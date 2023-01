Les boissons Prime sont-elles halal ? | Le soleil

Les boissons PRIME sont devenues de l’or liquide à travers le Royaume-Uni avec des centaines de personnes essayant de mettre la main sur une bouteille.

Mais avant de se précipiter dans les magasins et les supermarchés à la recherche de la boisson virale, beaucoup veulent savoir si Prime est halal.

Les boissons KSI et Logan Paul’s Prime sont devenues une sensation virale Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Est-ce que Prime est halal ?

Il y a eu beaucoup de confusion quant à savoir si les boissons Prime sont halal ou non.

Halal est un mot arabe qui signifie simplement licite ou autorisé, mais fait généralement référence à ce qui est autorisé par la loi islamique.

C’est le contraire de haram, qui signifie illégal ou interdit.

Selon la page des questions fréquemment posées sur les sites Web officiels de Prime, la boisson n’est pas halal.

La page indique ”Non, les produits PRIME ne sont pas halal”.

Après que les fans de la boisson hydratante populaire ont découvert cette information, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs frustrations que la boisson ne soit pas halal.

À la suite de tout le tumulte et de la confusion, KSI – l’un des YouTubers viraux derrière la boisson, a confirmé que les informations sur le site Web étaient en fait incorrectes et que les boissons Prime sont halal.

L’erreur sur le site Web fait croire à de nombreux fans que cela pourrait simplement être dû au fait que la boisson n’est pas certifiée halal.

Cela ne signifie pas qu’il n’est pas halal – cela signifie simplement que le produit n’a pas terminé le processus de certification halal.

Qu’a dit KSI ?

S’adressant à Twitter, suite au déluge de tweets de clients contrariés, KSI a confirmé que la boisson hydratante est en fait halal.

Il a écrit: ” Prime est halal. ”

Le tweet vient de Page Twitter vérifiée de KSI qui compte plus de 8 millions de followers.

C’est quoi Prime ?

Bien que beaucoup le considèrent comme une boisson énergisante, Prime est en fait une boisson pour sportifs.

Selon les fabricants, Prime contient 10 % d’eau de coco, des électrolytes, des vitamines B et des BCAA.

Il ne contient ni sucre ni caféine et seulement environ 20 calories par bouteille.

La gamme se décline en saveurs Meta Moon, Ice Pop, Blue Raspberry, Tropical Punch. Versions citron vert, raisin et orange.

Sur le site officiel de Prime, les YouTubers populaires et fondateurs de Prime, Logan Paul et KSI ont partagé un message fournissant plus d’informations sur la boisson.

Ils ont écrit: ” Nous avons créé PRIME pour montrer ce qui se passe lorsque des rivaux se réunissent en tant que frères et partenaires commerciaux pour combler le vide où le bon goût rencontre la fonction.

” Nous avons abandonné notre premier produit, PRIME Hydration en 2022 et depuis lors, nous avons continué à travailler d’innombrables heures pour nous développer chez les détaillants, atteindre de nouveaux marchés et formuler de nouveaux produits que nous savons que vous allez adorer.

” Nous avons été touchés par le processus de création d’une véritable marque et de dépassement de certaines des plus grandes entreprises de boissons au monde.

”En tant qu’outsiders, nous chérissons toujours l’opportunité de montrer au monde ce qui est possible.

” Maintenant que nous nous battons tous les deux pour la même équipe, nous croyons vraiment que le ciel est la limite. ”

Depuis la sortie de la boisson, les clients se sont déchaînés dans le but de mettre la main sur une bouteille ou deux.

L’augmentation de la demande que les deux YouTubers ont créée a vu des magasins au Royaume-Uni avec d’énormes files de clients, tous faisant la queue pendant des heures pour avoir une chance d’acheter la boisson.

Il ne fallut pas longtemps avant que les stocks du produit s’épuisent partout, même sur le site Web de l’entreprise.

Cela a conduit certains clients peu scrupuleux à chercher à vendre la boisson en ligne pour 20 à 25 £ la bouteille.

Considérant que le produit peut être acheté dans les supermarchés pour 2 £, cette énorme majoration supérieure à 1000% n’a pas plu à l’un des deux influenceurs.

KSI a riposté et a publié une vidéo en ligne indiquant que les gens se faisaient arnaquer en achetant des bouteilles de Prime à un prix aussi exorbitant.

Il a exhorté les gens à ne pas acheter la boisson aux prix surévalués observés en ligne et à s’en tenir à l’approvisionnement auprès de la chaîne de supermarchés Asda, bien qu’elle soit également disponible auprès d’autres fournisseurs tels qu’Aldi.

En janvier 2023, plus de buzz autour de la boisson a commencé lorsque KSI et Logan Paul ont confirmé qu’une nouvelle version de Prime arrivera sur les étagères au Royaume-Uni – mais pas sans problème.

Vous ne pourrez l’acheter que si vous avez 18 ans ou plus.

Ceci est basé sur le fait qu’il contient 200 mg de caféine.

Les nouvelles saveurs seront Blue Raspberry, Lemon Lime, Tropical Punch, Strawberry Watermelon et Orange Mango.

La marque a confirmé que la boisson, qui est actuellement disponible aux États-Unis, arrivera au Royaume-Uni en avril – mais on ne sait pas encore combien elle coûtera.

Jusqu’à présent, Asda a confirmé qu’elle vendrait la boisson en avril.

Cependant, le géant de la vente au détail Morrisons a confirmé qu’il ne stockerait pas Prime.