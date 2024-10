Les boissons gazeuses et les jus de fruits peuvent-ils augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral ? Une nouvelle étude trouve des liens – National

Si vous appréciez un verre de jus de fruit au petit-déjeuner ou une boisson gazeuse après le dîner, il est peut-être temps d’envisager de freiner.

Une nouvelle étude suggère que ces boissons pourraient être liées à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral.

La consommation fréquente de boissons gazeuses ou de jus de fruits était associée à un risque accru d’accident vasculaire cérébral, selon de nouveaux résultats issus d’études de recherche mondiales codirigées par l’Université de Galway, en collaboration avec l’Université McMaster Canada et un réseau international de chercheurs sur l’AVC.

Amateurs de café, il y a aussi de mauvaises nouvelles pour vous. La recherche a également révélé que boire plus de quatre tasses de café par jour semble augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral.

Cependant, les experts affirment que les consommateurs friands d’eau gazeuse peuvent en siroter facilement puisque cette étude se réfère spécifiquement aux boissons sucrées.

« Cela fait vraiment référence aux boissons sucrées, aux boissons gazeuses. Et, chose intéressante, les boissons gazeuses diététiques aussi », a déclaré Manuel Arango, vice-président des politiques et de la défense des droits à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Selon le rapport, peu importe si la boisson gazeuse de votre choix est sucrée ou artificiellement édulcorée, comme les boissons diététiques ou sans sucre. Les deux types de boissons étaient associés à un risque accru d’accident vasculaire cérébral de 22 pour cent. Le risque augmente fortement pour toute personne consommant deux à trois verres par jour.





« Le problème des substituts du sucre est qu’ils créent une soif sociétale pour les produits sucrés, ce qui n’est pas une bonne chose », a déclaré Arango.

La recherche met également en garde contre la consommation de jus de fruits. Il a noté que de nombreux produits commercialisés sous le nom de « jus de fruits » sont fabriqués à partir de concentrés et contiennent des sucres et des conservateurs ajoutés, ce qui peut contrebalancer les avantages habituellement liés aux fruits frais.

Ces boissons étaient associées à une augmentation de 37 pour cent du risque d’accident vasculaire cérébral dû à un saignement (hémorragie intracrânienne). Avec deux verres de ce type par jour, le risque triple.

Le risque était plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

Arango a déclaré que le sucre sous forme liquide pourrait avoir des effets pires que le sucre sous forme solide.

« Lorsque vous consommez trop de sucre liquide ou de boisson sucrée, il est plus difficile de se sentir rassasié. Il est donc beaucoup plus facile de surconsommer du sucre liquide.

Il existe cependant un moyen de compenser une partie du risque d’accident vasculaire cérébral : l’eau. Boire plus de sept tasses d’eau par jour était associé à une réduction du risque d’accident vasculaire cérébral causé par un caillot.

« Toutes les boissons aux fruits ne sont pas égales : les jus de fruits fraîchement pressés sont les plus susceptibles d’apporter des bienfaits, mais les boissons aux fruits à base de concentrés, avec beaucoup de sucres et de conservateurs ajoutés, peuvent être nocives », Dr Andrew Smyth, professeur d’épidémiologie clinique à Université de Galway et médecin consultant aux hôpitaux universitaires de Galway, a déclaré dans un communiqué.

Il a ajouté : « En tant que médecin et personne ayant étudié le risque d’accident vasculaire cérébral, nous encourageons les gens à éviter ou à minimiser leur consommation de boissons gazeuses et aux fruits, et à envisager plutôt de passer à l’eau. »

Mais il y a de bonnes nouvelles si vous envisagez de passer au thé.

Boire du thé était associé à une réduction du risque d’accident vasculaire cérébral de 18 à 20 pour cent. Boire trois à quatre tasses de thé noir – comme le petit-déjeuner anglais ou le Earl Grey – était associé à une réduction de 29 % des risques d’accident vasculaire cérébral.

Si vous consommez trois à quatre tasses de thé vert par jour, cela pourrait réduire de 27 % le risque d’accident vasculaire cérébral.

Cependant, ajouter du lait au mélange pourrait faire perdre certains des avantages du thé. L’ajout de lait peut réduire ou bloquer les effets bénéfiques des antioxydants présents dans le thé, indique le rapport.

Arango a déclaré que la Fondation des maladies du cœur a un certain nombre de recommandations à l’intention du gouvernement fédéral.

« Nous avons besoin que les gouvernements du Canada introduisent une taxe sur les boissons sucrées pour aider à réduire votre consommation de boissons sucrées », a-t-il déclaré.

« Un autre mécanisme important pour lutter contre les aliments malsains et les boissons sucrées consiste à restreindre la commercialisation de ces produits auprès des enfants. »