Les boîtes de nuit et les théâtres pourraient rouvrir avec l’aide de tests rapides de Covid, dit Boris Johnson

Mais il a indiqué qu’une fois la vaccination généralisée dans la communauté, il estime qu’il y a un rôle pour les tests de flux latéraux, qui fournissent des résultats en quelques minutes, pour permettre l’accès aux destinations où les règles de distanciation sociale sont les plus difficiles à maintenir.

Des résultats récents de Public Health England ont montré que la sensibilité globale du test était aussi faible que 76,8% – ce qui signifie que 23,2% étaient des faux négatifs – tombant à seulement 57,5% lorsqu’il est effectué par du personnel autodidacte d’un centre de suivi et de localisation. .

M. Johnson a déclaré que les mois à venir pourraient voir les tests d’écoulement latéral être de plus en plus utilisés pour «les noix les plus difficiles à casser, telles que les boîtes de nuit ou les théâtres ou les parties de l’économie que nous n’avons pas pu ouvrir l’année dernière».