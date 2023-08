Les boissons énergisantes Prime sont-elles sans danger pour les enfants ?

(WebMD a contacté les fondateurs de PRIME pour obtenir leurs commentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.)

Prime Hydratation et Prime Energy – Quelle est la différence ?

Prime Hydration et Prime Energy sont différents types de boissons.

Prime Hydration contient 250 milligrammes de BCAA (acides aminés à chaîne ramifiée) – un nutriment essentiel bien connu pour la reconstruction musculaire et la performance sportive. Outre 200 milligrammes de caféine, Prime Energy contient du zinc, des antioxydants et des électrolytes, mais pas de BCAA.

Prime Hydration ne contient pas suffisamment de BCAA pour présenter un risque pour la santé des enfants, a déclaré David Berger, MD, pédiatre à Tampa, en Floride. Les BCAA sont généralement sans danger pour les enfants et les adolescents s’ils sont consommés petites doses et peut réellement aider les athlètes du secondaire impliqués dans des sports qui nécessitent un certain degré de force et de développement musculaire.

La préoccupation concernant le produit Prime Hydration est qu’il pourrait s’agir d’une « passerelle » qui amènerait certains enfants à essayer également Prime Energy, a déclaré Jennifer L. Temple, PhD, professeure de sciences de l’exercice et de la nutrition à l’Université de Buffalo School of Public Health et Professions de la santé.