Les Bollywood Boyz Sunil et Samir Singh publiés par la WWE

La WWE a continué à faire des coupes pour des raisons budgétaires vendredi et aurait publié The Bollywood Boyz parmi une foule de superstars de la liste WWE NXT et WWE 20t Live vendredi. Les autres superstars publiées par la WWE incluent, entre autres, Fandango et Tyler Breeze.

Samir Singh et Sunil Singh, anciennement connu sous le nom de Frères Singh a rejoint la WWE dans le Cruiserweight Classic sous les noms de Gurv et Hurv. Cependant, leur passage n’a pas été couronné de succès et ils ont été reconditionnés sous le nom de The Singh Brothers un an plus tard à SmackDown en tant que manager de Jindar Mahal.

Ils ont confirmé leur sortie de l’entreprise avec un tweet émotionnel.

«Toutes les bosses, les déchirures du LCA, les épaules disloquées, tout cela en valait la peine depuis 5 ans. Et quelle ironie, nous avons terminé notre dernier match avec une épaule qui pendait.

Il est normal que nous nous soyons licenciés alors que nous nous présentions pour un entraînement de lutte – nous aimons ce que nous faisons, avec passion », a écrit le duo.

Toutes les bosses, les déchirures du LCA, les épaules disloquées, tout cela en valait la peine depuis 5 ans. Et quelle ironie, nous avons terminé notre dernier match avec une épaule qui pendait de la douille. – Bollywood Boyz (@BollywoodBoyz) 25 juin 2021

Leur parcours le plus réussi dans l’entreprise a été celui de directeur de Jindar Mahal. Ils ont non seulement aidé leur compatriote lutteur d’origine indienne né au Canada à remporter le championnat convoité de la WWE, mais ont également aidé Mahal à conserver son titre.

Ils figuraient fortement à la télévision hebdomadaire lorsque Mahal était le championnat de la WWE.

En février de cette année, les frères Singh ont fait la une des journaux pour apporter leur soutien à la protestation des agriculteurs en cours en Inde.

Ils se sont battus ensemble pour la dernière fois sur WWE 205 Live le 21 mai, perdant contre August Gray qui est également sorti aujourd’hui et Ikemen Jiro. Sunil a disputé deux matchs en simple en juin, s’inclinant contre Ari Sterling le 4 juin et Grayson Waller le 11 juin.

Lors de cette rencontre, il a subi une blessure à l’épaule.

