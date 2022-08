Les boîtes de nuit étaient faites pour se bécoter, se battre et trouver de nouvelles stars – évitez qu’elles ne soient transformées en appartements chics, dit Pete Waterman

LES NIGHTCLUBS pourraient bientôt faire face à la dernière danse.

De nouveaux chiffres révèlent qu’un club sur cinq a fermé définitivement au cours des trois dernières années après que le secteur a été détruit par les restrictions de Covid.

De nouveaux chiffres ont révélé qu’un club sur cinq a fermé définitivement au cours des trois dernières années après que le secteur a été détruit par les restrictions de Covid Crédit : Getty

Dans des nouvelles inquiétantes pour les fêtards, il ne reste plus que 1 130 lieux en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles – une baisse de 20% depuis le premier verrouillage en mars 2020.

Les clubs ont été parmi les premières entreprises contraintes de fermer pendant la pandémie et les dernières à être autorisées à rouvrir.

La Night Time Industries Association (NTIA) a déclaré que «l’aboutissement de la dette pandémique, l’augmentation des factures énergétiques, les défis de la main-d’œuvre, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, les primes d’assurance et les pressions des propriétaires» ont contribué à ralentir les ventes de billets et la fréquence des visiteurs dans ces lieux.

Mais les établissements à ouverture tardive agréés étaient déjà en difficulté avant la pandémie, les jeunes préférant les médias sociaux à une soirée arrosée.

Il a été révélé récemment que les jeunes âgés de 16 à 24 ans arrêtaient l’alcool, 26 % d’entre eux étant désormais totalement abstinents.

Et en mars, une enquête a montré que les trois quarts de la nation craignaient toujours de sortir, les pistes de danse bondées étant une perspective peu attrayante pour ceux qui craignaient encore de contracter le virus.

La popularité des applications de rencontres signifie également que les célibataires sont moins enclins à s’aventurer dans une boîte de nuit dans l’espoir d’attirer un nouveau partenaire.

Un énorme 50% des personnes interrogées déclarent n’avoir jamais demandé à quelqu’un un rendez-vous en personne, préférant le faire en ligne.

Et puis il y a les frais de clubbing.

L’entrée dans les meilleurs lieux, tels que Fabric à Londres, peut coûter entre 10 et 25 £, et il est rare de payer moins de 7 £ pour une pinte dans un club de la capitale.

Pendant ce temps, les derniers chiffres de l’ONS montrent qu’il y a 176 000 postes vacants dans l’industrie hôtelière, soit le double du nombre avant Covid.

Les longues heures de travail, les bas salaires et la faible sécurité de l’emploi sont accusés de décourager les demandeurs d’emploi.

‘L’ESPRIT D’ENTREPRISE’

Les entreprises sont obligées de fonctionner avec un personnel réduit, de limiter les heures d’ouverture ou de fermer en conséquence.

L’année dernière, l’association professionnelle a déclaré que les effectifs étaient inférieurs de 70 % à ce qu’ils devraient être et que le manque de personnel de sécurité mettait les gens en « danger ».

Michael Kill, directeur général de la NTIA, a déclaré qu’il était grand temps que le gouvernement reconnaisse la valeur des boîtes de nuit.

Il a ajouté: «Les entreprises de l’économie nocturne ont été l’un des secteurs les plus rapides à rebondir après le krach financier de 2008, abritant une abondance d’esprit d’entreprise.

« Les visiteurs des clubs soutiennent également les économies locales dans les achats secondaires et tertiaires via l’hébergement, les voyages et le commerce de détail.

“Nous devons protéger ces entreprises par tous les moyens possibles et reconnaître leur importance avant qu’il ne soit trop tard.”

“C’est bon pour l’âme de se lâcher”, dit Pete Waterman

NOUS devons vraiment continuer à danser. Après le coronavirus, on mérite une sacrée fête.

Cela me rend donc très triste qu’un club sur cinq ait fermé boutique depuis la pandémie.

Pete Waterman et Michaela Strachan ont visité des clubs dans les années 80 pour l’émission télévisée Hitman And Her 1 crédit

En tant qu’espèce, nous interagissons – nous avons besoin de divertissement où nous faisons des choses ensemble.

Quand Michaela Strachan et moi faisions l’émission télévisée des années 80, The Hitman And Her, nous avons fait le tour des clubs et c’était une vraie joie.

Notre premier spectacle était chez Mr Smith, à Warrington, en 1988.

C’est là que Rick Astley s’est fait un nom et que The Prodigy, Boy George and the Smiths ont joué. C’est aussi là que Jason Orange a été vu pour la première fois en train de danser.

Toute cette histoire dans un seul lieu.

À l’époque, si vous vouliez boire un verre après 22h30, vous deviez aller dans un club.

Il n’y avait pas de rencontres ou d’applications sur Internet – vous avez rencontré votre partenaire potentiel sur la piste de danse.

Les gens s’habillaient pour aller au club – il n’y avait pas de jeans ou de baskets comme aujourd’hui.

Il est bon pour l’âme de se laisser aller et de ne pas être gênée.

Le clubbing faisait partie de la culture britannique. C’est là que je me suis fait un nom en 1967 quand on m’a donné une résidence avec le Mecca Leisure Group et que j’ai travaillé au Locarno, à Coventry.

Être DJ n’était pas un métier à l’époque. Vous appreniez aussi à gérer l’endroit – vous deviez nettoyer les sols, changer les serviettes, organiser les vestiaires.

Ce fut un véritable apprentissage.

Pour moi, l’apogée du clubbing, c’était les années 80.

Quand la télévision toute la nuit a commencé, je suis rentré chez moi après une nuit chez M. Smith et il y avait une discussion politique à 1h du matin.

Je voulais regarder quelque chose d’amusant alors j’ai dit à David Liddiment, Head of Light Entertainment à Granada TV, “Pourquoi ne pas mettre une émission musicale à ce moment-là?”

Il a dit: “OK, pourquoi ne le fais-tu pas?”

The Hitman And Her a apporté à l’écran le plaisir, la conversation, la bêtise et la bravade de ce que j’avais fait dans les clubs.

Ensuite, la société de télévision a fait appel à Michaela comme co-animatrice.

L’ancien premier ministre David Cameron m’a dit qu’il avait l’habitude de le regarder. La princesse Diana m’a dit à quel point c’était épouvantable.

J’ai dit à Di : « Madame, vous pouvez toujours vous éteindre, vous savez. Elle a répondu : “Non, c’est du visionnage compulsif.”

Ensuite, les lois sur les licences ont changé et vous n’aviez plus besoin d’aller dans un club pour prendre un verre tardif, alors les boîtes de nuit ont commencé à fermer.

Je prédis qu’il y aura une résurgence du clubbing parce que les gens voudront toujours danser ensemble.