Les boîtes de nuit sont le nouveau champ de bataille de Covid

Les clubbers font la queue autour du pâté de maisons de quelques minutes à minuit en attendant que les restrictions de Covid-19 soient levées et que la discothèque Pryzm ouvre à nouveau ses portes le 18 juillet 2021 à Brighton, en Angleterre. Chris Eades | Getty Images Actualités | Getty Images

LONDRES — Les boîtes de nuit et les bars deviennent rapidement le nouveau champ de bataille dans la lutte contre Covid-19 alors que l’économie nocturne rouvre dans certains pays et que les cas de coronavirus montent en flèche, en particulier chez les jeunes. Covid connaît une résurgence en Europe alors que la variante delta hautement infectieuse se propage parmi la population non vaccinée et partiellement immunisée, qui est majoritairement jeune car elle était la dernière à recevoir un vaccin. Dans le même temps, un certain nombre de pays européens ont décidé de relancer leurs économies nocturnes, permettant aux bars et aux clubs de rouvrir au public, certains après 16 mois de fermeture qui ont mis de nombreuses personnes à la faillite. En Angleterre, les boîtes de nuit ont été autorisées à rouvrir alors que l’horloge sonnait dimanche à minuit avec des milliers de fêtards absorbant les lumières, la musique et le manque de masques faciaux et de distanciation sociale. Les experts avertissent déjà que la décision de l’Angleterre est risquée, d’autant plus que d’autres pays qui ont rouvert avant elle ont à nouveau fermé boutique (ou club).

Demi-tour ailleurs

D’autres pays ont autorisé la réouverture de leurs boîtes de nuit en juin, notamment les Pays-Bas et l’Espagne, mais tous deux ont procédé à des révisions et des inversions rapides compte tenu de la situation de Covid. Aux Pays-Bas, les boîtes de nuit ont rouvert le 26 juin mais le gouvernement a rapidement regretté la décision, effectuant un demi-tour deux semaines plus tard, les fermant à nouveau le 10 juillet alors que les cas de Covid augmentaient dans le pays, en particulier chez les jeunes. Plus de 1 000 infections à Covid étaient liées à un festival de musique dans la ville néerlandaise d’Utrecht plus tôt en juillet. Lire la suite: Les Néerlandais tentent d’éradiquer les infractions aux règles dans les bars et les cafés alors que les infections à Covid montent en flèche Devant fermer les portes de son club jusqu’au 13 août, Melkweg, une salle à Amsterdam, a décrit le déménagement comme « une décision ennuyeuse » mais a déclaré qu' »en raison du nombre croissant d’infections, nous pensons que nous ne pouvons pas encore garantir un environnement sûr pour le public, les employés et les artistes ». Lawrence Young, virologue et professeur d’oncologie moléculaire à la Warwick Medical School de l’Université britannique de Warwick, a déclaré mercredi à CNBC que l’expérience du pays était un avertissement pour l’Angleterre. « Si vous regardez les données des Pays-Bas, il est clair que c’est cette scène de boîte de nuit qui a alimenté ce taux d’infection. Il est clair que l’ouverture, comme ils l’ont fait, en particulier avec l’économie nocturne, a été un réel conducteur à des niveaux massifs d’infection. Ils ont vu une multiplication par huit [in cases] en une semaine et la plupart concernent les 18-29 ans », a-t-il noté. « Je ne veux pas avoir l’air d’un malheureux mais quand vous regardez les photos d’Angleterre au tournant de minuit [when clubs reopened on Sunday] c’est vraiment effrayant et pour moi, il est vraiment inévitable que nous devions réintroduire des restrictions d’une certaine description », a-t-il déclaré, alors qu’il y avait des jeunes de 18 à 30 ans pas encore vaccinés ou complètement immunisés.

Le virus « n’est pas vaincu »

Tout comme les Pays-Bas, l’Espagne était optimiste quant à la possibilité de rouvrir des boîtes de nuit, un élément clé de son économie nocturne et de son secteur touristique. En juin, le gouvernement a annoncé son intention d’autoriser les 17 régions espagnoles à rouvrir leurs sites à temps pour la saison estivale. Mais avec des règles strictes attachées; les clubs ne pourraient rester ouverts que jusqu’à 3 heures du matin, le nombre de personnes autorisées dans les sites serait limité (en fonction de la situation de Covid dans la région) et les restrictions resteraient en place jusqu’à ce que l’Espagne atteigne un taux de vaccination de 70%. Une poignée de régions s’est opposée à cette décision à l’époque, mais d’autres sont allées de l’avant, rouvrant leurs clubs vers le week-end du 26 juin. Tout comme les Pays-Bas, cependant, les cas ont grimpé en flèche chez les jeunes et plusieurs régions ont pris la mesure unilatérale de fermer à nouveau les sites. Maintenant, il existe une myriade de règles différentes sur les heures de fermeture, les couvre-feux et la capacité à travers l’Espagne, rapportent les médias locaux.

Des jeunes hommes avec des boissons alcoolisées à la main se moquent et crient sur la promenade de la plage de la Barceloneta le 17 juillet 2021. La police expulse les foules de la plage de la Barceloneta après que la Catalogne a décrété le retour d’un couvre-feu à 1 heure du matin compte tenu du rebond des cas de Covid-19 à la suite du delta variante du coronavirus. SOPA Images | LightRocket | Getty Images

En forçant les clubs de Barcelone à fermer début juillet – quelques semaines seulement après leur réouverture – la porte-parole du gouvernement régional de Catalogne, Patricia Plaja, a déclaré que « nous ne pouvons pas prétendre que nous avons vaincu le virus. Les données sont inquiétantes et le nombre d’infections est croissance à un rythme exponentiel bien au-delà de ce que nous pouvons nous permettre. » Gustavo Ferrer, copropriétaire et directeur du Macarena Club de Barcelone, qui a dû fermer ses portes plus tôt en juillet, a déclaré jeudi à CNBC que devoir fermer « a été très difficile pour nous, nous sommes fermés depuis de nombreux mois ». L’ordre de fermer était d’autant plus frustrant, a-t-il dit, car « on pensait que les autorités avaient bien étudié la situation et avaient tout sous contrôle, mais ce n’était pas comme ça et après deux semaines on a dû fermer à nouveau ». Lire la suite: La variante bêta de Covid suscite des inquiétudes en Europe. Doit-on s’inquiéter ? Ferrer a déclaré que la Macarena espère être à nouveau ouverte à la mi-août ou au début de septembre avec des passeports vaccinaux et des tests d’antigènes un moyen de remettre l’industrie sur pied. Le gouvernement britannique a annoncé en début de semaine qu’il prévoyait de rendre la vaccination Covid obligatoire pour les amateurs de discothèques et autres lieux bondés en Angleterre à partir de fin septembre. Cela a suscité des critiques de la part de l’industrie, notamment de Michael Kill, PDG de la Night Time Industries Association, qui a commenté mardi sur Twitter: « Donc, la ‘Journée de la liberté’ pour les clubs a duré environ 17 heures à l’époque. »

Les médecins s’inquiètent

Les experts médicaux sont dûment préoccupés par le taux d’infection chez les jeunes. Chris Lutterodt, médecin et porte-parole de l’association caritative Healthcare Workers Foundation, a déclaré à CNBC que le lien entre la vie nocturne et les infections à Covid était évident étant donné qu’il est « plus difficile de maintenir une distance sociale et d’appliquer des règles dans ce cadre, en particulier lorsque l’alcool entre en jeu ». « En tant que généraliste [general practitioner] J’ai vu beaucoup de jeunes principalement se présenter après avoir attrapé Covid pour obtenir des conseils et du soutien. Cela reflète ce que nous constatons avec une augmentation du nombre d’infections affectant principalement les jeunes. J’ai vu des patients qui ont assisté à des enterrements de vie de jeune fille et de garçon au cours des derniers week-ends où une proportion importante d’entre eux ont développé Covid et, dans un cas, 6 des 8 participants », a-t-il déclaré. Lire la suite: Mal de crâne? Nez qui coule? Ce sont parmi les 5 nouveaux symptômes de Covid les plus importants, selon une étude « Nous devons nous rappeler que les personnes qui ont récemment été vaccinées avec la première dose peuvent ne pas avoir une immunité suffisante pour les protéger contre la capture de Covid-19. Il est important de suivre les conseils du gouvernement et les mesures de distanciation sociale, le cas échéant, pour arrêter la propagation. »