Attendre dans un stand de nourriture fonctionnant sur un générateur dans une ville sombre après une vague de frappes de missiles russes sur des installations énergétiques à travers l’Ukraine la semaine dernière. Le crédit… Brendan Hoffman pour le New York Times

Alors que les responsables ukrainiens ont averti que Moscou se préparait à lancer une nouvelle vague de frappes de missiles visant à détruire le réseau énergétique du pays, le ministre russe des Affaires étrangères a défendu jeudi les attaques de Moscou, qualifiant les infrastructures de cible militaire légitime malgré les avertissements des Nations Unies selon lesquels elles pourraient équivaloir à crimes de guerre.

Sergueï V. Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a pris la parole lors d’une conférence de presse quelques heures après que des responsables ukrainiens ont déclaré que les attaques russes avaient désactivé le réseau électrique dans la ville méridionale de Kherson et que six millions de personnes à travers le pays étaient toujours sans électricité après les agressions précédentes.

S’appuyant sur des thèmes familiers du Kremlin encadrant la guerre en Ukraine comme une bataille avec l’Occident, M. Lavrov a déclaré que la Russie frappait des cibles qui sont utilisées pour reconstituer les forces ukrainiennes avec des armes fournies par les nations occidentales et sur lesquelles les forces ukrainiennes comptent pour opérer. Il n’a pas précisé.

L’armée ukrainienne a déclaré que ses forces disposaient de leur propre approvisionnement énergétique autonome et que les frappes n’avaient eu aucun impact sur leur capacité de combat.

Mais l’impact sur les civils s’accroît. Les frappes ont coupé l’électricité et l’eau pour des millions de personnes en Ukraine, et les responsables ukrainiens et occidentaux ont accusé la Russie d’essayer de rendre la vie misérable aux gens en frappant des zones résidentielles, des transformateurs électriques, des centrales électriques et d’autres cibles civiles.

“Alors que l’Ukraine continue de prendre de l’élan sur le champ de bataille, le président Poutine continue de concentrer sa colère et ses tirs sur la population civile ukrainienne”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une réunion des alliés de l’OTAN cette semaine. « Le chauffage, l’eau, l’électricité – pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les malades – tels sont les nouveaux objectifs du président Poutine. Il les frappe fort. Cette brutalisation du peuple ukrainien est barbare.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que la réparation des dommages déjà causés au réseau pourrait prendre des mois et que rien n’indiquait que les attaques s’arrêteraient.

“Il y a toujours une menace de frappes de missiles sur les infrastructures critiques de l’Ukraine et les installations militaires dans un avenir proche”, a déclaré Brigue. Le général Oleksii Hromov, membre de l’état-major ukrainien, a mis en garde jeudi. “Le but de l’ennemi est de semer la panique dans la population.”

Peu de temps après qu’il ait parlé, des alarmes de raid aérien ont retenti à travers le pays, bien qu’elles aient été suivies d’un feu vert.

M. Lavrov a déclaré que la Russie a utilisé des armes de haute précision contre les installations énergétiques ukrainiennes qui soutiennent les opérations de combat de Kyiv et sont utilisées “pour pomper l’Ukraine avec des armes occidentales afin qu’elle tue les Russes”.

Il a défendu les frappes de la Russie contre les zones ukrainiennes que Moscou a illégalement annexées et considère maintenant comme son propre territoire, comme la région de Kherson, comparant ses assauts à Stalingrad, qui a été nivelé au cours de l’une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale lorsque les forces soviétiques ont atteint un tournant victoire contre l’Allemagne nazie.

“Stalingrad était aussi notre territoire et nous y avons tellement battu les Allemands qu’ils se sont enfuis”, a déclaré M. Lavrov.

Reprenant les points de discussion de la Russie, il a accusé les États-Unis et l’Europe d’être “directement impliqués” dans le conflit ukrainien, qui, a-t-il dit, a été déclenché par l’expansion de l’OTAN en Europe de l’Est et l’ingérence occidentale dans les affaires de l’Ukraine.

Il a également rejeté comme « risible » l’idée que Moscou tente d’engager Kyiv dans des négociations de cessez-le-feu comme un moyen de gagner du temps et de reconstituer ses forces au milieu des revers sur le champ de bataille. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a averti qu’un cessez-le-feu permettrait aux “forces d’invasion épuisées” de la Russie de faire une pause avant de revenir pour de nouvelles agressions.

“Nous n’avons jamais demandé de négociations”, a déclaré M. Lavrov. “Mais nous avons toujours dit que si quelqu’un est intéressé à trouver une solution négociée, nous sommes prêts à écouter.”

M. Lavrov a également accusé l’OTAN d’attiser les tensions ailleurs dans le monde, y compris avec la Chine, et d’essayer d’entraîner l’Inde dans ce qu’il a appelé “une alliance anti-russe et anti-chinoise”. L’Inde et la Chine ont toutes deux appelé à la désescalade après les frappes russes.