Les boissons Prime Energy retirées des étagères canadiennes – mais comment sont-elles arrivées ici?

Le rappel d’une boisson énergisante à forte teneur en caféine soulève des questions sur la façon dont les canettes de Prime Energy qui enfreignaient les réglementations sanitaires du Canada se sont retrouvées sur les étagères des magasins.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a annoncé mardi qu’elle rappelait des canettes de Prime Energy contenant 200 milligrammes de caféine après que CBC News eut annoncé qu’elles étaient vendues dans des magasins dans au moins trois provinces.

La limite de Santé Canada pour ces boissons est de 180 milligrammes de caféine. D’autres marques de boissons énergisantes font également partie du rappel.

Un expert en droit alimentaire dit que, le plus souvent, les articles qui enfreignent les règlements sanitaires du Canada sont exportés par des fabricants étrangers qui ne connaissent pas les règles.

« [They might be] ignore les limites de la caféine ou ignore que certains additifs alimentaires ne sont pas harmonisés », entre le Canada et les États-Unis, par exemple, a déclaré Glenford Jameson, avocat et associé chez GS Jameson & Co. à Toronto.

Ce serait à un distributeur de restreindre l’accès, dit-il.

Les influenceurs des médias sociaux Logan Paul et KSI rencontrent des fans lors d’un événement promotionnel Prime à Copenhague, au Danemark, le 27 juin. (Reuters)

Mais avec le commerce électronique, cela peut devenir délicat. Jameson dit que les grands détaillants en ligne ont eu du mal à respecter les réglementations, mais que l’industrie a constaté des améliorations en s’assurant que les produits respectent les normes de chaque pays.

Un autre moyen courant consiste à passer par un pays tiers.

Un fabricant peut vendre son produit dans un autre territoire, où un distributeur ou un commerçant finit par l’exporter au Canada, sans en informer le fabricant.

« Ils ont créé ce produit, [it’s] n’est pas considéré comme sûr ou du moins non conforme au Canada, mais il arrive ici, et alors comment gèrent-ils cela? », A-t-il dit. « C’est un problème vraiment difficile.

CBC News a acheté mercredi une boîte de 200 milligrammes de Prime Energy dans un magasin de Montréal. Les travailleurs là-bas ont dit qu’il avait été importé des États-Unis

Prime a déclaré précédemment qu’il « se conforme à la réglementation fédérale » sur ses marchés, mais n’a pas été en mesure d’expliquer la présence des boissons au Canada. Les canettes de 200 milligrammes de caféine sont destinées au marché américain. La société prétend avoir une version canadienne avec 140 milligrammes de caféine.

Prime n’a pas répondu mercredi à une demande de commentaire concernant l’avis de rappel.

« Difficile à la police »

Jameson dit que même si la nourriture et les boissons sont censées être réglementées à la frontière, les agences manquent souvent des articles.

« Si vous imaginez la quantité de marchandises qui entrent au Canada un jour donné, il est assez difficile de contrôler ce genre de choses », a-t-il déclaré.

Alors que l’ACIA établit les règles pour les aliments, les boissons, les plantes et les produits similaires entrant au Canada, c’est l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui applique ces exigences avant que les marchandises ne soient dédouanées au Canada, selon l’ASFC.

L’ACIA est « souvent assez réactive », a déclaré Jameson.

« Ils ne passent pas beaucoup de temps à patrouiller dans les rayons ou à fouiller dans les boîtes à la frontière », pour des produits à moindre risque comme Prime Energy, a-t-il déclaré.

L’expert en droit alimentaire Glenford Jameson dit qu’il existe un certain nombre de façons dont les articles non éligibles à la vente au Canada peuvent entrer dans le pays. (Jennifer La Grassa/CBC)

La Dre Jane Shearer, professeure de kinésiologie à l’Université de Calgary, affirme que la caféine ne devrait pas relever de la compétence de l’ACIA parce qu’il s’agit d’une drogue.

« C’est très problématique », a-t-elle déclaré. « Je pense que les entreprises de boissons énergisantes ont été en grande partie responsables ici et que le gouvernement canadien doit faire plus pour maîtriser ce qui se trouve sur le marché. Ce n’est pas la première fois que nous voyons des produits sur le marché qui dépassent les réglementations de Santé Canada. «

L’apport maximal en caféine recommandé par Santé Canada pour les enfants de moins de 18 ans est 2,5 milligrammes par kilogramme de poids corporelpar jour.

Pour les adultes, ce n’est pas plus de 400 milligrammes.

Le café peut parfois contenir plus de 180 milligrammes de caféine dans une seule portion et n’est pas aussi strictement réglementé. Mais les experts disent que la préoccupation avec les boissons énergisantes est de savoir comment elles sont commercialisées et s’il s’agit de groupes démographiques vulnérables.

« C’est présenté comme étant amusant, c’est présenté comme étant à la mode, c’est présenté comme étant sain et c’est également présenté comme optimisant votre performance, alors que tout ce qu’il s’agit vraiment, c’est de l’eau contenant de la caféine », a déclaré Timothy Caulfield, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé à l’Université de l’Alberta.

Timothy Caulfield est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit et la politique de la santé à l’Université de l’Alberta. (David MacIntosh/CBC)

« Donc je pense que c’est logique [that] les régulateurs surveillent des produits comme celui-ci pour s’assurer que leurs allégations sont justifiées. »

Le défenseur de la sécurité des consommateurs, Jim Shepherd, convient que l’image de marque et la commercialisation de ces boissons attirent une population plus jeune qui pourrait ne pas être consciente des conséquences sur la santé.

C’est pourquoi il veut que le Canada interdise la vente de toutes les boissons énergisantes aux moins de 18 ans.

Shepherd, qui vit à Toronto, croit que la consommation par son fils Brian d’une boisson énergisante contenant de la caféine a causé la mort du jeune de 15 ans en 2008.

Une autopsie a révélé que Brian avait subi un événement arythmique aigu après un match de paintball. La seule drogue dans son système était la caféine, selon Shepherd.

Brian Shepherd est décédé en 2008 à l’âge de 15 ans. Son père dit qu’il s’est effondré après un match de paintball. (Soumis par Jim Shepherd)

Ce n’est que des mois après la mort de Brian que Shepherd a déclaré qu’on lui avait dit qu’une entreprise de boissons énergisantes avait assisté au match et avait distribué des échantillons de la boisson, que son fils avait consommée.

Depuis lors, il plaide pour une meilleure réglementation.

« Il y a eu quelques changements, mais ce n’est pas suffisant à 100% », a-t-il déclaré.

« Ils n’ont vraiment pas correctement protégé … les jeunes et les enfants. Je me fiche vraiment qu’un adulte boive les boissons, tant qu’il est conscient et je pense que c’est la partie la plus importante, c’est que la plupart d’entre eux ne sont pas conscients. »

Au fil des ans, des recherches ont montré que ces types de boissons peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des personnes. Cette revue des recherches récentes dit que les boissons énergisantes peuvent créer de l’anxiété, de l’insomnie, des rythmes cardiaques irréguliers et parfois la mort.

Shepherd dit qu’il veut voir l’ACIA devenir plus proactive et infliger plus de pénalités aux mauvais joueurs.

« À moins que quelqu’un ne s’en plaigne si c’est faux, cela ne sera pas corrigé », a-t-il déclaré, ajoutant que même lorsqu’il a déposé des plaintes, il n’a pas vu de représailles appropriées.

Shepherd dit qu’il a suivi le buzz créé par Prime et savait que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’arrive au Canada.

« Ma principale préoccupation concerne les enfants », a-t-il déclaré. « Beaucoup de parents ne sont pas conscients du danger potentiel que représentent ces boissons. »