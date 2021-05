Les bombardements israéliens de Gaza se poursuivent; Le Hamas prédit un cessez-le-feu en quelques jours

Des soldats israéliens travaillent dans une unité d’artillerie qui tire près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, du côté israélien le 19 mai 2021.

Israël a lancé une nouvelle vague de frappes aériennes sur la bande de Gaza tôt jeudi dans ce qu’il a dit être des opérations continues pour éliminer les cibles du Hamas.

Le Hamas, quant à lui, a indiqué qu’il prévoyait un cessez-le-feu dans les prochains jours. Jusqu’à présent, cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre l’offensive, déclarant aux médias israéliens mercredi soir qu’il était « déterminé à poursuivre cette opération jusqu’à ce que son objectif soit atteint ».

Un haut responsable du Hamas, Moussa Abu Marzouk, a déclaré à une chaîne de télévision libanaise qu’il s’attendait à un cessez-le-feu dans un à deux jours, tandis que les efforts de médiation menés par l’Égypte – le seul pays ayant des lignes de communication ouvertes avec le Hamas et les dirigeants israéliens – seraient en cours. Le président américain Joe Biden a déclaré à Netanyahu qu’il «s’attend à une désescalade significative à Gaza», mais jusqu’à présent, ces mots n’ont pas été entendus, et l’échange de tirs des deux côtés se poursuit.

Les attentats à la bombe commis jeudi par des avions de combat israéliens ont tué au moins un Palestinien, blessé plusieurs autres et détruit au moins cinq maisons, selon des responsables de la santé à Gaza. Le Hamas, organisation terroriste et parti politique désignés par les États-Unis qui gouverne la bande de Gaza depuis 2007, a tiré plus de 4 000 roquettes sur Israël.

La récente violence dans le territoire – qui a commencé le 10 mai et est la pire qu’elle ait connue depuis 2014 – a fait au moins 227 Palestiniens morts, dont au moins 63 enfants.

Au moins 12 personnes en Israël ont été tuées, dont deux enfants. Certaines roquettes du Hamas auraient également atterri à Gaza, tuant également des Palestiniens.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait frappé au moins quatre maisons appartenant aux commandants du Hamas, ciblant «l’infrastructure militaire» et le stockage des armes, en particulier le réseau de tunnels souterrains du Hamas. Mais ces tunnels passent sous des quartiers civils, ce qui signifie que plusieurs familles palestiniennes ont perdu leurs maisons, avec de nombreux civils enterrés dans les décombres.