Les bombardements israéliens tuent des dizaines de personnes à Gaza sur fond de nouvelle recrudescence des attaques

Les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 38 personnes à Gaza mardi, selon Reuters et le vidéaste de CBC à Gaza, alors que les combats s’intensifient dans un contexte d’escalade des tensions dans la région.

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré qu’au moins 13 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été tuées lors de deux frappes israéliennes contre deux maisons à Nuseirat, l’un des huit camps de réfugiés historiques de l’enclave.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’armée israélienne sur ces deux frappes.

Une autre frappe contre une école abritant des familles palestiniennes déplacées dans le quartier de Tuffah, dans la ville de Gaza, a tué au moins sept personnes, ont indiqué les médecins.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué que la frappe aérienne visait des militants du Hamas opérant à partir d’un centre de commandement intégré dans un complexe qui servait auparavant d’école Al-Shejaia.

Il accuse le Hamas d’utiliser la population civile et ses installations à des fins militaires, ce que le groupe nie.

Des dizaines de personnes se tiennent autour d’une ambulance à Khan Younis après qu’une voiture a été visée par un missile, tuant six Palestiniens. (Mohamed El Saife/CBC)

Plus tard mardi, deux attaques israéliennes distinctes ont tué cinq Palestiniens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et dans la banlieue de Zeitoun, dans la ville de Gaza, ont indiqué des médecins.

À Khan Younis, dans le sud de l’enclave, sept Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne israélienne contre une tente abritant des personnes déplacées, selon le vidéaste indépendant de la CBC Mohamed El Saife.

Nouvelle recrudescence des attaques à Gaza dans un contexte de tensions régionales croissantes

Quelques heures plus tard, une frappe aérienne israélienne contre une voiture dans l’ouest de Khan Younis a tué six Palestiniens, ont indiqué les médecins. Des images diffusées sur les réseaux sociaux, que Reuters n’a pas pu authentifier dans l’immédiat, montraient un véhicule mutilé et incendié.

Les branches armées du Hamas, du Jihad islamique et d’autres factions militantes plus petites ont déclaré dans des déclarations séparées que leurs combattants avaient attaqué les forces israéliennes opérant dans plusieurs zones de Gaza avec des roquettes antichar, des tirs de mortier et des engins explosifs.

La recrudescence de la violence à Gaza survient alors qu’Israël entame une opération terrestre au Liban, affirmant que ses parachutistes et ses commandos sont engagés dans des combats intenses avec le Hezbollah soutenu par l’Iran. Le conflit fait suite aux frappes aériennes israéliennes dévastatrices contre les dirigeants du Hezbollah.

Un enfant palestinien observe mardi le site d’une frappe israélienne contre une maison, au milieu du conflit Israël-Hamas, à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. (Ramadan Abed/Reuters)

L’opération au Liban représente une escalade du conflit au Moyen-Orient entre Israël et les militants soutenus par l’Iran, qui menace d’attirer les États-Unis et l’Iran.

La guerre entre Israël et le Hamas dure bientôt un an

Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur Israël il y a près d’un an, en soutien à son allié le Hamas dans la guerre à Gaza, qui a débuté après que ce dernier groupe ait organisé l’assaut le plus meurtrier de l’histoire d’Israël le 7 octobre.

L’assaut, au cours duquel Israël affirme que 1 200 personnes ont été tuées et plus de 250 prises en otages, a déclenché la guerre qui a dévasté Gaza, déplaçant la majeure partie de ses 2,3 millions d’habitants et tuant plus de 41 600 personnes, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Certains Palestiniens ont déclaré qu’ils craignaient que le changement d’orientation d’Israël vers le Liban ne prolonge le conflit à Gaza, qui marque son premier anniversaire la semaine prochaine.

« Les yeux du monde sont désormais tournés vers le Liban, tandis que l’occupation continue de tuer à Gaza. Nous craignons que la guerre ne dure encore au moins des mois », a déclaré Samir Mohammed, 46 ans, père de cinq enfants originaire de la ville de Gaza. .

« Tout n’est pas clair maintenant alors qu’Israël libère ses forces sans se laisser décourager à Gaza, au Yémen, en Syrie, au Liban et Dieu sait où ailleurs dans le futur », a-t-il déclaré à Reuters via une application de chat.