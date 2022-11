Les boissons aux pourparlers sur le climat en Égypte sont désormais gratuites, un militant emprisonné n’est plus

Commentez cette histoire Commentaire

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – Les boissons sont à l’honneur lors des pourparlers sur le climat de l’ONU cette année et le prix de la nourriture sera réduit, a déclaré jeudi le ministre égyptien des Affaires étrangères à la suite de plaintes de délégués selon lesquelles ils avaient du mal à obtenir de la nourriture et de l’eau pendant l’événement. Mais sur une autre question qui menaçait d’éclipser la réunion de cette année dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh – l’emprisonnement d’un éminent militant pro-démocratie égyptien, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry n’a indiqué aucun changement de position de la part du gouvernement.

Dans une interview avec l’Associated Press, Shoukry a balayé les médias, a-t-il dit, “avait décidé que la question du changement climatique n’était pas aussi importante que la question de la fourniture de nourriture et de boissons aux délégués et aux participants”.

Il a reconnu qu’il y avait eu des “problèmes”, les blâmant sur le grand nombre de participants et les retards de circulation dus aux visites VIP pendant les premiers jours de la réunion.

“Nous sommes intervenus et aujourd’hui, tous les prix ont été réduits de 50 %, et l’eau et les boissons non alcoolisées seront fournies gratuitement par courtoisie et à l’intervention de la présidence”, a déclaré Shoukry à l’AP.

Interrogé sur le cas d’Alaa Abdel-Fattah, actuellement dans un hôpital pénitentiaire après avoir entamé une grève de la faim pour son emprisonnement, Shoukry a clairement indiqué que ce n’était pas une priorité pour lui en tant que président des 27e pourparlers annuels sur le climat, connus sous leur acronyme COP27.

“Je me concentre sur la mise en évidence de l’importance de la COP et sur la tentative d’attirer l’attention des parties, de la communauté internationale et de la société civile sur le défi existentiel lié au changement climatique”, a-t-il déclaré. « Je pense qu’il est avantageux pour la réalisation de nos objectifs que nous continuions à nous concentrer sur cette question. C’est pourquoi nous sommes ici.

De nombreux dirigeants étrangers, dont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont évoqué le cas avec l’Égypte lors de leur visite cette semaine.

Shoukry a suggéré que de telles préoccupations pourraient détourner l’attention de l’incapacité de certains pays à respecter leurs engagements climatiques.

“D’autres problèmes qui ne concernent pas directement le climat pourraient détourner l’attention et soulager, potentiellement, et justifier peut-être ceux qui préféreraient se concentrer sur d’autres problèmes pour éviter d’avoir à gérer ce qu’ils doivent faire, comment ils ont besoin pour mettre en œuvre leurs obligations et leurs responsabilités.

“Il appartient aux parties de mettre l’accent sur les questions qui leur tiennent le plus à cœur”, a-t-il déclaré.

Les pourparlers du 6 au 18 novembre sont passés d’appels de haut niveau pour plus d’action climatique, entendus par les dirigeants mondiaux au début de la semaine, à l’étape des négociations concrètes. Les diplomates tentent de forger un vaste ensemble d’accords couvrant des questions telles que la réduction des émissions et l’aide aux pays pauvres qui devraient être convenues par consensus à la fin.

