Les bombardements israéliens tuent des dizaines de personnes dans la région de Gaza où les civils doivent chercher refuge

KHAN YOUNIS, bande de Gaza (AP) — Israël a bombardé des zones du sud de Gaza où il avait demandé aux Palestiniens de fuir avant une invasion terrestre attendue, tuant des dizaines de personnes mardi dans des attaques de représailles qui, selon lui, visent les militants du Hamas qui dirigent les zones assiégées. territoire.

Sans eau, carburant ou nourriture n’ayant été livrée à Gaza depuis l’attaque brutale du Hamas contre Israël la semaine dernière, les médiateurs ont eu du mal à sortir de l’impasse concernant la livraison de fournitures à des civils, des groupes humanitaires et des hôpitaux de plus en plus désespérés.

Le président américain Joe Biden se préparait à se rendre dans la région alors que lui et d’autres dirigeants mondiaux tentaient d’empêcher la guerre de déclencher un conflit régional plus large. La violence a éclaté mardi le long de la frontière entre Israël et le Liban, où opèrent les militants du Hezbollah soutenus par l’Iran.

À Gaza, des dizaines de blessés ont été transportés d’urgence vers les hôpitaux après de violentes attaques à l’extérieur des villes de Rafah et Khan Younis, dans le sud, ont rapporté des habitants. Basem Naim, haut responsable du Hamas et ancien ministre de la Santé, a rapporté que 27 personnes avaient été tuées à Rafah et 30 à Khan Younis.

Un journaliste d’Associated Press a vu une cinquantaine de corps amenés à l’hôpital Nasser de Khan Younis. Des membres de la famille sont venus réclamer les corps, enveloppés dans des draps blancs, certains trempés de sang.

Des Palestiniens recherchent des survivants du bombardement israélien de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (AP Photo/Hatem Ali)

Une frappe aérienne à Deir al Balah a réduit une maison en ruines, tuant neuf membres de la famille qui y vivait. Trois membres d’une autre famille évacuée de la ville de Gaza ont été tués dans une maison voisine. Parmi les morts figurent un homme et 11 femmes et enfants. Des témoins ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun avertissement avant la frappe.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle visait les cachettes, les infrastructures et les centres de commandement du Hamas. « Quand nous voyons une cible, quand nous voyons quelque chose en mouvement qui est le Hamas, nous nous en occupons », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a dénoncé les « informations effroyables » selon lesquelles des civils qui tentaient de fuir vers le sud de Gaza ont été tués par une frappe militaire. La porte-parole Ravina Shamdasani a exhorté les forces israéliennes à éviter « les bombardements aériens, les attaques aveugles ou disproportionnées » et à « prendre des précautions pour éviter – et en tout cas, minimiser – les pertes de vies civiles, les blessures aux civils et les dommages aux biens civils ».

Israël a bouclé Gaza depuis l’attaque des militants dans le sud d’Israël, le 7 octobre, a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et a fait environ 200 prisonniers à Gaza. Depuis, les militants du Hamas à Gaza lancent des roquettes chaque jour, visant des villes à travers Israël.

Les frappes israéliennes sur Gaza ont tué au moins 2 778 personnes et en ont blessé 9 700, selon le ministère de la Santé de Gaza. Près des deux tiers des personnes tuées étaient des enfants, a indiqué un responsable du ministère.

1 200 autres personnes à Gaza sont on pense qu’il est enseveli sous les décombres, vivants ou morts, ont indiqué les autorités sanitaires. Les équipes d’urgence ont eu du mal à secourir les personnes alors qu’elles étaient coupées d’Internet et des réseaux mobiles, à court de carburant et exposées à des frappes aériennes incessantes.

Des Palestiniens recherchent des survivants dans un bâtiment détruit lors des bombardements israéliens dans le camp de réfugiés de Rafah, dans la bande de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

Lundi, des avions militaires israéliens ont frappé le quartier général de la Défense civile dans la ville de Gaza, tuant sept secouristes. Seize autres médecins et médecins ont été tués au travail, ont indiqué des responsables de Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi que les représailles de son pays contre le Hamas visaient à éradiquer le pouvoir politique et militaire du groupe sur Gaza.

« Nous ne menons pas seulement notre guerre. Nous menons la guerre de tous les pays civilisés et de tous les peuples civilisés », a-t-il déclaré.

Israël a massé des troupes à la frontière en vue d’une offensive terrestre attendue, mais Hecht a déclaré mardi qu’aucune décision concrète n’avait été prise malgré l’ordre d’évacuation massive d’Israël pour le nord de la bande de Gaza.

Plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs foyers — environ la moitié de la population de Gaza — et 60 % se trouvent désormais dans la zone d’environ 14 kilomètres de long au sud de la zone d’évacuation, a indiqué l’ONU.

Les travailleurs humanitaires ont averti que le territoire était sur le point de s’effondrer complètement. Les hôpitaux étaient sur le point de perdre l’électricité, menaçant la vie de milliers de patients, et des centaines de milliers de personnes cherchaient du pain. et de l’eau.

L’agence des Nations Unies pour les Palestiniens a déclaré que plus de 400 000 personnes déplacées sont entassés dans les écoles et autres installations du sud. L’agence a déclaré qu’elle ne disposait que d’un litre d’eau par jour pour chacun des membres de son personnel bloqués sur le territoire.

Israël a ouvert pendant trois heures une conduite d’eau vers le sud, ce qui n’a profité qu’à 14 pour cent de la population de Gaza, a indiqué l’ONU.

La fumée s’élève à la suite d’une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (AP Photo/Hatem Ali)

Au passage de Rafah, La seule connexion de Gaza avec l’Egypte, des camions chargés d’aide attendaient d’entrer. Le Programme alimentaire mondial a déclaré qu’il disposait de plus de 300 tonnes de nourriture en attente d’entrée à Gaza.

Des civils de nationalité étrangère – dont beaucoup de Palestiniens possédant une double nationalité – attendaient également à Rafah, désespérés de pouvoir sortir.

« Nous arrivons au poste frontière en espérant qu’il s’ouvrira, mais pour l’instant il n’y a aucune information », a déclaré Jameel Abdullah, un citoyen suédois.

Un accord pour ouvrir la frontière semble avoir été conclu lundi, mais Israël a démenti les informations faisant état d’un cessez-le-feu à Rafah, qui serait une condition préalable. Mardi matin, les portes étaient toujours fermées.

Un responsable égyptien a déclaré mardi que l’Egypte et Israël étaient convenus que les convois humanitaires à la frontière se rendraient en Israël pour inspection au point de passage de Kerem Shalom entre Gaza et Israël. L’aide serait alors autorisée à entrer à Gaza. Un bref cessez-le-feu humanitaire aurait lieu et les ressortissants étrangers seraient autorisés à quitter Gaza via Rafah, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler avec les médias.

Les responsables du Hamas et d’Israël ont mis en doute une ouverture immédiate, affirmant qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence d’un accord.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’exprime lors d’une conférence de presse à Tel Aviv, le 17 octobre 2023, après une rencontre nocturne avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président américain Joe Biden effectuera une visite de solidarité en Israël le 18 octobre 2023 suite aux attaques du Hamas, a annoncé le secrétaire d’État Antony Blinken le 17 octobre 2023. (Photo de Jacquelyn Martin / POOL / AFP) (Photo de JACQUELYN MARTIN/POOL/ AFP via Getty Images) JACQUELYN MARTIN via Getty Images

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui s’est rendu lundi en Israël pour la deuxième fois en une semaine après une tournée dans six pays à travers les pays arabes, a déclaré à Tel Aviv que les États-Unis et Israël étaient convenus d’élaborer un plan pour permettre à l’aide humanitaire d’atteindre civils à Gaza. Il y avait peu de détails, mais le plan inclurait « la possibilité de créer des zones pour aider à garder les civils hors de danger ».

Le général Erik Kurilla, chef du commandement central américain, est arrivé à Tel Aviv pour des réunions avec les autorités militaires israéliennes avant la visite de Biden prévue mercredi pour signaler le soutien de la Maison Blanche à Israël. Biden se rendra également en Jordanie pour rencontrer les dirigeants arabes, craignant que les combats ne s’étendent à la région.

Israël a évacué les villes proches de sa frontière nord avec le Liban, où l’armée a échangé des tirs à plusieurs reprises avec Militants du Hezbollah.

Israël a déclaré avoir tué mardi matin quatre militants portant des gilets explosifs qui tentaient d’entrer dans le pays depuis le Liban. Une vidéo d’un drone de reconnaissance partagé par l’armée montrait les militants près du mur frontalier avant qu’ils ne soient pris pour cible, provoquant une explosion. Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué la responsabilité.

« Quiconque s’approche de la frontière avec le Liban sera tué », a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari.

Israël a averti le Liban qu’il riposterait fortement aux attaques venant de l’autre côté de la frontière.

Israël a mené une guerre brutale d’un mois avec le Hezbollah en 2006, qui s’est soldée par une impasse et une détente tendue entre les deux camps.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti que la poursuite de l’offensive israélienne à Gaza pourrait provoquer une réaction violente dans toute la région.

« Les bombardements doivent cesser immédiatement. Les nations musulmanes sont en colère », a déclaré Khamenei, selon les médias officiels.

La branche militaire du Hamas a publié lundi une vidéo d’otage montrant une femme hébétée ayant le bras enveloppé de bandages. La femme, qui s’est identifiée comme étant Mia Schem, 21 ans, se balançait légèrement pendant qu’elle parlait, le bruit des explosions résonnant en arrière-plan.

Le le sort des otages — Le Hamas affirme en avoir plus de 200 — domine les médias israéliens depuis l’attaque. Des interviews de proches d’otages sont diffusées en boucle à la télévision. Les responsables israéliens se sont engagés à maintenir le siège de Gaza jusqu’à ce que les otages soient libérés.