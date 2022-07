Les boissons bien-être peuvent-elles aider à calmer votre anxiété ?

Ces boissons vont-elles nuire à ma santé ?

La FDA s’est dite préoccupée par la prolifération des produits CBD sur le marché, dont la plupart ne sont pas approuvés, et a noté leurs risques potentiels pour la sécurité. Mais les experts ont déclaré que les boissons contenant du CBD et les autres ingrédients actifs n’auraient probablement pas d’impact négatif sur votre santé. “Aux doses dont nous parlons, ce sont des molécules relativement bénignes”, a déclaré Ryan Vandrey, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à Johns Hopkins Medicine, qui fait des recherches sur le cannabis. « Ils ne vont pas vraiment te faire de mal, mais qui sait s’ils vont t’aider non plus ? Mon sentiment est que ces choses sont principalement du marketing et des gadgets.

Les boissons de bien-être ont également tendance à être faibles en sucre et en édulcorants ajoutés, a déclaré le Dr Nestle, et ne sont donc pas susceptibles d’être préjudiciables d’un point de vue nutritionnel. “Si les gens en essaient un et se sentent mieux, tant mieux pour eux”, a-t-elle déclaré. “C’est une période très stressante, et je pense que tout le monde cherche quelque chose, n’importe quoi, qui pourrait aider.”