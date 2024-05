Les boissons énergisantes ont des effets « néfastes » sur les jeunes adultes, selon des études

AUSTIN (KXAN) — Les boissons énergisantes deviennent de plus en plus la solution incontournable pour les étudiants à la recherche d’un coup de pouce à l’approche de la fin du semestre, selon Brittany Krim, diététiste et professeur de kinésiologie à l’Université du Texas. Cependant, ces boissons pourraient être plus nocives que bénéfiques au bien-être des étudiants, selon plusieurs études.

« La recherche a soit nié les résultats sur la santé, soit négatif », a déclaré Krim. « Donc, si c’est neutre ou mauvais, j’ai simplement tendance à éviter l’un ou l’autre de ces résultats. »





Krim a déclaré qu’il est important de faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de boissons énergisantes en raison de leurs effets tels que les troubles du sommeil.

Le manque de sommeil

Boire des boissons énergisantes pour rester alerte s’est avéré avoir des effets sur l’efficacité du sommeil dans une étude menée plus tôt cette année auprès d’étudiants norvégiens. Ceux qui buvaient des boissons énergisantes dormaient environ une demi-heure de moins chaque nuit, par rapport à ceux qui n’en buvaient pas ou n’en consommaient qu’occasionnellement. selon la recherche.

Les étudiants qui buvaient des boissons énergisantes mettaient également plus de temps à s’endormir, selon l’étude menée par des chercheurs de l’Institut norvégien de santé publique et de l’Université d’Oslo, en Norvège.

Keryn Pasch, professeure agrégée de kinésiologie et d’éducation à la santé à l’UT, mène des recherches sur la consommation de boissons énergisantes depuis plus de 10 ans. Elle a déclaré que les étudiants devraient donner la priorité à leur sommeil plutôt que de rester éveillés pour étudier davantage. Pasch a déclaré qu’un bon sommeil peut conduire à une carrière universitaire plus réussie et à un mode de vie globalement plus sain.

« Lorsque vous dormez bien, vous n’êtes pas obligé de vous tourner vers les boissons énergisantes. Vous n’êtes pas obligé de vous tourner vers la restauration rapide », a déclaré Pasch. « Vous pouvez avoir plus d’énergie pour faire votre journée sans ces choses. »

Pasch trouvé en elle dernière étude sur les boissons énergisantes, un GPA inférieur était associé à la consommation de boissons énergisantes. Un total de 844 étudiants de première année en 2016 ont participé à cette étude. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une situation de cause à effet, elle a déclaré que cette corrélation montre que dormir suffisamment peut être bien plus efficace que les boissons énergisantes.

« Les boissons énergisantes ne seront pas une solution permanente. Cela traitera les symptômes pendant un moment », a déclaré Pasch. « Mais cela ne traitera pas le problème sous-jacent du manque de sommeil. »

Autres effets des boissons énergisantes

Pâques a déclaré que les étudiants qui consomment des boissons énergisantes sont plus susceptibles de boire de manière excessive dans l’ensemble. Elle a déclaré que les étudiants qui boivent de façon excessive sont également corrélés à une augmentation de leur consommation d’alcool.

« Ils sont capables d’utiliser la boisson énergisante pour rester éveillés plus longtemps, ce qui vous permet de boire plus parce que vous restez éveillé plus longtemps », a déclaré Pasch.

Pasch a déclaré que les boissons énergisantes sont des substances addictives, comme tout le reste. En autre étude Pasch a collaboré, les boissons énergisantes étaient corrélées à de mauvaises habitudes alimentaires. Cette étude a exploré la relation entre la consommation de boissons énergisantes et les comportements alimentaires au sein d’un échantillon d’étudiants d’une grande université du sud-ouest.

Pasch a déclaré que boire de la caféine supprime l’appétit, ce qui rend difficile la sensation de faim. Elle a dit que cela ne devrait jamais remplacer la nourriture. Pasch recommande aux étudiants de changer leurs habitudes concernant ce qu’ils mangent et boivent.

« Si vous avez des problèmes de caféine ou si vous pensez : ‘Peut-être que je veux réduire ma consommation de caféine’, boire de l’eau est une substitution, vous savez, cela ne fera pas de mal, et cela pourrait créer une habitude saine », a déclaré Pasch.

Pasch a déclaré que lorsqu’on donne la priorité à la santé d’une personne, il est important de prêter attention au nombre de boissons énergisantes que la personne consomme. La consommation de caféine recommandée pour les jeunes adultes est d’environ 200 à 300 milligrammes par jour, selon Pasch.

« Si vous consommez une boisson énergisante contenant 400 milligrammes de caféine et que vous consommez également du chocolat et un soda auxquels vous ne pensez pas et que vous prenez également un café, cela peut s’additionner très rapidement », a déclaré Pasch.

Pasch a déclaré que les boissons énergisantes existent depuis beaucoup moins de temps que les autres types de caféine. Elle a déclaré que les boissons énergisantes contiennent de nombreux ingrédients inconnus, ce qui peut avoir des conséquences potentielles pour les grands buveurs.

Tea Davila, une étudiante de l’État du Texas, a ressenti de l’anxiété et des étourdissements après avoir bu une boisson énergisante le 15 mars.

« Mon cœur battait très vite. J’étais anxieux, étourdi et je n’arrivais pas à dormir », a déclaré Davila.

Elle a dit qu’elle ne savait pas pourquoi elle se sentait malade puisqu’elle avait déjà bu des boissons énergisantes. Davila a déclaré qu’elle avait décidé de faire une pause dans les boissons énergisantes jusqu’à ce qu’elle sache ce qui l’avait poussée à réagir de cette façon.

Krimm a déclaré que la recherche est limitée sur les effets à long terme que peuvent avoir les boissons énergisantes. Elle a déclaré que jusqu’à présent, les recherches disponibles n’ont montré que des résultats neutres ou négatifs sur la santé.

« Nous voyons de plus en plus d’études montrant des arythmies cardiaques et des anomalies chez les étudiants qui consomment des quantités importantes de ces boissons énergisantes », a déclaré Krimm. « Nous ne savons pas tout dedans. »

Krim recommande de trouver d’autres façons de consommer de la caféine que des boissons énergisantes. Bien que d’autres boissons à base de caféine puissent provoquer des effets négatifs tels que l’anxiété ou des troubles du sommeil, elle a déclaré qu’elles présentaient également de nombreux avantages par rapport aux boissons énergisantes.

Caféine naturelle

La caféine naturelle, comme le café, le thé et le cacao, peut avoir des effets positifs sur la santé, selon le American Heart Association:

réduit votre risque de diabète de type 2

réduit votre risque d’insuffisance cardiaque

augmente la concentration et la productivité

plus précisément, la consommation de thé peut augmenter la durée de vie d’une personne

Pasch a déclaré que les étudiants ne sont pas obligés d’abandonner complètement les boissons énergisantes, mais devraient s’efforcer de s’assurer que chaque aspect de leur vie reste en bonne santé.

« Faire suffisamment d’activité, manger des aliments plus sains, modérer le nombre d’aliments malsains et dormir suffisamment – je pense que c’est la clé », a déclaré Pasch.

Pasch a déclaré que la recherche encourage la mise en œuvre de ces habitudes saines pendant vos études, comme bien dormir et manger tout au long de la journée.

« Alors commencez dès maintenant à réfléchir à la manière de prendre ces habitudes plus saines », a déclaré Pasch, « afin que vous puissiez conserver ces habitudes tout au long de l’âge adulte. »