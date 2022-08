Les boîtes de nuit des points chauds des vacances britanniques en Espagne risquent la fermeture en raison d’un manque d’ICE

Les BOÎTES DE NUIT dans les points chauds des vacances britanniques en Espagne risquent la fermeture en raison d’un manque de glace.

Des propriétaires de bars et de restaurants désespérés se précipitent pour s’approvisionner en glace après que certains magasins ont commencé à limiter la quantité de sacs vendus aux clients.

Et un directeur de club à Palma a déclaré qu’il pourrait devoir fermer ses boîtes de nuit si le problème persiste.

Jose Perez, qui dirige Grupo Palma Ocio, qui exploite deux boîtes de nuit dans la capitale majorquine appelées Templo Palma et Backstage ainsi qu’un bar et des restaurants, a déclaré au journal insulaire Ultima Hora : « Nous avons passé les 10 derniers jours à nous battre pour obtenir de la glace. .

“Si nous n’avons pas de glace, nous ne pouvons pas vendre de boissons contenant des spiritueux et si cela se produit, nous ne pouvons pas ouvrir.”

Le problème d’approvisionnement a été imputé aux prix élevés de l’électricité en avril et en mai, ce qui a conduit à moins de stockage de glace, couplé à des températures printanières élevées qui ont fait grimper la demande.

Manuel Espinar, président de la Confédération régionale de l’hôtellerie de la Communauté valencienne Conhostur, a déclaré: «Les membres me disent qu’ils ne rencontrent pas de problèmes graves pour le moment, mais cela pourrait changer en août, qui est un bon mois pour le tourisme.

Fernando Plazas, directeur général de Procubitos Europe, qui est le plus grand producteur de glace d’Espagne, a déclaré : « Il y a de la glace mais moins que ce dont le marché a besoin.

“Cela pourrait devenir un problème pour les entreprises qui n’ont pas de machines à glace.”

L’Espagne est actuellement en proie à cette troisième canicule depuis le début de l’été.

Les responsables de la météo ont déclaré que le mois dernier avait été le plus sec jusqu’à présent cette année et le deuxième plus chaud depuis au moins 1950.

La mer dans des régions comme la Costa Blanca est toujours à 30 degrés Celsius.

Plus tôt hier, il est apparu que les touristes britanniques en Espagne avaient été informés qu’ils pouvaient continuer à garder leurs chambres d’hôtel au frais malgré une nouvelle loi limitant les températures dans les espaces publics à 27 degrés Celsius.

Il est interdit aux magasins, bars et restaurants, supermarchés et aéroports de la destination de vacances préférée du Royaume-Uni de régler leur climatisation en dessous de 27 ° C en été.

Et on leur a également dit qu’ils ne pouvaient pas augmenter leur chauffage au-dessus de 19 ° C en hiver.

Mais les chambres d’hôtel ont été exemptées de la nouvelle règle car elles sont considérées comme des espaces privés.

L’arrêté gouvernemental s’appliquera aux parties des hôtels considérées comme des espaces publics, telles que les réceptions et les espaces de restauration.

Les écoles, les hôpitaux, les coiffeurs et les transports publics, y compris les avions et les trains, ont également été regroupés parmi les exceptions.

Les mesures d’économie d’énergie ont été critiquées par les associations espagnoles d’hôtels et de restaurants.